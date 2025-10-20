Il y a un père Noël sur cette nouvelle pièce de monnaie canadienne (oui, pour vrai)
Une pièce magique qui capture toute la féerie du pôle Nord 🎅✨
Avec son code postal unique (H0H 0H0) et sa célèbre livraison annuelle à travers le globe, le père Noël vient d'obtenir un nouvel honneur : sa propre pièce de monnaie officielle au Canada. La Monnaie royale canadienne vient de lancer une pièce de collection dédiée au plus illustre personnage en rouge de la planète.
Cette création nommée « Lettre au père Noël » est frappée en argent pur à 99,99 % et affiche une valeur nominale de 20 $. Elle capture un instant enchanteur : le grand bonhomme barbu, épaulé par l'un de ses rennes de confiance, recueille le courrier des enfants dans sa mythique boîte aux lettres estampillée « H0H 0H0 ».
L'artiste canadienne Lisa Thomson-Khan signe cette petite merveille. Sa conception dépeint le père Noël en pleine lecture des vœux d'enfants venus des quatre coins du monde, sous un firmament étoilé du Grand Nord.
Et voici la touche vraiment magique : cette pièce cache un effet luminescent. Grâce à une technique particulière, certains détails du dessin brillent dans le noir lorsqu'on les expose à la lampe à lumière noire incluse avec la pièce.
Le monde du père Noël prend vie dans le noir.Monnaie royale canadienne
Dans la noirceur, la lune brille, les lumières de Noël scintillent, le lampadaire s'allume et même les lettres destinées au père Noël deviennent lumineuses. C'est comme tenir une mini scène du pôle Nord dans le creux de ta main, un petit bout de la magie de Noël que le père Noël lui-même approuverait.
Cette pièce collector de 1 oz d'argent fin est offerte au prix de 144,95 $. Elle arrive dans un élégant boîtier noir à double coque orné du logo de la Monnaie royale canadienne, parfait pour l'offrir en cadeau ou la conserver précieusement.
Attention : le père Noël n'en a fait produire que 7 500 exemplaires par ses lutins. Chaque pièce est accompagnée d'un certificat numéroté d'authenticité, ce qui en fait un objet de collection recherché pour les amateurs de Noël et de numismatique.
Au verso, on retrouve le roi Charles III, gravé par l'artiste Steven Rosati, donnant à cette pièce son statut de monnaie légale canadienne.
Cet article a été mis à jour et repartagé depuis sa publication originale le 19 septembre 2025.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
