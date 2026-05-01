Essence au Québec : Cette nouvelle appli te montre où aller pour économiser
Tu peux même connaître le prix du plein selon ta propre voiture! 🤯
Ces jours-ci, tout coûte plus cher, dont faire le plein. Le litre d’essence moyen au Québec a même franchi le cap des 2 $ dans le Grand Montréal, ce vendredi 1er mai. Il y a toutefois une manière de savoir où se trouve la station-service qui affiche le litre ordinaire le moins cher dans ton coin de la province : l’appli Mets du gaz. On a jasé avec son créateur.
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Avant que le gouvernement du Québec ne lance sa plateforme Régie essence Québec, le 2 avril dernier, les automobilistes devaient magasiner leur prochain plein en roulant et espérant tomber sur une station-service au litre pas trop dispendieux.
C’est justement cet outil gouvernemental qui a motivé l’entrepreneur Web Julien Tremblay à développer sa propre interface Mets du gaz, qui cumule depuis son lancement il y a quelques semaines plus de 18 000 visites.
« À ce moment-là, je me disais : je peux faire une meilleure version sans problème », explique-t-il en entrevue avec Narcity Québec. Le lendemain, il publiait une première version sur Reddit, où elle a immédiatement été bien accueillie.
« On dirait qu’on sentait qu’il y avait un fonctionnaire qui avait un travail à faire. Et il l’a fait, mais sans plus d’éléments de complexité », dit-il, en précisant qu’il juge tout de même l’intention très bonne.
Comment ça marche, Mets du gaz?
Le principe est simple : Mets du gaz se connecte directement aux mêmes données publiques qu’utilise la Régie de l’énergie du Québec, mises à jour toutes les cinq minutes.
Pour te donner une idée de l’ampleur du phénomène, il se produit environ 5 000 à 6 000 changements de prix par jour au Québec, répartis sur quelque 2 500 stations-service.
Dès que tu arrives sur la plateforme gratuite, qui le restera selon le créateur, une carte colorée du Québec te donne un portrait instantané des prix par région.
Plus tu zoomes sur la carte, plus les détails apparaissent, avec les prix les plus bas toujours mis de l’avant.Mets du gaz
« Je pense que c’est important de voir le prix de l’essence rapidement. Avoir un code de couleurs permet d’obtenir un portrait en un coup d’œil », dit celui qui cumule plus de 15 ans d’expérience comme développeur de logiciels.
Tu peux ensuite filtrer par adresse, choisir un rayon de recherche autour de chez toi et voir en priorité les stations les moins chères.
Plus tu zoomes sur la carte, plus les détails apparaissent, avec les prix les plus bas toujours mis de l’avant.
Autrement dit, l’appli te montre d’un seul coup d’œil le portrait des prix à travers le Québec, sans avoir à cliquer sur une station pour connaître les prix, entrer une adresse ou naviguer dans une foule de sections.
Un élément spécial selon ta sorte de véhicule
L’un des éléments qui se démarquent de la version gouvernementale, c’est la fonctionnalité qui te permet de savoir à combien t’attendre à la pompe selon ton véhicule.
Tu entres le modèle de ta voiture dans un champ de texte libre, et l’intelligence artificielle retrouve la capacité exacte de ton réservoir.
« On inscrit n’importe quel modèle, puis il retrouve vraiment le réservoir exact de ton véhicule et ça nous donne le prix d’un plein », explique l’homme de 35 ans, qui a testé sa fonction avec le top 20 des véhicules les plus populaires au Québec, avec des résultats très précis.
La plateforme propose aussi un outil de planification de trajet. Si tu pars en Gaspésie, par exemple, tu peux voir quelles stations sont les moins chères sur ta route.
On a testé l’outil avec un Nissan Rogue 2025, sur un trajet entre l’hôtel de ville de Longueuil et celui de Québec. Mets du gaz
On a testé l’outil avec un Nissan Rogue 2025, sur un trajet entre l’hôtel de ville de Longueuil et celui de Québec. Au moment d’écrire ces lignes, trois stations parmi les moins chères étaient suggérées pour parcourir les 242 km. Avec une consommation de 7,8 l/100 km, le trajet complet reviendrait à 34,37 $.
Des pages dédiées par région, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, sont également disponibles pour avoir une vue d’ensemble locale.
Julien Tremblay confie également que sa plateforme ne lui rapporte rien et que « c’est là pour rester gratuit ».
« Le public cible, essentiellement, ce sont les gens qui veulent économiser de l’argent. Donc, je n’ai aucune intention de rendre ça payant », dit-il.
Julien Tremblay est loin d’avoir terminé avec son petit bébé pétrolier. Il souhaite éventuellement mettre de l’avant les stations-service québécoises, comme Harnois ou Sonic, tout en conservant les grandes bannières internationales, comme Mobil ou Shell, afin d’encourager une consommation plus locale.
Une application mobile complète pour iOS et Android est également en développement. Il prévoit aussi ajouter une fonctionnalité qui indiquera la dernière mise à jour du prix de chaque station.
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