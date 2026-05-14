Tim Hortons lance ses cafés glacés en épicerie et tu vas enfin avoir une commande exacte
On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 🫣
On va se le dire : on entretient tous et toutes une relation un peu compliquée avec Tim Hortons. D’un côté, plusieurs ne peuvent pas commencer leur journée, ou partir en road trip, sans un arrêt au Timmies. De l’autre, ça semble de plus en plus difficile d'avoir sa commande habituelle : des erreurs, aux items manquants jusqu'aux cafés qui ferment plus tôt faute de personnel... c'est, disons, compliqué. Bref, aimer Tim Hortons, c’est parfois accepter une petite dose de chaos.
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Mais voilà que la chaîne canadienne lance une nouveauté qui pourrait régler une partie du problème : tu peux maintenant préparer ton café glacé Tim à la maison, à l’heure que tu veux, sans avoir à vérifier trois fois si on a oublié ton sucre ou extra sirop à la vanille.
Eh oui, parce qu'on adore le goût du Tim Hortons, c'est seulement l'expérience en succursale qui peut être compliquée. Donc, juste à temps pour les longues fins de semaine estivales, Tim Hortons bonifie sa gamme de produits en épicerie avec deux nouveautés maintenant offertes au Canada : des cafés glacés prêts-à-boire et des sirops pour café glacé.
De nouveaux cafés glacés prêts-à-boire et sirops pour café glacé Tim Hortons sont maintenant en vente au Canada. Groupe CNW/Tim Hortons
Préparés à partir de grains 100 % arabica, les cafés glacés prêts-à-boire sont offerts en trois saveurs non sucrées. Tu as le choix entre torréfaction moyenne, vanille et caramel.
Du côté des sirops pour café glacé, deux options s'offrent à toi : cappuccino et moka. Il suffit de les mélanger avec du lait ou de les verser sur des glaçons pour recréer l'expérience Timmies à la maison, en un rien de temps.
Les cafés glacés prêts à boire de Tim Hortons sont désormais disponibles partout au Canada chez Walmart ainsi que dans les épiceries Metro au Québec. Leur distribution s’étendra aussi à la majorité des grandes chaînes d’alimentation du pays au cours des prochaines semaines.
De leur côté, les sirops pour café glacé Tim Hortons sont déjà vendus chez Maxi et Metro au Québec, en plus d’être accessibles en ligne sur BoutiqueTim.ca pour 9,99 $. Ils arriveront également bientôt dans la plupart des grandes épiceries canadiennes.
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