Rappels de Winners, HomeSense et Marshalls au Canada : voici les 2 produits concernés
Si tu magasines dans ces commerces, jette un coup d'oeil à ça. 👀
Avis aux adeptes de magasinage : Winners, HomeSense et Marshalls ont ajouté deux nouveaux rappels sur leur site ce mois-ci. Il ne s'agit pas de nouveaux rappels comme tels : Santé Canada les avait déjà annoncés au cours des derniers mois, mais c'est TJX Canada, la compagnie mère des trois bannières, qui vient tout juste de les afficher officiellement en ligne.
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Si tu magasines régulièrement dans ces trois magasins, voici ce que tu dois savoir sur les deux produits concernés qui ont pu se retrouver dans ton panier.
Bocaux alimentaires en inox King et bouteille Sportsman de Thermos
Des produits Thermos visés par le rappel de Santé Canada en juin 2026.
Le premier rappel touche les bocaux alimentaires en inox Thermos King, modèles SK3000 et SK3020, fabriqués avant juillet 2023, ainsi que la bouteille pour nourriture et boisson Thermos Sportsman, modèle SK3010, abandonnée en 2016. Le bouchon de ces contenants n'a pas de soupape de surpression au centre. Selon Santé Canada, si des aliments ou boissons périssables sont entreposés dans le contenant trop longtemps, le bouchon peut être projeté avec force à l'ouverture, ce qui présente des risques de blessures par impact et par lacération. En date du 24 juin 2026, l'entreprise avait reçu dix rapports d'incidents et trois rapports de blessures au Canada.
Plus de 1,2 million d'unités ont été vendues au pays entre janvier 2009 et novembre 2021, dans une variété de couleurs et de formats (16 oz, 24 oz et 40 oz). Si tu en as un chez toi, cesse de l'utiliser immédiatement et consulte le site de Canadian Thermos Products Inc. pour la marche à suivre.
Accessoires pour nettoyeurs à vapeur Steam Shot de BISSELL
Des accessoires de nettoyeurs à vapeur de la marque BISSELL font l'objet d'un rappel au Canada.
Le deuxième rappel concerne les accessoires des nettoyeurs à vapeur Steam Shot OmniReach et Steam Shot Omni de BISSELL, soit les modèles 4171B, 4171C, 4171D, 4171H, 4171J et 4171X. Ces accessoires peuvent se détacher de manière inattendue pendant l'utilisation et projeter de l'eau chaude ou de la vapeur sur la personne qui s'en sert, ce qui présente un risque de brûlure. Au Canada, un cas de brûlure avait été signalé en date du 19 mars 2026. Aux États-Unis, l'entreprise avait reçu 205 rapports de fuites, dont 160 liés à des brûlures.
Près de 96 000 unités ont été vendues au Canada entre octobre 2024 et mars 2026. Si tu as un de ces modèles à la maison, cesse de l'utiliser et communique avec BISSELL pour recevoir gratuitement de nouveaux accessoires en t'inscrivant sur www.steamshot2026.com.
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