Ce chalet à vendre dans les Laurentides est vraiment moins cher qu’une maison
Ce n’est pas en ville, mais c’est TELLEMENT abordable!
En 2026, il faut avoir les reins (et le portefeuille) solides pour devenir propriétaire, surtout si ton but est d’avoir une maison ou un condo dans un grand centre, comme Montréal. Il est toutefois possible de trouver la perle rare en région un brin plus éloignée. C’est le cas de ce chalet à vendre pratiquement clé en main et déniché sur Centris pour moins de 50 000 $.
Il n’a pas fallu bien longtemps pour repérer cette annonce publiée par l’agence RE/MAX Québec. Le prix demandé? Quarante‑cinq mille piastres.
Malgré ce prix, cette propriété est loin d’être la plus abordable sur le marché. Pour rappel, la maison dont on te parlait en mai dernier demeure la moins chère, toujours en vente à 15 000 $, tandis qu’une autre propriété, mise en marché en novembre, est proposée à 29 000 $.
Un salon qui fait aussi partie de la cuisine et de la salle à manger. RE/MAX DU CARTIER BONJOUR
En ce mois de mars, direction Val-David, dans la MRC Les Laurentides, dans... les Laurentides. Pour te situer un peu, c’est à une heure de route de Montréal.
L’entièreté de la maison est à aire ouverte, sauf pour la salle de bain. Un peu d’intimité s'impose, tout de même! RE/MAX DU CARTIER BONJOUR
Comme l’indique l’agence immobilière, cette maison mobile construite en 2005 « est l'opportunité parfaite » pour toute personne « une solution de logement économique »
Un vrai salon fait partie d'une petite extension au bout de la maison mobile. RE/MAX DU CARTIER BONJOUR
Située sur un terrain loué du Camping Laurentien, elle offre un « cadre de vie agréable, à proximité de toutes les commodités essentielles », lit-on.
Le chalet a l'eau courante et une belle petite salle de bain. RE/MAX DU CARTIER BONJOUR
Avec une mise de fonds de 10 000 $, le prêt hypothécaire serait de 35 000 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient plutôt à environ 194 $, en plus des frais de location de terrain, dont le montant n'est pas divulgué dans l'annonce.
« Chalet mobile » à vendre à Val-David
Un chalet-mobile est à vendre dans les Laurentides et il est vraiment moins cher qu'une maison dans la région.
Prix : 45 000 $
Adresse : 107, le Laurentien, Val-David, QC
