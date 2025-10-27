Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette friperie de Noël à 15 min. de Montréal vend des décorations pour aussi peu que 0,50$

Des décos dignes de HomeSense à mini prix? C’est OUI! 😍🎄

Intérieur de la boutique éphémère de Noël Dépanne-Tout. Droite : La devanture de la boutique éphémère de Noël Dépanne-Tout.

Une friperie éphémère de Noël maintenant ouverte à Sainte-Thérèse.

Steph Von Rob | Narcity Québec, Stéphanie Bernier | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

La magie de Noël est à nos portes. Bon, pas tout à fait, mais si l’on compte en nombre de lundis, il en reste moins de dix. Ici, le temps des Fêtes débute dès le lendemain de l’Halloween : la musique, le sapin, les décorations... Bref, tout ce qu’il faut pour égayer cette période durant laquelle le soleil se couche en plein après-midi.

À lire également : Le Train de Noël illuminé arrive bientôt au Québec avec des concerts GRATUITS

La ressourcerie Dépanne-TOUT, située en plein cœur du village de Sainte-Thérèse, sur la Rive-Nord de Montréal, reçoit tellement de dons de la population qu’elle a décidé de louer un local de l’autre côté de la rue, transformé pour l’occasion en boutique éphémère saisonnière. Jusqu'au 24 décembre, cette friperie temporaire s’est complètement métamorphosée en véritable village de Noël. Disons-le, c'est déjà magique.

La ressourcerie D\u00e9panne-TOUT et sa boutique \u00e9ph\u00e9m\u00e8re de No\u00ebl.

La ressourcerie Dépanne-TOUT s’est complètement métamorphosée en véritable village de Noël.
Stéphanie Bernier | Narcity Québec

En entrant, tu auras l’impression de passer la porte de Noël du film L’Étrange Noël de Monsieur Jack, pour ceux et celles qui comprennent la référence. La boutique déborde littéralement de trouvailles : des petits items à moins de 1 $, jusqu’à de magnifiques décorations pour moins de 50 $!

Les d\u00e9cos en vente \u00e0 la ressourcerie D\u00e9panne-TOUT.

La ressourcerie Dépanne-TOUT a un immense inventaire de décorations de Noël.
Stéphanie Bernier | Narcity Québec

Tu y trouveras une immense sélection d’ornements pour sapin à des prix aussi bas que 50 sous.

D\u00e9corations vari\u00e9es en vente \u00e0 la boutique \u00e9ph\u00e9m\u00e8re D\u00e9panne TOUT. Père Noël d'une hauteur de 30 centimètres pour seulement 3 $ à la boutique éphémère Dépanne TOUT. Steph Von Rob | Narcity Québec

Tu auras le plaisir d’y dénicher LE sapin artificiel de tes rêves, qu’il soit bien touffu ou tout argenté, comme le voulait la mode kitsch des années 1960.

Int\u00e9rieur de la boutique \u00e9ph\u00e9m\u00e8re D\u00e9panne TOUT.

La boutique éphémère Dépanne-TOUT en mode Noël jusqu'au 24 décembre 2025. Steph Von Rob | Narcity Québec

En gros, il y a tout ce qu’il te faut pour un temps des Fêtes festif à souhait : des décorations pour l’extérieur, un père Noël qui twerk, des tonnes de lumières colorées ou monochromes, des bibelots ayant probablement appartenu à une grand-maman de la région, des villages de Noël et même des crèches presque grandeur nature. Bref, une visite s’impose!

D'ailleurs, si tu veux économiser encore plus, sache que Dépanne-TOUT offre un coupon de 15 % de rabais à utiliser en magasin lorsque tu apportes des dons. Un petit geste qui te permet de faire de la place pour tes trouvailles à mini prix et soutenir la réutilisation locale.

Boutique éphémère Dépanne-TOUT

Quand : Du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h 30 jusqu'au 24 décembre 2025.

Adresse : 50, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, QC

Page Facebook de la boutique éphémère Dépanne-TOUT

