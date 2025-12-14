6 endroits dans le Grand Montréal où ton don de vieux manteau d'hiver peut réellement aider
La température des dernières semaines et l’arrivée hâtive de la neige nous ont déjà donné un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochains mois. Avec des nuits sous la barre des -20 degrés Celsius, le début du mois de décembre était le plus froid des dix dernières années. Les personnes les plus privilégiées n’ont qu’à troquer leur couette pour une plus chaude et enfiler une paire de bas de laine, tandis que d’autres doivent affronter les nuits froides à la recherche d’un îlot de chaleur, souvent rapidement à capacité maximale.
Dans le but d’aider les personnes en situation d’itinérance, certains organismes de la région invitent la population à leur apporter un manteau d’hiver, qui sera ensuite remis aux gens dans le besoin. Voici quelques endroits qui acceptent les dons, mais surtout qui redistribuent gratuitement ces derniers aux personnes vulnérables.
Dans la rue - Montréal
Horaire de réception des dons au centre de jour : Lundi au vendredi de 10 h à 15 h
Adresse : 1662, rue Ontario Est, Montréal, QC
L’organisme Dans la rue, qui vient en aide aux jeunes en situation d’itinérance, récolte des dons matériels tout au long de l’année, mais la saison hivernale est particulièrement importante en raison des besoins accrus en vêtements chauds. Le site Internet de l’organisme présente une liste à jour des articles manquants, et les manteaux ainsi que les bottes d’hiver y figurent toujours parmi les besoins essentiels.
Ces articles comptent parmi les quelques milliers d’objets distribués chaque année aux jeunes en situation précaire.
Relais communautaire de Laval - Laval
Adresse : 111, boul. des Laurentides, suite 101, Laval, QC (Plusieurs points de collecte à travers la ville)
Le Relais communautaire de Laval organise la 7ᵉ édition de l’initiative « Un habit pour un ami », qui vise à récolter des manteaux et des accessoires d’hiver pour enfants et adultes dans les différents points de collecte de la région lavalloise et des environs. Réparés et triés par une équipe de bénévoles dévoué.e.s, les articles d’hiver sont ensuite redistribués aux familles dans le besoin tout au long de la saison froide.
Site Internet du Relais communautaire de Laval | Points de collecte
Chez Doris - Montréal
Horaire de réception des dons : Jeudi au mardi de 9 h à 15 h et mercredi de 9 h à 13 h.
Adresse : 1430, rue Chomedey, Montréal, QC.
L’organisme montréalais Chez Doris accueille, depuis 1977, les femmes vivant dans une situation précaire dans un lieu sécuritaire et surtout sans jugement. Les dons de vêtements, de produits d’hygiène et d’articles de maison sont les bienvenus et, en cette période de grands froids, les manteaux et les bottes d’hiver sont plus que nécessaires.
Accueil Bonneau - Montréal
Horaire de réception des dons : Lundi au vendredi de 8 h à 14 h et samedi et dimanche de 7 h à 12 h
Adresse : 427, rue de la Commune Est, Montréal, QC
Il existe plusieurs façons de soutenir les organismes locaux et les personnes en situation d’itinérance, et le don de vêtements ou de produits d’hygiène est une manière concrète et très utile de le faire. L’Accueil Bonneau soutient la population vulnérable de Montréal depuis 1877 et continue de faire œuvre utile auprès de cette clientèle grâce à son équipe dévouée, à ses bénévoles et aux dons des citoyen.ne.s. L’organisme montréalais recueille d’ailleurs actuellement des manteaux et des articles d’hiver pour adultes.
La rue des Femmes - Montréal
Horaire de réception : Dès 2026.
Adresse : 1050, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC.
Depuis plus de 30 ans, l’organisme La rue des Femmes vient en aide aux femmes en situation d’itinérance en leur offrant des possibilités de réintégration en logement ainsi qu’un soutien relationnel. Les dons sont acceptés tout au long de l’année, selon les besoins. Le stockage étant présentement complet pour l’année 2025, il sera possible d’y apporter des manteaux d’hiver et d’autres articles de saison à partir de 2026, afin qu’ils soient redistribués à cette clientèle vulnérable.
Chlorophylle - 11 boutiques participantes
Horaire de réception : Horaire des boutiques participantes
La marque Chlorophylle, originaire de la région, accueille pour une septième année les dons de manteaux d’hiver usagés encore en bon état dans ses 11 boutiques participantes de la province, et ce, jusqu’au 17 décembre 2025. Tu pourras ainsi bénéficier d’un rabais de 75 $ à l’achat d’un nouveau manteau en boutique en échange d’un manteau pour adulte, ou d’un rabais de 30 $ à l’achat d’un nouveau manteau pour enfant en échange d’un manteau pour minis.
Les dons seront ensuite remis à différents organismes locaux chargés de les distribuer aux personnes moins nanties.
