Voici le salaire à gagner pour acheter une maison ou un condo à Montréal en novembre 2025
Acheter une maison ou un condo à Montréal en 2025, c’est loin d’être un projet de tout repos. Entre la montée constante des prix et les critères d’emprunt toujours plus serrés, devenir propriétaire dans la métropole demande un bon coussin financier — et surtout un salaire à la hauteur.
En octobre 2025, le prix médian d’une maison unifamiliale sur l’île de Montréal a grimpé à 825 000 $, marquant une hausse de 3 % en un an, selon les plus récentes données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). À pareille date l’an dernier, une propriété comparable se vendait en moyenne 797 250 $.
Du côté des copropriétés, le prix médian s’est fixé à 490 000 $ en septembre 2025, soit une légère progression de 2 % par rapport aux 480 000 $ enregistrés douze mois plus tôt.
Pour déterminer le revenu nécessaire à l'achat d'une propriété, il faut savoir que le gouvernement du Canada recommande de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut aux dépenses liées au logement — incluant les versements hypothécaires, les taxes municipales et scolaires ainsi que les coûts de chauffage.En se basant sur ces paramètres et sur les conditions hypothécaires typiques du marché, Narcity Québec a calculé le salaire minimal requis pour accéder à la propriété dans la métropole.
Pour une maison unifamiliale à 825 000 $
Mise de fonds minimale requise
Le gouvernement fédéral impose des pourcentages minimums selon le prix d'achat : 5 % sur les premiers 500 000 $, 10 % pour la portion entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % au-delà de 1,5 million $.
Pour une maison unifamiliale de 825 000 $ :
- 5 % sur la première tranche de 500 000 $ = 25 000 $
- 10 % sur les 325 000 $ restants = 32 500 $
- Total de la mise de fonds : 57 500 $
Montant à financer par hypothèque
- 825 000 $ - 57 500 $ = 767 500 $
Versement hypothécaire mensuel (taux d'intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)
- Environ 4 485 $ par mois
Salaire brut annuel nécessaire (en respectant le ratio d'endettement de 35 %)
- Environ 153 257 $ par année
Pour un condominium à 490 000$
Mise de fonds minimale requise
Les condominiums suivent les mêmes règles de mise de fonds que les maisons unifamiliales.
- 5 % de 490 000 $ = 24 500 $
Montant à financer par hypothèque
- 490 000 $ - 24 500 $ = 465 500 $
Versement hypothécaire mensuel (taux d'intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)
- Environ 2 718 $ par mois
Salaire brut annuel nécessaire (en respectant le ratio d'endettement de 35 %)
- Environ 93 154 $ par année
Ces calculs représentent une estimation basée uniquement sur les versements hypothécaires. Ils n'incluent pas les taxes municipales et scolaires, les frais de chauffage, l'assurance habitation, ni les coûts d'entretien que tout propriétaire doit prévoir dans son budget.
