Sommaire

Le service sur la ligne orange du métro de Montréal est rétabli

Un début d'heure de pointe à se tirer les cheveux!

Métro de Montréal.

Le service sur la ligne orange du métro de Montréal est rétabli

Meunierd | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Dur début d'heure de pointe pour les usagers et usagères du métro de Montréal., ce mardi 2 décembre. La Société de Transport de Montréal (STM) a annoncé en début de matinée l'interruption de service sur une bonne partie de la ligne orange. On fait le point.

À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et rester aisée

La ligne 2 - Orange du métro a été mis à l'arrêt entre les stations Côte-Vertu et Berri-UQAM vers 6 h 50 en raison d'une intervention des services d'urgence.

Sur les réseaux sociaux, le transporteur public a finalement confirmé la reprise du service normal sur l'entièreté de son réseau.

société de transport de montréalmétro de montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

