Tim Hortons lance un menu Harry Potter avec des items magiques
Tu vas pouvoir représenter fièrement ta maison de Poudlard! 🪄☕
Pour plusieurs, la rentrée annonce la fin de l'été, le retour des réveils trop matinaux et de la routine. Mais il existe une rentrée qui donne plutôt envie de courir vers le quai 9 ¾ : celle de Poudlard. Après tout, qui n'a jamais rêvé de recevoir sa lettre d'admission, de monter à bord du Poudlard Express et de découvrir enfin dans quelle maison le Choixpeau magique l'enverrait? En attendant que ce hibou se décide à livrer ton invitation pour intégrer la célèbre école de sorcellerie d'Harry Potter (on le sait que ta lettre est en route, juste égarée), Tim Hortons ajoute un peu de magie au quotidien avec le lancement de son menu en édition limitée Retour à Poudlard.
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Dès le 12 août, les restaurants Tim Hortons partout au Canada prendront des airs de Wizarding World. Au menu : des boissons, des beignes, des emballages et des articles à collectionner inspirés de l'univers d'Harry Potter. Cette collaboration célèbre le 25e anniversaire de la franchise, juste à temps pour le grand départ annuel des sorciers et sorcières vers Poudlard.
Tim Hortons collabore avec Harry Potter pour un menu édition limité magique. Tim Hortons Canada
Des beignes aux couleurs des quatre maisons de Poudlard
Impossible de célébrer le retour à Poudlard sans choisir sa maison. En attendant que le Choixpeau magique rende son verdict, tu peux laisser parler ton cœur (ou tes papilles) avec quatre beignes inspirés des maisons emblématiques de l'école de sorcellerie :
Des beignes aux couleurs des quatre maisons de Poudlard feront leur entrée au menu pour la collabo Tim Hortons X Harry Potter. Tim Hortons Canada
Gryffondor : gâteau au fromage et fraise
Serpentard : choco-pistache
Serdaigle : aux bleuets
Poufsouffle : citron-meringue
Et pour les adeptes de quidditch, Tim Hortons propose aussi des Timbits Vif d'or au caramel. Ils sont servis dans un « porte-Timbits » inspiré de la célèbre balle ailée dorée que tous les attrapeurs et attrapeuses rêvent de capturer.
Des boissons qui révèlent leur magie
Différents RafraîchiTim magiques débarquent en édition limité au Tim Hortons. Tim Hortons Canada
Certaines potions réservent leurs secrets au bon moment, et c'est exactement le principe derrière les nouveaux RafraîchiTim pétillant du Patronus et RafraîchiTim thé glacé Forêt interdite. Servies dans un gobelet spécial, ces boissons dévoilent des Patronus lorsqu'elles deviennent bien froides, comme si un sort venait d'être lancé. Comme le patronus, tout ça est éphémère.
Le RafraîchiTim du Patronus est également offert en version limonade, protéinée ou givrée, de quoi satisfaire aussi bien les Moldus que les sorciers et sorcières.
Des objets de collection pour prolonger la magie
La magie ne s'arrête pas au menu. En plus du porte-Timbits Vif d'or, les fans pourront mettre la main sur une « baguette pour boissons » qui change de couleur au contact du froid, ainsi que sur des cartes-cadeaux « 25 ans de magie » en édition limitée.
Et si tu veux pousser l'expérience encore plus loin, une soirée de jeu Harry Potter sera organisée le 28 août dans certains cafés Tim Hortons afin de souligner le 25e anniversaire du premier film de la saga. Les établissements participants seront dévoilés au cours des prochaines semaines.
Tim Hortons X Harry Potter : Retour à Poudlard
Quand : À compter du 12 août 2026, jusqu'à épuisement des stocks
Où : Dans les restaurants Tim Hortons participants au Canada