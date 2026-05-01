Tigre Géant vend une trouvaille d’été à 18$ parfaite pour profiter de ta cour ou ton balcon

Prépare-toi à relaxer sous le soleil! ☀️

La façade d'un Tigre Géant.

Le magasin Tigre Géant » propose une sélection d’articles extérieurs à bon prix.

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Éditrice Junior

L'un des apprentissages difficiles de la vie d'adulte, c'est comprendre que tout coûte plus cher que prévu. La belle chaise longue que tu voulais mettre sur ton balcon pour profiter du soleil en été? 150 $. Et si tu en veux plus qu'une? Ouch. Cela dit, si tu veux t'installer dans ton espace extérieur sans te ruiner, en plus d'ajouter une touche ludique et estivale à ta journée, une trouvaille du Tigre Géant est tout indiquée.

À lire également : Tigre Géant : 11 trouvailles à partir de 6 $ pour ajouter une touche d'été à ton décor

On a déniché des chaises gonflables dans la section des articles de jardin du détaillant, et à 18 $ chacune, elles sont aussi jolies qu'abordables. Alors que les tendances déco mettent définitivement les fleurs, les fruits et les agrumes de l'avant lors de la belle saison, ces options tombent à point!

Les boites de chaises gonflables en forme de fruit et agrume sur les tablettes du Tigre G\u00e9ant.

Chaises gonflables en forme de fraise au Tigre Géant. Droite : Chaises gonflables en forme de citron au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec


Est-ce que ce sont les chaises les plus luxueuses? Non, mais elles sont parfaites si tu aimes enjoliver ton environnement avec des couleurs vives et des items choisis avec soin afin de créer un effet unique et amusant. Et s'il y a bien un endroit qui peut se permettre d'être plus fun que sophistiqué, c'est ton balcon, ou le bord de ta piscine (qu'elle soit hors terre, creusée ou gonflée elle aussi).

Deux modèles sont offerts, soit une réplique de fraise et une autre qui ressemble à un citron. La description indique que ces chaises sont faciles à gonfler et à dégonfler, et leurs dimensions sont de 34 po x 45 po x 42 po. Petit plus : si jamais tu as un accident menant à un bris, la boîte vient avec une pièce de réparation en cas de trou.

Alors, si tu es à la recherche de chaises trop mignonnes à bon prix, une visite au Tigre Géant pourrait répondre à tes besoins!

Chaise gonflable en forme de fruit au Tigre Géant

Prix : 18 $

C'est ici pour te la procurer

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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