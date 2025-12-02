Le service sur la ligne orange du métro de Montréal est rétabli
Un début d'heure de pointe à se tirer les cheveux!
Meunierd | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles
Dec 02, 2025, 8:04 AM
Dur début d'heure de pointe pour les usagers et usagères du métro de Montréal., ce mardi 2 décembre. La Société de Transport de Montréal (STM) a annoncé en début de matinée l'interruption de service sur une bonne partie de la ligne orange. On fait le point.
La ligne 2 - Orange du métro a été mis à l'arrêt entre les stations Côte-Vertu et Berri-UQAM vers 6 h 50 en raison d'une intervention des services d'urgence.
Sur les réseaux sociaux, le transporteur public a finalement confirmé la reprise du service normal sur l'entièreté de son réseau.