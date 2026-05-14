Tim Hortons lance ses cafés glacés en épicerie et tu vas enfin avoir une commande exacte

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 🫣

Une succursale Tim Hortons au Canada. Droite : Les cafés glacés prêts-à-boire et des sirops pour café glacé Tim Hortons.

Tim Hortons lance deux nouveaux produits en épicerie : des cafés glacés prêts-à-boire et des sirops pour café glacé.

Izabelle Bee | Narcity Québec, Groupe CNW/Tim Hortons
Rédactrice en chef

On va se le dire : on entretient tous et toutes une relation un peu compliquée avec Tim Hortons. D’un côté, plusieurs ne peuvent pas commencer leur journée, ou partir en road trip, sans un arrêt au Timmies. De l’autre, ça semble de plus en plus difficile d'avoir sa commande habituelle : des erreurs, aux items manquants jusqu'aux cafés qui ferment plus tôt faute de personnel... c'est, disons, compliqué. Bref, aimer Tim Hortons, c’est parfois accepter une petite dose de chaos.

À lire également : Starbucks lance des boissons fruitées et crémeuses pour l'été : On les a goûtés pour toi

Mais voilà que la chaîne canadienne lance une nouveauté qui pourrait régler une partie du problème : tu peux maintenant préparer ton café glacé Tim à la maison, à l’heure que tu veux, sans avoir à vérifier trois fois si on a oublié ton sucre ou extra sirop à la vanille.

Eh oui, parce qu'on adore le goût du Tim Hortons, c'est seulement l'expérience en succursale qui peut être compliquée. Donc, juste à temps pour les longues fins de semaine estivales, Tim Hortons bonifie sa gamme de produits en épicerie avec deux nouveautés maintenant offertes au Canada : des cafés glacés prêts-à-boire et des sirops pour café glacé.

Les caf\u00e9s glac\u00e9s pr\u00eats-\u00e0-boire et des sirops pour caf\u00e9 glac\u00e9 Tim Hortons. De nouveaux cafés glacés prêts-à-boire et sirops pour café glacé Tim Hortons sont maintenant en vente au Canada. Groupe CNW/Tim Hortons

Préparés à partir de grains 100 % arabica, les cafés glacés prêts-à-boire sont offerts en trois saveurs non sucrées. Tu as le choix entre torréfaction moyenne, vanille et caramel.

Du côté des sirops pour café glacé, deux options s'offrent à toi : cappuccino et moka. Il suffit de les mélanger avec du lait ou de les verser sur des glaçons pour recréer l'expérience Timmies à la maison, en un rien de temps.

Les cafés glacés prêts à boire de Tim Hortons sont désormais disponibles partout au Canada chez Walmart ainsi que dans les épiceries Metro au Québec. Leur distribution s’étendra aussi à la majorité des grandes chaînes d’alimentation du pays au cours des prochaines semaines.

De leur côté, les sirops pour café glacé Tim Hortons sont déjà vendus chez Maxi et Metro au Québec, en plus d’être accessibles en ligne sur BoutiqueTim.ca pour 9,99 $. Ils arriveront également bientôt dans la plupart des grandes épiceries canadiennes.


Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
tim hortonscafé glacéépiceriecanadanouveautéboissonsTim Hortons
QuébecManger et SortirCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Tim Hortons va apporter 3 gros changements à son menu et tu ne seras pas déçu

Fini, l'espresso qui goûte l'eau?

Starbucks ajoute des boissons fruitées et crémeuses qui goûtent les vacances à son menu

T'es plus « bubble tea » ou matcha tropical? 😍🥭

Rappel important : 25 040 tasses Tim Hortons visées après 28 rapports d’incidents au Canada

Ta tasse Timmies pourrait t'envoyer à l'hôpital. 🤯☕️

I just tried Tim Hortons for the first time as a Canadian newcomer and I'm shocked (PHOTOS)

I have some THOUGHTS!

Action collective contre Equifax et TransUnion : Tu pourrais recevoir jusqu'à 10 000 $

Ton dossier de crédit contenait des erreurs? Ça pourrait te concerner!

Cartes de crédit prépayées : Une action collective est approuvée et tu peux réclamer ton dû

Un maximum de 100 $ qui se prend bien et qui ne demande pas de reçu!

11 900 $ d'amendes du MAPAQ pour ce populaire resto mexicain du Vieux-Montréal depuis 2025

Des manquements importants se répètent. 👀

Hantavirus : 9 cas de contacts à haut risque au Canada — Voici ce qu'on sait

Santé Canada fait le point sur la situation au pays.

La Garde côtière canadienne embauche avec un sec.5 et un salaire allant jusqu’à 88 010 $/an

Et la formation est payée 1000 $ par semaine!

La chaîne Dunkin' va officiellement faire un retour en grand au Canada

La rivalité Tim Hortons VS Dunkin' de retour! 😲

Cette ville au Québec demande de réduire au max la consommation d'eau et ça fait réagir

Pas le droit de laver son auto et juste des courtes douches. 😲

Starbucks lance des boissons fruitées et crémeuses pour l'été : On les a goûtés pour toi

Chai latte + mangue, ça fonctionne? 🥭

Cette plage de l'Ontario à quelques heures du Québec donne l'impression d'être en Grèce

Un paysage de rêve, sans quitter le pays!

Prime de 100 000$ pour retrouver All Boivin: Qui est ce fugitif le plus recherché au pays?

Qui est ce Saguenéen en cavale depuis 2023?