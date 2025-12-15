Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

La pâtisserie aux trompe-l'œil viraux sur TikTok ouvrira bientôt une boutique à Mont-Royal

Juste MIAM! 😍

Les trompe-l'oeil de ​Mon Secret Gourmand.

Mon Secret Gourmand va s'installer dans le centre commercial Royalmount dès 2026.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Les foodies assumé.e.s de la métropole et les dents sucrées toujours à la recherche de la prochaine adresse gourmande à tester connaissent assurément Mon Secret Gourmand. Cette pâtisserie attire les foules depuis l’an dernier avec ses créations visuellement renversantes qui brouillent les frontières entre art et dessert.

Au cours de la dernière année, on a souvent vu d'immenses files d'attente devant (et autour!) la toute première succursale de la pâtisserie, à Brossard, tandis que tous et toutes voulaient mettre la main sur l'un des fameux trompe-l'œil, ces pâtisseries qui prennent la forme d'autres aliments : des fruits, des noix... et même un hot-dog!

Le hot-dog trompe l'oeil de Mon Secret Gourmand.

Le hot-dog trompe l'oeil de Mon Secret Gourmand.
@iza.bee | Narcity Québec


Derrière ces œuvres gourmandes se trouve Meriem Aloui, copropriétaire et pâtissière, qui détient une distinction rare : elle est la seule artisane de la province à posséder la certification du renommé pâtissier français Cédric Grolet. Une expertise qu'elle met à profit pour transformer de simples pâtisseries en véritables illusions comestibles.

Une nouvelle boutique dans un emplacement haut de gamme

Pour répondre à l'immense demande, l'entreprise, fondée par Meriem Aloui et Anis Nouira a ouvert un comptoir chez Holt Renfrew Ogilvy, à Montréal. Mais ce n'était pas assez. Mon Secret Gourmand s'est imposé comme une référence gourmande incontournable et la demande y est. Cette fois, le duo voit donc encore plus grand et n'ouvre pas seulement un comptoir, mais bien une nouvelle boutique entière au centre commercial Royalmount.

Pour cette deuxième boutique, la pâtisserie mise de nouveau sur l'élégance, avec des matériaux nobles et une palette de couleurs autour du blanc et du doré. « Son design sera encore plus raffiné que celui de la succursale de Brossard », confie Meriem.

Le devanture du futur Mon Secret Gourmand au Royalmount.

Le devanture du futur Mon Secret Gourmand au Royalmount. Courtoisie de Mon Secret Gourmand

Pourquoi cet emplacement? « Royalmount, c’était une évidence pour nous », confie la pâtissière derrière l'entreprise au succès grandissant . « Brossard a été une étape fondatrice pour la marque, un lieu important où tout a commencé et où l’on a bâti notre clientèle. Holt s’est ensuite présenté naturellement : on est entourés de grandes marques, comme à Royalmount, et on offre un produit haut de gamme. Le fit est évident. C’est aussi un emplacement central à Montréal, facilement accessible en métro, avec une clientèle jeune et dynamique. »

Pour Mon Secret Gourmand, ce choix s’inscrit dans une vision à long terme. « On croit beaucoup à la vision de Royalmount. C’est un projet d’envergure : il y aura un aquarium, un hôtel, des résidences… mais surtout, au niveau du branding, on pense que la pâtisserie de luxe a toute sa place à Montréal. On souhaite aujourd’hui consolider notre présence avec des espaces qui reflètent pleinement l’univers et l’identité de la marque, tout en restant ouverts à différents formats selon les projets. »

L'intelligence artificielle au service de la gourmandise

La nouvelle succursale promet également quelques surprises technologiques. Déjà pionnière dans l’utilisation de l’intelligence artificielle avec son calendrier de l’Avent interactif, l’entreprise souhaite aller encore plus loin. Cette fois, l’IA viendra bonifier l’expérience de toutes les personnes qui achètent les produits de la marque. « On préfère garder une part de surprise sur la façon dont on va l’utiliser », tease l’équipe. « Mais une chose est certaine : ça va réellement améliorer l’expérience de la clientèle. »

En attendant l'ouverture prévue pour 2026, les foodies de la métropole peuvent toujours se rendre aux deux adresses actuelles : la boutique originale au 1410, boulevard de Rome à Brossard, ou le comptoir situé au Holt Renfrew Ogilvy, au 1307, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal.

Mon Secret Gourmand à Royalmount 

Quand : Printemps 2026

Adresse : 5050, ch. de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QC

Site Internet de Mon Secret Gourmand

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

