Tigre Géant : 11 trouvailles à partir de 6 $ pour ajouter une touche d'été à ton décor

Ça donne le goût de tout redécorer!

La façade d'un Tigre Géant. Droite : Une panier à linge fleurit.

Tigre Géant : 12 décorations colorées et estivales à petit prix.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Tu sens que ton décor aurait besoin d’un petit renouveau maintenant que l’été s’installe? Pas besoin de tout changer pour créer une ambiance digne des vacances : quelques touches bien choisies peuvent suffire à transformer ton espace en véritable oasis ensoleillée. En faisant un tour au Tigre Géant, tu peux justement mettre la main sur des trouvailles colorées et pleines de fraîcheur, souvent à moins de 25 $, qui rappellent les fruits juteux, la plage et l’air salin.

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Entre les imprimés vibrants, les teintes éclatantes et les accessoires inspirés du bord de mer, il y a de quoi insuffler une vibe estivale à ton intérieur sans trop dépenser. Que tu sois plus citron, coquillage ou fleurs, ces trouvailles risquent de te donner envie de faire un tour chez ce détaillant parfois sous-estimé.

Rideau de douche imprimé en microfibre

Rideau de douche en microfibre imprim\u00e9 avec motifs color\u00e9s de fraises et boucles Home Styles.

Rideau de douche en microfibre avec imprimé de fraises et boucles à vendre au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 10 $

Changer ton rideau de douche peut ajouter une petite touche joviale à ta salle de bain, et pour célébrer le retour de l’été, pourquoi ne pas opter pour un motif fruité avec des boucles? C’est mignon et coloré, et à seulement 10 $, c’est un changement qui ne fera pas trop de mal à ton portefeuille.

Panier de rangement en forme de coquillage

Panier de rangement tress\u00e9 en forme de coquillage au Tigre G\u00e9ant.

Panier de rangement tressé en forme de coquillage pour un effet estival, vendu au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 12 $

Quoi de plus estival qu’un look côtier rempli de rappels de l’océan? Peu importe la pièce, ce panier de rangement en forme de coquillage te servira autant à rapatrier les items qui n’ont pas vraiment de place qu’à enjoliver ton décor.

Panier à linge avec imprimé floral

Panier \u00e0 linge avec motifs floraux color\u00e9s et papillons Home Styles chez Tigre G\u00e9ant.

Panier à linge décoratif avec imprimé floral et papillons chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 25 $

Fleurs, papillons et verdure : tu veux apporter un peu de la beauté de l’été dans ton intérieur? Ce panier à linge sale orné d’un imprimé coloré et vivant est tout indiqué. Si tu préfères les animaux, une version avec des tigres est aussi offerte.

Cadre miroir décoratif avec motif de cerises

Cadre miroir d\u00e9coratif rose avec motifs de cerises chez Tigre G\u00e9ant.

Cadre miroir ludique avec imprimé de cerises pour une déco colorée chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 8 $

Quelques touches plus colorées peuvent vraiment faire la différence. Alors, en échangeant certaines de tes décos pour des pièces comme ce cadre à la forme ludique avec de jolies cerises bien rouges, tu peux vraiment plonger dans l’ambiance des saisons.

PS : Le miroir doré sous le cadre t'intrigue? On t'en parle juste ici!

Ensemble de tasses imprimées de citrons 

Ensemble de tasses empil\u00e9es avec motifs de citrons Home Styles chez Tigre G\u00e9ant.

Ensemble de tasses à motifs de citrons parfait pour l’été chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 16 $

Acheter des tasses, c’est comme un petit plaisir coupable. On sait qu’on en a déjà à la maison, mais sont-elles adorablement parées de citrons d’un jaune éclatant? Bref, celles-ci risquent de se retrouver dans plusieurs paniers d’ici la fin de l’été.

Tapis de bain à ventouse avec motif de cerises

Tapis de bain antid\u00e9rapant avec motif de cerises Home Styles chez Tigre G\u00e9ant.

Tapis de bain coloré avec motif fruité pour une touche de fun dans la salle de bain chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 10 $

Ce tapis est pensé pour la salle de bain, mais honnêtement, tu peux le placer où tu veux : dans ton entrée, devant ton lavabo dans la cuisine ou dans un petit coin lecture! À toi le look éclaté pour 10 $!

Vase décoratif avec fleurs artificielles

Vase blanc moderne avec arrangement de fleurs artificielles color\u00e9es Home Styles chez Tigre G\u00e9ant.

Vase tendance avec bouquet de fleurs artificielles pour égayer une pièce chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 25 $

Les vases de ce style sont super populaires depuis quelques années, et cette offre te permet de mettre la main dessus, en plus d’inclure un bouquet artificiel qui ne fait pas trop cheap. À ce prix, c’est une belle trouvaille à ramener chez toi! Et si tu as des fleurs fraîches, tu peux toujours utiliser le vase pour les mettre en vedette dans ton décor.

Bougie parfumée dans un pot de céramique en forme de coquillage

Bougies parfum\u00e9es dans des pots de c\u00e9ramique textur\u00e9s chez Tigre G\u00e9ant.

Bougies parfumées dans de jolis contenants en forme de coquillage pour une ambiance marine, chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 10 $

Le Tigre Géant propose une collection complète de décos à thème marin, et ces bougies parfumées présentées dans un pot en forme de coquillage sont incontournables. Elles dégagent une odeur de sel de mer, en plus d’être aussi belles qu’élégantes.

Ensemble de literie avec imprimé de coquillages

Ensemble de literie blanc avec motifs bleus de coquillages chez Tigre G\u00e9ant.

Ensemble de literie au style marin avec imprimé coquillages chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19 $

Si tu veux vraiment avoir un effet plage chez toi, procure-toi un ensemble de draps comme celui-ci. Avec un fond blanc et des imprimés de coquillages et d’algues en bleu pâle et plus foncé, la palette est paisible, comme une journée à lézarder au bord de l’océan.

Coussin décoratif avec une coccinelle

Coussin d\u00e9coratif en forme ondul\u00e9e avec motif de coccinelle chez Tigre G\u00e9ant.

Coussin ludique avec motif de coccinelle pour ajouter une touche coquette à ton décor chez Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 15 $

Au Tigre Géant, tu peux souvent trouver des coussins originaux à très bon prix. C’est d’ailleurs une façon efficace de donner une nouvelle vie à ton salon en suivant des thématiques au fil des mois. Pour l’été, ce modèle avec une coccinelle pourrait être exactement ce que tu recherches, mais garde l’œil ouvert, car les options sont aussi tentantes les unes que les autres.

Ensemble de bougies décoratives

Paquet de deux bougies effil\u00e9es vertes avec petites fleurs chez Tigre G\u00e9ant.

Ensemble de bougies décoratives avec motif floral délicat chez Tigre Géant

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 6 $

Encore des bougies! Mais cette fois, on a déniché un modèle effilé parfait pour garnir des chandeliers au centre de ta table à manger. Tu peux les garder comme décoration sans les faire brûler, mais avec leur prix de 6 $, tu peux aussi te permettre de profiter de la lumière tamisée qu’elles offrent pour des soupers aux chandelles, sans trop avoir mal au cœur.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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