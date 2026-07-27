Tim Hortons lance un menu Harry Potter avec des items magiques

Tu vas pouvoir représenter fièrement ta maison de Poudlard! 🪄☕

Devanture d'un Tim Hortons au Québec. Droite : La collaboration Tim Hortons X Harry Potter, Retour à Poudlard.

Tim Hortons lance sa collaboration la plus magique : Retour à Poudlard, inspirée de l'univers Harry Potter.

Narcity Québec, Tim Hortons Canada
Rédactrice en chef

Pour plusieurs, la rentrée annonce la fin de l'été, le retour des réveils trop matinaux et de la routine. Mais il existe une rentrée qui donne plutôt envie de courir vers le quai 9 ¾ : celle de Poudlard. Après tout, qui n'a jamais rêvé de recevoir sa lettre d'admission, de monter à bord du Poudlard Express et de découvrir enfin dans quelle maison le Choixpeau magique l'enverrait? En attendant que ce hibou se décide à livrer ton invitation pour intégrer la célèbre école de sorcellerie d'Harry Potter (on le sait que ta lettre est en route, juste égarée), Tim Hortons ajoute un peu de magie au quotidien avec le lancement de son menu en édition limitée Retour à Poudlard.

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Dès le 12 août, les restaurants Tim Hortons partout au Canada prendront des airs de Wizarding World. Au menu : des boissons, des beignes, des emballages et des articles à collectionner inspirés de l'univers d'Harry Potter. Cette collaboration célèbre le 25e anniversaire de la franchise, juste à temps pour le grand départ annuel des sorciers et sorcières vers Poudlard.

Le menu Tim Hortons X Harry Potter. Tim Hortons collabore avec Harry Potter pour un menu édition limité magique. Tim Hortons Canada

Des beignes aux couleurs des quatre maisons de Poudlard

Impossible de célébrer le retour à Poudlard sans choisir sa maison. En attendant que le Choixpeau magique rende son verdict, tu peux laisser parler ton cœur (ou tes papilles) avec quatre beignes inspirés des maisons emblématiques de l'école de sorcellerie :

Des beignes aux couleurs des quatre maisons de Poudlard lanc\u00e9s par Tim Hortons. Des beignes aux couleurs des quatre maisons de Poudlard feront leur entrée au menu pour la collabo Tim Hortons X Harry Potter. Tim Hortons Canada

Gryffondor : gâteau au fromage et fraise
Serpentard : choco-pistache
Serdaigle : aux bleuets
Poufsouffle : citron-meringue

Et pour les adeptes de quidditch, Tim Hortons propose aussi des Timbits Vif d'or au caramel. Ils sont servis dans un « porte-Timbits » inspiré de la célèbre balle ailée dorée que tous les attrapeurs et attrapeuses rêvent de capturer.

Des boissons qui révèlent leur magie

Rafra\u00eechiTim p\u00e9tillant du Patronus et le Rafra\u00eechiTim th\u00e9 glac\u00e9 For\u00eat interdite pour le menu Tim Hortons X Harry Potter. Différents RafraîchiTim magiques débarquent en édition limité au Tim Hortons. Tim Hortons Canada

Certaines potions réservent leurs secrets au bon moment, et c'est exactement le principe derrière les nouveaux RafraîchiTim pétillant du Patronus et RafraîchiTim thé glacé Forêt interdite. Servies dans un gobelet spécial, ces boissons dévoilent des Patronus lorsqu'elles deviennent bien froides, comme si un sort venait d'être lancé. Comme le patronus, tout ça est éphémère.

Le RafraîchiTim du Patronus est également offert en version limonade, protéinée ou givrée, de quoi satisfaire aussi bien les Moldus que les sorciers et sorcières.

Des objets de collection pour prolonger la magie

La magie ne s'arrête pas au menu. En plus du porte-Timbits Vif d'or, les fans pourront mettre la main sur une « baguette pour boissons » qui change de couleur au contact du froid, ainsi que sur des cartes-cadeaux « 25 ans de magie » en édition limitée.

Et si tu veux pousser l'expérience encore plus loin, une soirée de jeu Harry Potter sera organisée le 28 août dans certains cafés Tim Hortons afin de souligner le 25e anniversaire du premier film de la saga. Les établissements participants seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Tim Hortons X Harry Potter : Retour à Poudlard 

Quand : À compter du 12 août 2026, jusqu'à épuisement des stocks

Où : Dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada

Site Internet de Tim Hortons

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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