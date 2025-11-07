Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Cette maison à vendre au Québec est moins chère que 2 ans de loyer pour un 3 1/2 à Montréal

Elle mérite toutefois des coups de pinceau.

Une maison.

Une maison à vendre en Abiti-Témiscamingue, au Québec, est à vendre pour moins de 30 000, en novembre 2025.

RE/MAX Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

L’achat d’une première maison au Québec n’est pas pour tous les portefeuilles en 2025, surtout si tu souhaites absolument vivre près des grands centres. Il existe toutefois des perles rares en régions éloignées et qui, comble du hasard, sont parmi les moins chères de la province, offertes à des prix presque ridicules, voire l’équivalent de deux ans de loyer pour un 3 1/2 à Montréal.

À lire également : Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025

C’est du moins ce qu’on constate en naviguant comme s’il n’y avait pas de lendemain sur la plateforme Centris. À noter toutefois que la résidence qu’on vous présente aujourd’hui n’est pas la moins dispendieuse sur le marché, car celle dont on t’a parlé en mai dernier est toujours la maison la moins chère et est en vente à 15 000 $.

En ce mois de novembre, on met le cap sur La Motte, à 30 minutes d’Amos, 45 minutes de Val-d’Or et une heure de Rouyn-Noranda, dans la belle région de l’Abitibi-Témiscamingue.


En vente à 29 000 piastres, cette résidence construite en 1936 est moins chère que bien des mariages dignes de ce nom qui ont été célébrés cette année.

Pour te donner une idée, la valeur médiane d’une maison à Montréal était 805 000 $ en octobre 2025. Ce genre de montant demande une mise de fonds minimale de 55 500 $, soit 26 500 $ de plus que le prix total de cette maison.

Propriété en « très mauvais état » recherche rénovations

En jetant un coup d’œil rapido prestoaux images de l’annonce de RE/MAX Québec, force est de constater que la résidence qui ne compte rien de moins que trois chambres à coucher a manqué d’amour avec le temps.

Après tout, le vendeur, qui n’a jamais habité l’immeuble, selon les informations disponibles, la propriété est « en très mauvais état » et nécessite des « travaux majeurs »... et ça ne concerne pas que des coups de pinceau. Il faut refaire l’électricité, la fondation et le toit.

Une pi\u00e8ce d\u2019une maison.

Le salon a visiblement des rénovations à subir avant d’être habitable, comme le reste de la maison.
RE/MAX Québec

C’est donc dire qu’il te faudra un budget rénovation pour redonner un je-ne-sais-quoi à cette maison, digne d’un épisode de Décore ta vie.

L’annonce est claire : le vendeur n’a jamais habité les lieux. L’intérieur a initialement été démoli dans le but de mener des rénovations, qui n’ont finalement jamais pris place.

Une pi\u00e8ce.

Il est impossible de différencier cette pièce parmi les autres.
RE/MAX Québec

Il faut le dire, avec un peu (beaucoup) d’imagination, il est possible de s’imaginer y vivre en famille. Une résidence à deux étages à ce prix, c’est rare. Le monstre du loch Ness s’est plus souvent montré le bout du nez qu’il y a de maison du genre sur le marché.

C’est un achat pour toute personne à la recherche d’un défi « à la hauteur de ses habilités », comme on peut le lire.

Une remise.

La maison compte également un garage et/ou une remise séparée de la résidence.
RE/MAX Québec

As-tu la mise de fonds nécessaire?

Si jamais tu souhaites mettre la main sur cette maison, voici ce qu’il faut savoir en termes d’argent à débourser :

Pour une maison, une mise de fonds de 5 % est exigée pour la portion du prix d’achat allant jusqu’à 500 000 $, 10 % pour la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % pour toute portion dépassant 1,5 million $.

Voici donc le cas d’une maison à 29 000 $ :

5 % de 29 000 $ = 1 450 $

Montant de l’hypothèque

29 000 $ – 1 450 $ = 27 550 $

Paiements hypothécaires mensuels (taux d’intérêt de 5 %)

  • Amortissement sur 25 ans : 161,10 $ par mois
  • Amortissement sur 20 ans : 181,90 $ par mois
  • Amortissement sur 15 ans : 218,00 $ par mois
  • Amortissement sur 10 ans : 292,50 $ par mois
  • Amortissement sur 5 ans : 520,30 $ par mois

Maison à La Motte

Prix : 29 000 $

Adresse : 345, Chemin St-Luc, La Motte, QC

C’est ici pour voir l’annonce complète


From Your Site Articles
maison la moins chèremaisons à vendre au québecmarché immobilier au québeccentriskijijiabitibi-témiscamingue
QuébecCanadaMarché immobilier
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Cette petite maison à vendre au Québec est moins chère qu'un char neuf (PHOTOS)

La mise de fonds minimale n’atteint même pas 1 500 piastres!

Ce chalet à vendre au Québec est moins cher qu’une mise de fonds sur une maison à Montréal

Et elle est plus grande que certaines demeures à Montréal!

Cette maison est la moins chère au Québec en juillet 2025, mais il y a un mais

C'est un pensez-y bien.

5 maisons à vendre au Québec qui coûtent moins cher qu’un 3 1/2 à Montréal par mois

Il y a des perles en dehors des grands centres urbains!

Forbes a dévoilé les meilleurs employeurs au monde - Voici le #1 au Québec

29 compagnies canadiennes sont dans le top mondial, et 7 sont au Québec!

Grève à la STM : 2 autres jours SANS transport en commun prévus ce mois-ci - Voici quand

À GO, on s'arrache les cheveux.🧑🏽

16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Certains sont pour les 18 ans et +. 👀🔥

Starbucks a dévoilé son menu des Fêtes et voici quand sort la tasse réutilisable GRATUITE

Ça va s’envoler plus vite qu’une fournée de biscuits de Noël!

Des aurores boréales risquent d'être visibles au Québec ce soir et ça s'annonce WOW

Un spectacle GRATUIT! 😍

Impôts au Québec: Voici les prochaines tranches d’imposition selon le Budget fédéral 2025

Seras-tu davantage taxé ou non? 💸

Allocation pour enfants : Jusqu'à 666$ attendent les parents du Québec ce mois-ci

Ce n'est pas donné, avoir une famille!

Les meilleurs employeurs au Québec sont révélés et 14 ont un score de 100 %

Prends des notes si tu cherches un job!

Cette collection iconique de La Baie d’Hudson est de retour au Québec, mais il y a un mais...

C'était une question de temps avant son grand retour! 😍

7 activités à Montréal pour un week-end bien rempli avec tes personnes préfs

Ton week-end vient d’être booké! 😎