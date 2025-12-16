12 idées-cadeaux de Noël pour impressionner la personne qui a déjà tout
Pour une surprise qui fait plaisir à tout coup!
Tout le monde connaît une personne qui donne du fil à retordre pendant le magasinage des cadeaux de Noël. Tu sais, celle qu’on aimerait vraiment gâter et qui mérite une belle petite surprise… mais qui semble déjà posséder tout ce dont elle a besoin. Chaque année, c’est le même casse-tête : tu scrolles pendant des heures, tu fais le tour des boutiques… et tu finis toujours par te rabattre sur une carte-cadeau par défaut ou sur un achat impulsif d’un coffret quelconque chez Winners.
Cette année, on te sauve la mise, avec des idées-cadeaux originales qui vont enfin surprendre et faire plaisir à celle qui est difficile à gâter.
Test d'ADN Ancestry - Connaître ses origines
Le kit « AncestryDNA » : une belle idée de cadeau de Noël à moins de 80 $.
Prix : En rabais à 74 $ au moment de publier ces lignes (Prix régulier : 154 $)
Pour une personne qui a toujours voulu en apprendre un peu plus sur ses origines et ses ancêtres, l'ensemble de tests génétiques Ancestry est une magnifique idée. Offrir un test ADN, c’est un peu comme donner un voyage dans le temps... et dans l’ADN. Cette analyse hyper simple à faire à la maison (un échantillon de salive, et hop on l'envoi par la poste) révèle d’où viennent les ancêtres de la personne à travers plus de 2 600 régions du monde, tout en donnant plein d’infos surprenantes sur ses traits génétiques.
C’est un cadeau original, super personnel et qui continue à surprendre après Noël avec des résultats livrés en six à huit semaines.
Clique ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada
Certificat détente au Strom Spa
Prix : Différents forfaits selon la succursale
Opter pour un un certificat-cadeau du Strøm Spa, c’est littéralement offrir un moment de calme et bien-être dans la vie de quelqu’un. Et franchement, qui a déjà dit non à une journée de détente au spa? C’est le genre d’expérience qui fait du bien à tout le monde, surtout à celle qui a déjà tout… sauf peut-être un moment juste pour elle.
Le Strøm Spa est reconnu pour ses installations magnifiques et variées, son ambiance digne d’un refuge nordique et ses expériences thermales qui donnent l’impression de s’être téléporté loin du quotidien. Celui de Québec a même remporté la première place aux World Spa Awards 2025, rien de moins.
Avec des succursales à Saint-Sauveur, L’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et Vieux-Québec, tu risques d'en trouver une dans ton coin. D’ailleurs, la succursale de Saint-Sauveur est un vrai winter wonderland en hiver : calme, magique… l’endroit parfait pour décrocher.
Bracelet permanent
Prix : À partir de 99 $ par bracelet, et à partir de 39 $ par breloque au Prysm à Montréal
Si les colliers « best friends » en forme de cœur étaient la grande mode des années 2000, disons que le concept a évolué… pour le mieux! Les bijoux permanents sont devenus une manière moderne et vraiment touchante de symboliser un lien : amitié, amour, famille, ou même un petit engagement envers soi-même.
Le processus est simple : tu choisis ta chaîne et tes breloques, puis l’équipe soude un minuscule anneau à la place du fermoir pour créer un bijou sur-mesure, et sans fermoir. C’est rapide, sécuritaire et fait avec une machine conçue spécialement pour ça. Résultat : un accessoire délicat qui te suit partout et pour longtemps. Et si jamais tu dois le retirer, il suffit de couper la chaîne avec une paire de ciseaux et de le faire souder de nouveau, quand tu le désires.
Plusieurs entreprises au Québec proposent maintenant ces bijoux soudés directement sur le poignet, mais ma chouchou, c’est Prysm à Montréal, qui offre des produits canadiens. Mon propre bracelet vient de là et, après un an, il brille toujours autant : aucune trace de ternissement.
