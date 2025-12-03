Les pilotes d'Air Transat ont voté pour une grève ce mois-ci et voici quoi savoir
Ton voyage du temps des Fêtes pourrait devoir être annulé!
Après les employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) de débrayer en décembre, c’est au tour des pilotes d’Air Transat de se doter d’un mandat de grève si les négociations avec leur employeur ne mènent pas à un « contrat moderne ».
Selon le syndicat des pilotes du transporteur québécois, l’Air Line Pilots Association, Int’l (ALPA), 98 % de ses membres ont participé au vote de grève. Un total de 99 % ont voté en faveur d’un mandat de grève.
Ce feu vert donne au comité exécutif des pilotes, le Master Executive Council (MEC), le pouvoir de déclencher un arrêt de travail dès que la loi le permettra. Cette date pourrait arriver dès le matin du 10 décembre.
Le capitaine Bradley Small, président du MEC, soutient que les pilotes en ont assez d’opérer avec une convention collective vieille d’une décennie.
« Le taux de participation de 98 % démontre à lui seul à quel point nos membres sont frustré.e.s. Elles et ils sont tannés de voler avec une convention collective dépassée », dit-il par voie de communiqué.
Même si aucune grève n’est encore annoncée, l’ALPA affirme que les pilotes sont prêt.e.s pour toutes les possibilités. Leurs objectifs sont clairs : obtenir une meilleure sécurité d’emploi, améliorer les conditions de travail, revoir la rémunération et hausser la qualité de vie.
Le syndicat répète toutefois qu’il ne souhaite pas déclencher une grève. Son but demeure de conclure une entente à la table de négociation. Par contre, après près d’un an de discussions qualifiées de lentes et de peu productives, l’ALPA presse Air Transat de profiter du temps restant pour éviter des perturbations majeures dans les opérations et les vols.
Les pourparlers entre les deux parties ont débuté en janvier 2025. Elles ont quitté la conciliation le 18 novembre et se trouvent depuis dans une période de refroidissement de 21 jours qui prend fin le 10 décembre. À partir de ce moment, le syndicat pourra déposer un préavis de grève de 72 heures ou la direction pourra imposer un lockout.
Avis à la clientèle
De son côté, Air Transat rappelle sur son site Web qu’il n’y a pas de préavis de grève et que les opérations continuent « comme prévu »
Les clientes et clients souhaitant annuler ou modifier leurs réservations peuvent le faire selon les conditions de leur classe tarifaire.
Advenant un préavis de grève déposé par le syndicat et l’annulation subséquente de certains vols, « Air Transat fera tout en son pouvoir pour aider sa clientèle à revenir à son point d’origine », incluant notamment l’offre d’un nouveau billet sur un prochain vol disponible dans les 48 heures de l’heure de départ initiale ou le remboursement de toute portion inutilisée du voyage.
