Cette maison à vendre au Québec est moins chère que 2 ans de loyer pour un 3 1/2 à Montréal
Elle mérite toutefois des coups de pinceau.
L’achat d’une première maison au Québec n’est pas pour tous les portefeuilles en 2025, surtout si tu souhaites absolument vivre près des grands centres. Il existe toutefois des perles rares en régions éloignées et qui, comble du hasard, sont parmi les moins chères de la province, offertes à des prix presque ridicules, voire l’équivalent de deux ans de loyer pour un 3 1/2 à Montréal.
À lire également : Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025
C’est du moins ce qu’on constate en naviguant comme s’il n’y avait pas de lendemain sur la plateforme Centris. À noter toutefois que la résidence qu’on vous présente aujourd’hui n’est pas la moins dispendieuse sur le marché, car celle dont on t’a parlé en mai dernier est toujours la maison la moins chère et est en vente à 15 000 $.
En ce mois de novembre, on met le cap sur La Motte, à 30 minutes d’Amos, 45 minutes de Val-d’Or et une heure de Rouyn-Noranda, dans la belle région de l’Abitibi-Témiscamingue.
En vente à 29 000 piastres, cette résidence construite en 1936 est moins chère que bien des mariages dignes de ce nom qui ont été célébrés cette année.
Pour te donner une idée, la valeur médiane d’une maison à Montréal était 805 000 $ en octobre 2025. Ce genre de montant demande une mise de fonds minimale de 55 500 $, soit 26 500 $ de plus que le prix total de cette maison.
Propriété en « très mauvais état » recherche rénovations
En jetant un coup d’œil rapido prestoaux images de l’annonce de RE/MAX Québec, force est de constater que la résidence qui ne compte rien de moins que trois chambres à coucher a manqué d’amour avec le temps.
Après tout, le vendeur, qui n’a jamais habité l’immeuble, selon les informations disponibles, la propriété est « en très mauvais état » et nécessite des « travaux majeurs »... et ça ne concerne pas que des coups de pinceau. Il faut refaire l’électricité, la fondation et le toit.
Le salon a visiblement des rénovations à subir avant d’être habitable, comme le reste de la maison. RE/MAX Québec
C’est donc dire qu’il te faudra un budget rénovation pour redonner un je-ne-sais-quoi à cette maison, digne d’un épisode de Décore ta vie.
L’annonce est claire : le vendeur n’a jamais habité les lieux. L’intérieur a initialement été démoli dans le but de mener des rénovations, qui n’ont finalement jamais pris place.
Il est impossible de différencier cette pièce parmi les autres. RE/MAX Québec
Il faut le dire, avec un peu (beaucoup) d’imagination, il est possible de s’imaginer y vivre en famille. Une résidence à deux étages à ce prix, c’est rare. Le monstre du loch Ness s’est plus souvent montré le bout du nez qu’il y a de maison du genre sur le marché.
C’est un achat pour toute personne à la recherche d’un défi « à la hauteur de ses habilités », comme on peut le lire.
La maison compte également un garage et/ou une remise séparée de la résidence. RE/MAX Québec
As-tu la mise de fonds nécessaire?
Si jamais tu souhaites mettre la main sur cette maison, voici ce qu’il faut savoir en termes d’argent à débourser :
Pour une maison, une mise de fonds de 5 % est exigée pour la portion du prix d’achat allant jusqu’à 500 000 $, 10 % pour la tranche entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % pour toute portion dépassant 1,5 million $.
Voici donc le cas d’une maison à 29 000 $ :
5 % de 29 000 $ = 1 450 $
Montant de l’hypothèque
29 000 $ – 1 450 $ = 27 550 $
Paiements hypothécaires mensuels (taux d’intérêt de 5 %)
- Amortissement sur 25 ans : 161,10 $ par mois
- Amortissement sur 20 ans : 181,90 $ par mois
- Amortissement sur 15 ans : 218,00 $ par mois
- Amortissement sur 10 ans : 292,50 $ par mois
- Amortissement sur 5 ans : 520,30 $ par mois
Maison à La Motte
Prix : 29 000 $
Adresse : 345, Chemin St-Luc, La Motte, QC