Tigre Géant : 11 trouvailles à partir de 6 $ pour ajouter une touche d'été à ton décor
Ça donne le goût de tout redécorer!
Tu sens que ton décor aurait besoin d’un petit renouveau maintenant que l’été s’installe? Pas besoin de tout changer pour créer une ambiance digne des vacances : quelques touches bien choisies peuvent suffire à transformer ton espace en véritable oasis ensoleillée. En faisant un tour au Tigre Géant, tu peux justement mettre la main sur des trouvailles colorées et pleines de fraîcheur, souvent à moins de 25 $, qui rappellent les fruits juteux, la plage et l’air salin.
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Entre les imprimés vibrants, les teintes éclatantes et les accessoires inspirés du bord de mer, il y a de quoi insuffler une vibe estivale à ton intérieur sans trop dépenser. Que tu sois plus citron, coquillage ou fleurs, ces trouvailles risquent de te donner envie de faire un tour chez ce détaillant parfois sous-estimé.
Rideau de douche imprimé en microfibre
Rideau de douche en microfibre avec imprimé de fraises et boucles à vendre au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Changer ton rideau de douche peut ajouter une petite touche joviale à ta salle de bain, et pour célébrer le retour de l’été, pourquoi ne pas opter pour un motif fruité avec des boucles? C’est mignon et coloré, et à seulement 10 $, c’est un changement qui ne fera pas trop de mal à ton portefeuille.
Panier de rangement en forme de coquillage
Panier de rangement tressé en forme de coquillage pour un effet estival, vendu au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 12 $
Quoi de plus estival qu’un look côtier rempli de rappels de l’océan? Peu importe la pièce, ce panier de rangement en forme de coquillage te servira autant à rapatrier les items qui n’ont pas vraiment de place qu’à enjoliver ton décor.
Panier à linge avec imprimé floral
Panier à linge décoratif avec imprimé floral et papillons chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 25 $
Fleurs, papillons et verdure : tu veux apporter un peu de la beauté de l’été dans ton intérieur? Ce panier à linge sale orné d’un imprimé coloré et vivant est tout indiqué. Si tu préfères les animaux, une version avec des tigres est aussi offerte.
Cadre miroir décoratif avec motif de cerises
Cadre miroir ludique avec imprimé de cerises pour une déco colorée chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 8 $
Quelques touches plus colorées peuvent vraiment faire la différence. Alors, en échangeant certaines de tes décos pour des pièces comme ce cadre à la forme ludique avec de jolies cerises bien rouges, tu peux vraiment plonger dans l’ambiance des saisons.
PS : Le miroir doré sous le cadre t'intrigue? On t'en parle juste ici!
Ensemble de tasses imprimées de citrons
Ensemble de tasses à motifs de citrons parfait pour l’été chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 16 $
Acheter des tasses, c’est comme un petit plaisir coupable. On sait qu’on en a déjà à la maison, mais sont-elles adorablement parées de citrons d’un jaune éclatant? Bref, celles-ci risquent de se retrouver dans plusieurs paniers d’ici la fin de l’été.
Tapis de bain à ventouse avec motif de cerises
Tapis de bain coloré avec motif fruité pour une touche de fun dans la salle de bain chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Ce tapis est pensé pour la salle de bain, mais honnêtement, tu peux le placer où tu veux : dans ton entrée, devant ton lavabo dans la cuisine ou dans un petit coin lecture! À toi le look éclaté pour 10 $!
Vase décoratif avec fleurs artificielles
Vase tendance avec bouquet de fleurs artificielles pour égayer une pièce chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 25 $
Les vases de ce style sont super populaires depuis quelques années, et cette offre te permet de mettre la main dessus, en plus d’inclure un bouquet artificiel qui ne fait pas trop cheap. À ce prix, c’est une belle trouvaille à ramener chez toi! Et si tu as des fleurs fraîches, tu peux toujours utiliser le vase pour les mettre en vedette dans ton décor.
Bougie parfumée dans un pot de céramique en forme de coquillage
Bougies parfumées dans de jolis contenants en forme de coquillage pour une ambiance marine, chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Le Tigre Géant propose une collection complète de décos à thème marin, et ces bougies parfumées présentées dans un pot en forme de coquillage sont incontournables. Elles dégagent une odeur de sel de mer, en plus d’être aussi belles qu’élégantes.
Ensemble de literie avec imprimé de coquillages
Ensemble de literie au style marin avec imprimé coquillages chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19 $
Si tu veux vraiment avoir un effet plage chez toi, procure-toi un ensemble de draps comme celui-ci. Avec un fond blanc et des imprimés de coquillages et d’algues en bleu pâle et plus foncé, la palette est paisible, comme une journée à lézarder au bord de l’océan.
Coussin décoratif avec une coccinelle
Coussin ludique avec motif de coccinelle pour ajouter une touche coquette à ton décor chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
Au Tigre Géant, tu peux souvent trouver des coussins originaux à très bon prix. C’est d’ailleurs une façon efficace de donner une nouvelle vie à ton salon en suivant des thématiques au fil des mois. Pour l’été, ce modèle avec une coccinelle pourrait être exactement ce que tu recherches, mais garde l’œil ouvert, car les options sont aussi tentantes les unes que les autres.
Ensemble de bougies décoratives
Ensemble de bougies décoratives avec motif floral délicat chez Tigre Géant
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 6 $
Encore des bougies! Mais cette fois, on a déniché un modèle effilé parfait pour garnir des chandeliers au centre de ta table à manger. Tu peux les garder comme décoration sans les faire brûler, mais avec leur prix de 6 $, tu peux aussi te permettre de profiter de la lumière tamisée qu’elles offrent pour des soupers aux chandelles, sans trop avoir mal au cœur.
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