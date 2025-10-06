Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025
Peux-tu te permettre une maison ou un condo dans la métropole?
Bien que rares, des maisons ou condos abordables à Montréal en 2025, ça existe. Encore faut-il avoir le salaire idéal pour te permettre une résidence dans la métropole sans te ruiner, car ce n'est pas pour tous les portefeuilles. De combien parle-t-on, exactement? On a fait le calcul.
Selon les plus récentes données de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), la valeur médiane des maisons unifamiliales sur l'île de Montréal a grimpé de 4 % en un an pour atteindre 805 000 $ en septembre 2025, comparativement à 775 000 $ il y a un an.
Du côté des condominiums, le prix médian s'est établi à 479 250 $, en hausse de 4 % également par rapport à la même période l'an dernier, où il s'élevait à 461 800 $.
Pour estimer grossièrement combien tu dois gagner annuellement afin d'acheter une propriété sur l'île, il faut rappeler que le gouvernement du Canada recommande de ne pas dépasser 35 % de son revenu brut aux frais liés au logement.
Narcity Québec a effectué quelques calculs basés sur les conditions hypothécaires standard au pays.
Une maison unifamiliale de 805 000 $
Mise de fonds
Selon le gouvernement fédéral, il faut débourser 5 % des premiers 500 000 $ du prix d'achat, 10 % pour la tranche de 500 000 $ à 1,5 million $ et 20 % pour les habitations de plus de 1,5 million $.
Voici donc le cas d'une maison à 805 000 $ :
- 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
- 10 % sur les 305 000 $ restants = 30 500 $
- Total de la mise de fonds : 55 500 $
Montant de l'hypothèque :
- 805 000 $ - 55 500 $ = 749 500 $
Paiements hypothécaires mensuels (taux d'intérêt de 5 %, amortissement de 25 ans) :
- Environ 4 381 $ par mois
Revenu brut annuel requis (pour respecter un ratio d'endettement de 35 %) :
- Environ 150 320 $ par année
Un condo à 479 250 $
Mise de fonds :
Comme les maisons, les condos sont assujettis aux mêmes pourcentages de mise de fonds minimum.
- 5 % de 479 250 $ = 23 963 $
Montant de l'hypothèque :
- 479 250 $ - 23 963 $ = 455 287 $
Paiements hypothécaires mensuels :
- Environ 2 660 $ par mois
Revenu brut annuel requis (pour un ratio d'endettement de 35 %) :
- Environ 91 320 $ par année
À noter que nos calculs ne tiennent pas compte des différentes taxes à payer lorsqu'on est propriétaire ainsi qu'un coût de chauffage mensuel, notamment.
Si les prix continuent leur ascension, il y a une bonne nouvelle pour les vendeurs et vendeuses : les maisons restent moins longtemps sur le marché. En moyenne, il fallait 52 jours pour vendre une propriété unifamiliale sur l'île en septembre 2025, contre 66 jours à pareille date l'an dernier, une baisse de 21 %.
« Un marché équilibré, c'est environ trois mois sur le marché », soulignait récemment en entrevue avec Narcity Québec Hélène Bégin, économiste-experte, marché immobilier et économie du Québec à l'APCIQ.
Pourquoi ça se vend si vite? D'abord parce que l'inventaire de propriétés à vendre reste limité pour répondre à la demande, même si les inscriptions ont légèrement remonté. À ça s'ajoute un manque de construction neuve depuis une dizaine d'années, alors que la population continue de croître.
Les taux d'intérêt jouent aussi leur rôle. Autour de 4,5 % à 5 % pour un terme de cinq ans, ils rendent le financement un peu plus accessible qu'au plus fort de la hausse.
Mais si les ventes se concluent rapidement, ça ne veut pas dire que tout est rose pour les acheteurs et acheteuses. « Les prix sont tellement chers que ça devient un frein à un moment donné », rappelle l'experte.
