Ce chalet à vendre dans les Laurentides est vraiment moins cher qu’une maison

Ce n’est pas en ville, mais c’est TELLEMENT abordable!

Ce chalet à vendre dans les Laurentides est vraiment moins cher qu’une maison

Un chalet-mobile est à vendre dans les Laurentides et il est vraiment moins cher qu’une maison dans la région.

RE/MAX DU CARTIER BONJOUR
Éditeur Junior, Nouvelles

En 2026, il faut avoir les reins (et le portefeuille) solides pour devenir propriétaire, surtout si ton but est d’avoir une maison ou un condo dans un grand centre, comme Montréal. Il est toutefois possible de trouver la perle rare en région un brin plus éloignée. C’est le cas de ce chalet à vendre pratiquement clé en main et déniché sur Centris pour moins de 50 000 $.

À lire également : Voici le salaire qu’il te faut pour te permettre une maison à Québec en mars 2026

Il n’a pas fallu bien longtemps pour repérer cette annonce publiée par l’agence RE/MAX Québec. Le prix demandé? Quarante‑cinq mille piastres.

Malgré ce prix, cette propriété est loin d’être la plus abordable sur le marché. Pour rappel, la maison dont on te parlait en mai dernier demeure la moins chère, toujours en vente à 15 000 $, tandis qu’une autre propriété, mise en marché en novembre, est proposée à 29 000 $.

Un salon.

Un salon qui fait aussi partie de la cuisine et de la salle à manger.
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR

En ce mois de mars, direction Val-David, dans la MRC Les Laurentides, dans... les Laurentides. Pour te situer un peu, c’est à une heure de route de Montréal.

Une salle \u00e0 manger.

L’entièreté de la maison est à aire ouverte, sauf pour la salle de bain. Un peu d’intimité s'impose, tout de même!
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR

Comme l’indique l’agence immobilière, cette maison mobile construite en 2005 « est l'opportunité parfaite » pour toute personne « une solution de logement économique »

Un salon.

Un vrai salon fait partie d'une petite extension au bout de la maison mobile.
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR

Située sur un terrain loué du Camping Laurentien, elle offre un « cadre de vie agréable, à proximité de toutes les commodités essentielles », lit-on.

L'entièreté de la maison est à aire ouverte, sauf pour la salle de bain. Un peu d'intimité s'impose, tout de même!

Une salle de bain.

Le chalet a l'eau courante et une belle petite salle de bain.
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR

Avec une mise de fonds de 10 000 $, le prêt hypothécaire serait de 35 000 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient plutôt à environ 194 $, en plus des frais de location de terrain, dont le montant n'est pas divulgué dans l'annonce.

« Chalet mobile » à vendre à Val-David

Une maison mobile.

Un chalet-mobile est à vendre dans les Laurentides et il est vraiment moins cher qu'une maison dans la région.

RE/MAX DU CARTIER BONJOUR

Prix : 45 000 $

Adresse : 107, le Laurentien, Val-David, QC

C'est ici pour voir l'annonce complète

From Your Site Articles
chalets à vendre au québec immobilier au québec maison la moins chère maisons à vendre au québec remax québec salle de bain mise de fonds laurentides
Québec Canada Marché immobilier
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Je suis « accro au Dollarama »: voici 17 choses que j’achète toujours (et seulement) là-bas

Certaines trouvailles valent vraiment le détour pour économiser! 👀✨

14 trouvailles et nouveautés à bon prix qu’on a repérées chez Tigre Géant ce mois-ci

Certaines nouveautés du printemps valent VRAIMENT la visite. 👀🌷

14 épiceries et marchés à Montréal qui ont eu 1 000 à 14 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2026

Certaines sont des récidivistes. 👀

Locataires au Québec : 6 choses que tu dois connaître pour ton loyer en 2026

Pour maximiser ton budget et mieux défendre tes droits! ✊🏽💰

Le changement d’heure est ce week-end au Québec : Voici tout ce que tu dois savoir

Moins d'heures de sommeil, mais plus de soleil! 🌞🌸

Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo dans le Grand Montréal en mars

Le marché se calme, mais les prix, eux, continuent de grimper. 👀

Tarifs douaniers : Costco promet de te rembourser les frais surchargés depuis janvier 2025

Mais il y a un mais!

Céline Dion « revient » ? : La diva québécoise fait la une de la presse française

Est-ce le retour officiel de la petite fille de Charlemagne? 😍

Guillaume Lemay-Thivierge sera de retour à la barre de cette émission populaire de TVA

Le comédien avait été « cancel » au printemps 2024.