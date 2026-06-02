Recensement 2026 : Des agents vont frapper à ta porte si tu n'as pas répondu
Ils ont aussi le droit de remplir le formulaire avec toi sur place. 👀
L'appel lancé par Statistique Canada afin d'inciter la population à remplir le Recensement de 2026 a été entendu par des millions de personnes. Certaines personnes tardent toutefois à répondre et si tu fais partie de celles qui n'ont pas encore rempli leur questionnaire, sache que des agentes et agents de l'organisme fédéral pourraient bientôt frapper à ta porte.
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C'est ce qu'a confirmé Statistique Canada dans un communiqué publié le mardi 2 juin. L'organisme y annonçait du même coup le lancement de sa phase de suivi en personne auprès des ménages qui n'ont toujours pas soumis leur Recensement de 2026.
En plus des relances téléphoniques, des milliers d'employé.e.s sillonneront désormais les quartiers partout au Canada afin de recueillir les renseignements dont l'agence a besoin auprès des ménages qui n'ont pas respecté l'échéance du 12 mai dernier.
Ces visites ne servent pas seulement à rappeler aux gens de remplir leur questionnaire. Les agentes et agents recenseurs peuvent se présenter à ton domicile pour t'offrir de l'aide afin de remplir le formulaire, qu'il s'agisse de la version courte ou de la version longue. Ils et elles peuvent même s'asseoir avec toi pour t'accompagner dans la démarche si tu as besoin de soutien.
La majorité de ces agent.e.s ont d'ailleurs été recruté.e.s dans les collectivités où ils et elles travaillent. Il y a donc de bonnes chances que la personne qui cogne à ta porte soit de ta région.
Cela dit, ne laisse pas entrer n'importe qui chez toi. Les personnes embauchées par Statistique Canada pour le Recensement de 2026 doivent obligatoirement présenter une carte d'identité officielle de l'organisme.
Si tu as le moindre doute quant à l'identité de la personne qui se présente chez toi, tu peux communiquer avec l'Assistance téléphonique du recensement au 1-833-852-2026 afin de vérifier qu'il s'agit bien d'un.e représentant.e officiel.le, précise Statistique Canada.
Pourquoi dois-je absolument remplir le Recensement 2026?
Les données recueillies tous les cinq ans dans le cadre du recensement servent directement à orienter les investissements en transport, en santé, en éducation et en services à la petite enfance dans les communautés du pays.
Même si la participation est obligatoire, certaines personnes ne remplissent toujours pas leur questionnaire. Pourtant, chaque formulaire manquant représente un ménage absent des statistiques qui servent à planifier ces services.
Cette tradition est d'ailleurs bien ancrée dans l'histoire canadienne, puisque les premiers recensements remontent à l'époque de la Nouvelle-France.
Que peut faire Statistique Canada si je ne remplis pas le Recensement 2026?
En vertu de la Loi sur la statistique, toute personne qui refuse de répondre sans raison valable ou qui fournit sciemment de faux renseignements s'expose à une amende pouvant atteindre 500 $, tel que le prévoit l'article 31 de la loi.
Et si, en plus, tu fais obstacle au travail d'un.e agent.e de Statistique Canada, la sanction peut grimper jusqu'à 1 000 $, conformément à l'article 32. Autrement dit, mieux vaut ne pas faire la sourde oreille.
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