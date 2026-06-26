Rappel au Canada : Des centaines de chaises pour bébé vendues sur Amazon sont visées

Elles présentent un « risque de chute grave ».

Chaise d’appoint portative à fixation sur table de PandaEar. Droite : L'application Amazon sur un téléphone.

Le modèle BTC-51 de PandaEar est visé par un rappel de Santé Canada.

Santé Canada, Marcel De Grijs | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as acheté une chaise pour bébé à fixation sur table dans les dernières années, tu vas vouloir vérifier le modèle inscrit sur l'emballage. Santé Canada vient d'émettre un rappel de produit qui pourrait mettre la sécurité de ton enfant en danger.

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L'avis, publié le 22 juin 2026, vise la chaise d'appoint portative à fixation sur table PandaEar, modèle BTC-51. Au total, 764 unités sont concernées au Canada, vendues entre mai 2022 et juillet 2023.

Selon la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), les chaises ont été écoulées sur Amazon.com et sur pandaear.com.

Quel est le problème avec cette chaise?

Le danger vient de la sangle d'entrejambe du siège : elle peut être retirée sans outil, ce qui crée une ouverture par laquelle un nourrisson peut glisser et tomber. Santé Canada qualifie la situation de « risque de chute grave » pour les jeunes enfants installés dans cette chaise suspendue à la table.

En date du 12 juin 2026, aucun incident ni blessure n'avait été rapporté au Canada.

Comment reconnaître la chaise visée?

Chaise d'appoint portative \u00e0 fixation sur table PandaEar, mod\u00e8le BTC-51. Près de 765 unités de chaises d'appoint visées par le rappel ont été vendues au Canada. Santé Canada

La chaise se distingue par sa structure métallique noire recouverte d'un tissu gris en polyester et en coton. Elle se fixe à la table à manger grâce à deux bras métalliques munis de capuchons en plastique, et l'enfant se retrouve ainsi suspendu au rebord de la table. Le nom « PandaEar » et le numéro de modèle BTC-51 se trouvent sur l'emballage.

Que faire si tu possèdes ce produit?

Santé Canada demande de cesser immédiatement d'utiliser la chaise. Pour obtenir un remboursement complet, voici les étapes à suivre :

  • Démonter le produit
  • Couper les sangles de retenue ainsi que le siège en tissu
  • Prendre des photos montrant clairement le produit détruit et l'étiquette du modèle
  • Envoyer le tout par courriel à PandaEar à l'adresse pandaear_recall@outlook.com

Rappelle-toi que la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation interdit de redistribuer, vendre ou donner un produit rappelé au Canada.


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