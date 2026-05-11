Starbucks ajoute des boissons fruitées et crémeuses qui goûtent les vacances à son menu

T'es plus « bubble tea » ou matcha tropical? 😍🥭

Le Refresher Papillon tropical, nouveauté chez Starbucks Canada. Droite : Le nouveau matcha glacé avec crème à la mangue chez Starbucks.

Starbucks Canada dévoile de nouvelles boissons printanières aux allures tropicales.

Starbucks Canada | Courtoisie
Rédactrice en chef

Pas besoin d'attendre les grandes chaleurs estivales pour mettre la main sur des boissons rafraîchissantes et colorées qui goûtent les vacances. Avec les températures qui remontent tranquillement et les journées ensoleillées de mai qui donnent envie de profiter du printemps au maximum, Starbucks Canada embarque officiellement dans la saison des fleurs avec de nouvelles boissons qui risquent de faire changement de ton café glacé habituel.

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Dès le mardi 12 mai, partout au pays, la chaîne ajoute plusieurs nouveautés fruitées à son menu, en plus de ramener un favori adoré de la clientèle de façon permanente.

Au programme : de nouveaux Refreshers personnalisables avec ou sans caféine, une boisson violette ultra instagrammable et des créations glacées à la mangue qui donnent déjà des vibes de vacances.

Le Refresher Papillon tropical, nouveaut\u00e9 chez Starbucks Canada. Le Refresher Papillon tropical, nouveauté chez Starbucks Canada au printemps 2026. Starbucks Canada | Courtoisie

Parmi les nouveautés qui attirent le plus l'attention, on retrouve le Refresher Papillon tropical. Cette boisson aux saveurs de fruit de la passion et de goyave vient avec des perles mangue-ananas et une infusion de fleur de pois papillon, qui lui donne une couleur mauve franchement magnifique (et étonnamment naturelle).

Le Refresher Lime rafraîchissante revient officiellement de façon permanente après plusieurs sorties en édition limitée au cours des dernières années et, dès cette semaine, tu pourras désormais personnaliser tous tes Refreshers préfs : comme Fraise Açaï, Mangue et Fruit du Dragon ainsi que Lime rafraîchissante. Il sera possible d'opter pour des versions avec ou sans caféine, en plus d'ajouter des vitamines B.

Le menu comprend aussi deux nouvelles boissons glacées à la mangue à base de matcha ou de chai, agrémentées de crème à la mangue et garnies d'une mousse froide fruitée et crémeuse.

Le nouveau matcha glac\u00e9 avec cr\u00e8me \u00e0 la mangue. Droite : Le nouveau chai glac\u00e9 avec cr\u00e8me \u00e0 la mangue. Le matcha glacé et le hai glacé avec crème à la mangue, des nouveautés chez Starbucks Canada au printemps 2026. Starbucks Canada | Courtoisie

Le nouveau matcha glacé avec crème à la mangue combine un matcha de qualité supérieure, issu de feuilles de thé vert cultivées à l’ombre et finement moulues, à une mousse froide onctueuse à la mangue. Résultat : une boisson douce et crémeuse, aux notes végétales équilibrées par une touche fruitée.

De son côté, le nouveau chai glacé revisite la boisson classique en combinant ses épices réconfortantes à une touche tropicale. Surmontée d’une mousse froide crémeuse à saveur de mangue, cette boisson offre un parfait équilibre entre notes épicées et douceur fruitée pour une finale rafraîchissante.

Pour le « taste test » ultime, rendez-vous chez Starbucks ce mardi 12 mai.


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