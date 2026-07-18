Voyage en Europe : Voici comment te faire rembourser les taxes payées pour tes souvenirs
Ton voyage t'a déjà coûté assez cher, pas besoin de payer plus qu'il le faut! 😮
La TVA, tu connais? Non, il n'est pas question de la chaîne de télévision québécoise, mais bien de la « taxe sur la valeur ajoutée », appliquée à la plupart des biens et des services dans plusieurs pays d'Europe. Bonne nouvelle si tu prévois traverser l'Atlantique : tu pourrais récupérer une partie de l'argent déboursé sur certains de tes achats. On t'explique comment.
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Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays membres de l'Union européenne (UE) appliquent la TVA sur la quasi-totalité des biens et des services vendus sur leur territoire. Le taux minimal fixé par l'UE est de 15 %, mais chaque pays est libre d'appliquer un taux plus élevé.
Par exemple, la TVA est de 20 % en France, de 21 % en Espagne, de 22 % en Italie, de 23 % au Portugal et de 24 % en Grèce.
Contrairement au Québec, où les taxes s'ajoutent au moment de payer, la TVA est toujours incluse dans le prix affiché. C'est justement cette portion du montant déjà payé que tu peux te faire rembourser sous certaines conditions.
Qui peut se faire rembourser la TVA?
Si tu résides à l'extérieur de l'UE et que tu es âgé.e. d'au moins 16 ans, tu peux demander un remboursement de la TVA payée sur certains achats. Tu devras toutefois remplir quelques conditions.
Tu dois notamment prouver que ta résidence principale se trouve hors de l'UE, généralement à l'aide de ton passeport. Les biens doivent être destinés à un usage personnel et non commercial, et tu devras présenter les produits, les factures et les documents de détaxe aux douanes au moment de quitter l'Union européenne.
Tu dois aussi respecter le montant minimal d'achat fixé par le pays visité. En France, par exemple, il faut dépenser plus de 100,01 € dans un même commerce ou une même enseigne sur une période maximale de trois jours.
En règle générale, les vêtements, chaussures, bijoux, parfums, livres, jouets, appareils électroniques et souvenirs peuvent être détaxés. En revanche, les repas au restaurant, les nuits d'hôtel, les billets de train et les autres services ne sont pas admissibles. Dommage, puisque c'est souvent là qu'une bonne partie du budget voyage y passe!
Comment peut-on se faire rembourser la TVA?
Si tu es chanceux ou chanceuse, le commerce où tu fais tes achats (pour un montant minimal de 100 euros en France, rappelons-le) peut appliquer la détaxe directement au moment de la transaction. Dans ce cas, une partie de la TVA est déduite immédiatement ou le remboursement est amorcé sur-le-champ.
Le plus souvent, le commerçant te remettra toutefois un bordereau de vente à l'exportation, qu'il devra remplir et faire signer par les deux parties. Assure-toi d'avoir ton passeport en main pour l'obtenir.
Le jour de ton départ de l'UE, tu devras faire valider ce bordereau par les douanes avant d'enregistrer tes bagages, puisqu'on pourrait te demander de présenter les articles achetés.
En France, des bornes PABLO sont installées dans plusieurs aéroports et points de sortie du territoire. Il suffit d'y scanner le code-barres du bordereau afin d'obtenir le visa douanier. Si la validation électronique est impossible ou si la borne te le demande, tu devras te présenter à un agent ou une agente des douanes.
Une fois le bordereau validé, tu pourras recevoir ton remboursement selon l'option choisie, soit par carte de crédit, par virement bancaire, par chèque ou en espèces. À noter que des frais de traitement peuvent être retenus par le commerçant ou par l'opérateur de détaxe. Le montant remboursé est donc généralement inférieur à la totalité de la TVA payée.
La TVA selon le pays de l'UE
Voici les taux de TVA standards (ceux qui s'appliquent à la majorité des biens et services) dans les 27 pays de l'UE. À noter que plusieurs pays appliquent aussi des taux réduits pour certains produits, comme les aliments, les livres, les médicaments ou les hôtels.
- Hongrie : 27 %
- Finlande : 25,5 %
- Croatie : 25 %
- Danemark : 25 %
- Suède : 25 %
- Grèce : 24 %
- Irlande : 23 %
- Pologne : 23 %
- Portugal : 23 %
- Slovaquie : 23 %
- Estonie : 22 %
- Italie : 22 %
- Slovénie : 22 %
- Belgique : 21 %
- Espagne : 21 %
- Lettonie : 21 %
- Lituanie : 21 %
- Pays-Bas : 21 %
- Tchéquie : 21 %
- Autriche : 20 %
- Bulgarie : 20 %
- France : 20 %
- Allemagne : 19 %
- Chypre : 19 %
- Roumanie : 19 %
- Malte : 18 %
- Luxembourg : 17 %