Clique ici pour découvrir les bracelets permanents de la boutique Prysm
Coffret de produits Lush
Le coffret « Christmas Bathtime Favorites de Lush » qui contient 8 bombes de bain.
Prix : Différents coffrets et produits pour tous les budgets.
Tu veux offrir un moment de détente et chouchoutage sans quitter la maison à une personne qui le mérite? Lush n'a pas besoin de présentation : sa réputation est déjà faite. Ses produits sont végés, faits à la main, et remplis de bons ingrédients naturels comme des huiles essentielles, des beurres végétaux et des extraits de fruits frais sont de vraies petites pépites d'or.
Le coffret Christmas Bathtime Favorites (77 $) est un exemple de cadeau parfait, qui propose huit bombes pour le bain festives, dont certaines brillent, d'autres pétillent et toutes sentent le bonheur. En plus, la boîte est conçue par des artistes en Écosse et fabriquée au Canada, avec des matériaux recyclés.
Un cadeau doux pour la peau et la planète.
Journal de gratitude
The Original Gratitude Journal 2026, vendu sur Amazon.
Prix : 24,97 $
Offrir un journal de gratitude, c’est comme donner une petite dose de mieux-être quotidien. Qui ne voudrait pas commencer (ou finir) sa journée sur une note positive? Conçu pour aider à cultiver la positivité et la pleine conscience, ce journal propose une pratique super simple : juste cinq minutes par jour pour écrire, réfléchir et apprécier les petits moments de bonheur. Les pages sont ponctuées de citations inspirantes et d’invitation à la réflexion qui rendent l’expérience encore plus motivante.
Il existe plusieurs journaux de ce genre, mais celui-ci, avec une note de 4,7/5 sur Amazon, est particulièrement apprécié avec son papier durable et sa couverture en tissu de lin naturel. Il est aussi offert en six couleurs : beige, noir, bleu, vert, rose, jaune.
C’est le genre de présent attentionné qui fait du bien longtemps après l’avoir déballé : un compagnon de route vers plus de sérénité, de clarté d’esprit et de gratitude.
Masques DrJart+
Ensemble-cadeau de 12 masques coréens en feuille Dr.Jart+, à rabais chez Sephora.
Prix : À rabais à 66,50 $
95,00 $
Les masques de skincare coréen Dr.Jart+ sont de loin mes favoris pour voir une différence sur la peau en une seule utilisation. Au moment de publier ces lignes, un ensemble-cadeau est à rabais à 66,50 $, et je te recommande de sauter sur l'occasion. Il contient 12 masques en tissu conçus pour cibler différents besoins de la peau, allant de la déshydratation à la sensibilité, en passant par le manque d’éclat. Un ensemble à offrir, à glisser dans des bas de Noël (chaque masque est individuel, tu peux faire 12 personnes heureuses)… ou à garder rien que pour toi.
Pssttt : Pour la crème de la crème, les masques Cryo Rubber sont incroyables (mais pas donnés, ils sont à 22 $ l'unité).
Huile parfumée
Les huiles de parfum ont une longue tenue qu'on apprécie beaucoup.
Prix : Coffret de 5 huiles parfumées : 63 $ | Bouteille à 51 $ à 148 $, selon le format.
J'ai récemment découvert les huiles de parfum, et j'ai eu un vrai coup de coeur. Ce produit de NEST est enrichi d’huile précieuse de baobab, qui nourrit la peau tout en prolongeant la tenue du parfum. Résultat : une expérience sensorielle luxueuse, à la fois légère et enveloppante.
Si tu ne connais pas les goûts de la personne que tu veux gâter, le coffret est une belle idée. Personnellement, j'aime beaucoup Lychee Rose, qui offre un mélange vibrant de rose, de litchi et de champagne rosé, évoquant une ambiance romantique et ensoleillée. C'est un parfum à la fois floral et fruité qui risque de plaire : il a 4,5/5 étoiles et 93 % de recommandations sur le site de Sephora Canada suite à 285 avis.
