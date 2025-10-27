Cette friperie de Noël à 15 min. de Montréal vend des décorations pour aussi peu que 0,50$
Des décos dignes de HomeSense à mini prix? C’est OUI! 😍🎄
La magie de Noël est à nos portes. Bon, pas tout à fait, mais si l’on compte en nombre de lundis, il en reste moins de dix. Ici, le temps des Fêtes débute dès le lendemain de l’Halloween : la musique, le sapin, les décorations... Bref, tout ce qu’il faut pour égayer cette période durant laquelle le soleil se couche en plein après-midi.
La ressourcerie Dépanne-TOUT, située en plein cœur du village de Sainte-Thérèse, sur la Rive-Nord de Montréal, reçoit tellement de dons de la population qu’elle a décidé de louer un local de l’autre côté de la rue, transformé pour l’occasion en boutique éphémère saisonnière. Jusqu'au 24 décembre, cette friperie temporaire s’est complètement métamorphosée en véritable village de Noël. Disons-le, c'est déjà magique.
La ressourcerie Dépanne-TOUT s’est complètement métamorphosée en véritable village de Noël.Stéphanie Bernier | Narcity Québec
En entrant, tu auras l’impression de passer la porte de Noël du film L’Étrange Noël de Monsieur Jack, pour ceux et celles qui comprennent la référence. La boutique déborde littéralement de trouvailles : des petits items à moins de 1 $, jusqu’à de magnifiques décorations pour moins de 50 $!
La ressourcerie Dépanne-TOUT a un immense inventaire de décorations de Noël. Stéphanie Bernier | Narcity Québec
Tu y trouveras une immense sélection d’ornements pour sapin à des prix aussi bas que 50 sous.
Père Noël d'une hauteur de 30 centimètres pour seulement 3 $ à la boutique éphémère Dépanne TOUT. Steph Von Rob | Narcity Québec
Tu auras le plaisir d’y dénicher LE sapin artificiel de tes rêves, qu’il soit bien touffu ou tout argenté, comme le voulait la mode kitsch des années 1960.
La boutique éphémère Dépanne-TOUT en mode Noël jusqu'au 24 décembre 2025. Steph Von Rob | Narcity Québec
En gros, il y a tout ce qu’il te faut pour un temps des Fêtes festif à souhait : des décorations pour l’extérieur, un père Noël qui twerk, des tonnes de lumières colorées ou monochromes, des bibelots ayant probablement appartenu à une grand-maman de la région, des villages de Noël et même des crèches presque grandeur nature. Bref, une visite s’impose!
D'ailleurs, si tu veux économiser encore plus, sache que Dépanne-TOUT offre un coupon de 15 % de rabais à utiliser en magasin lorsque tu apportes des dons. Un petit geste qui te permet de faire de la place pour tes trouvailles à mini prix et soutenir la réutilisation locale.
Boutique éphémère Dépanne-TOUT
Quand : Du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h 30 jusqu'au 24 décembre 2025.
Adresse : 50, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, QC