Clique ici pour commander le coffret sur le site de NEST New York
Sous-vêtements montréalais de la Maison Komando
Prix : 52 $ pour les Foxerz - Rabais applicables à l'achat de plusieurs morceaux au moment de publier ces lignes.
Si tu veux offrir un cadeau local qui fait changement dans le monde des sous-vêtements féminins à une femme active, les Foxerz de la Maison Komandō (LMK) sont un choix parfait. LMK est une marque montréalaise inclusive (pour vrai, de XS à 6XL) qui conçoit des sous-vêtements et vêtements de sport durables, pensés pour le corps et les besoins réels des femmes.
Récemment, LMK s’est alliée à la rappeuse Sarahmée pour créer des boxers signature qui célèbrent celles qui bougent autrement, gagnent différemment et mènent les choses à leur façon.
Un cadeau parfait pour celle qui aime le confort, le design intelligent et les marques locales qui ont une mission.
Clique ici pour trouver les produits sur le site de la Maison Komandō
Du bon café
Prix : À partir de 19 $
Tout le monde (ou presque) apprécie un bon café pour commencer sa journée, mais c’est une dépense qui s’ajoute facilement aux courses de la semaine et, in this economy, comme on dit, un produit de qualité devient parfois un luxe sur lequel on hésite à investir.
Offrir un bon café local est donc une idée-cadeau à la fois pratique et attentionnée, et en prime, la personne pensera à toi chaque matin en le dégustant.
Personnellement, j’ai un coup de cœur pour DUAL microtorréfacteur, situé à Bois-des-Filion.
Cela dit, il existe plusieurs autres excellentes options québécoises. Voici quelques recommandations à découvrir :
- Zab Café
- Café Saint-Henri
- 94 Celcius
- Brûlerie Faro
- Café Pista
Clique ici pour trouver le café de Dual Café microtorréfacteur
Gin Jardin Verde Glam
Le gin Jardin Verde Glam contient des paillettes comestibles.
@iza.bee | Narcity Québec
Prix : 41,25 $
Ce gin en édition limitée de la marque québécoise BluePearl Distillerie est juste assez extra pour le temps des Fêtes. Côté goût, il s’agit du Jardin Verde, un gin léger à 30 % d’alcool, infusé de concombre, romarin, basilic et menthe : des saveurs fraîches et herbacées qu’on adore.
Mais ce qui le rend vraiment festif, c’est la présence de brillants comestibles dans la bouteille, qui donnent un effet visuel spectaculaire une fois versé dans un verre.
Un cadeau parfait pour la personne qui aime recevoir avec une touche de glamour!
C'est ici pour voir la fiche et les dispos en succursale sur le site de la SAQ
Couverture lourde
La couverture lestée beige est ultra réconfortante.
Prix : 79,99 $
J'ai reçu ce modèle pour Noël l'an dernier, et c'est ce qui manquait à ma vie : je ne peux plus m'en passer. Les couvertures lourdes aident à réduire le stress et favorisent un sommeil plus profond et réparateur. Celle-ci, au look élégant, est très lourde, ce qui procure une sensation de réconfort parfaite pour les longues soirées d’hiver.
Masseur oculaire chauffant
Un masseur oculaire avec chaleur procure une grande détente.
Prix : 65,39 $
Ce masque pour les yeux est parfait pour offrir un moment de détente après une longue journée. Grâce à ses coussinets chauffants (entre 40 °C et 45 °C), il aide à soulager la fatigue oculaire, à atténuer les cernes et à améliorer la qualité du sommeil en seulement 15 minutes par jour.
Il masse en douceur à l’aide d’une pression oscillante et d’un rythme apaisant. En prime, il est possible d’y connecter ta musique préférée grâce à sa fonction Bluetooth intégrée. Compact, pliable et facile à transporter, c’est une excellente idée de cadeau à offrir... ou à s’offrir.
