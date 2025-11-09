Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici le salaire à gagner pour acheter une maison ou un condo à Montréal en novembre 2025

Jamais trop tôt pour économiser... 🥴

Des logements à Montréal.

Voici le salaire à gagner pour acheter une maison ou un condo à Montréal en novembre 2025

Julien Jean | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Acheter une maison ou un condo à Montréal en 2025, c’est loin d’être un projet de tout repos. Entre la montée constante des prix et les critères d’emprunt toujours plus serrés, devenir propriétaire dans la métropole demande un bon coussin financier — et surtout un salaire à la hauteur.

À lire également : 6 frais à payer (en plus de ta mise de fonds) à l'achat d'une première maison au Québec

En octobre 2025, le prix médian d’une maison unifamiliale sur l’île de Montréal a grimpé à 825 000 $, marquant une hausse de 3 % en un an, selon les plus récentes données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ). À pareille date l’an dernier, une propriété comparable se vendait en moyenne 797 250 $.

Du côté des copropriétés, le prix médian s’est fixé à 490 000 $ en septembre 2025, soit une légère progression de 2 % par rapport aux 480 000 $ enregistrés douze mois plus tôt.

Pour déterminer le revenu nécessaire à l'achat d'une propriété, il faut savoir que le gouvernement du Canada recommande de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut aux dépenses liées au logement — incluant les versements hypothécaires, les taxes municipales et scolaires ainsi que les coûts de chauffage.

En se basant sur ces paramètres et sur les conditions hypothécaires typiques du marché, Narcity Québec a calculé le salaire minimal requis pour accéder à la propriété dans la métropole.

Pour une maison unifamiliale à 825 000 $

Mise de fonds minimale requise

Le gouvernement fédéral impose des pourcentages minimums selon le prix d'achat : 5 % sur les premiers 500 000 $, 10 % pour la portion entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % au-delà de 1,5 million $.

Pour une maison unifamiliale de 825 000 $ :

  • 5 % sur la première tranche de 500 000 $ = 25 000 $
  • 10 % sur les 325 000 $ restants = 32 500 $
    • Total de la mise de fonds : 57 500 $

Montant à financer par hypothèque

  • 825 000 $ - 57 500 $ = 767 500 $

Versement hypothécaire mensuel (taux d'intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)

  • Environ 4 485 $ par mois

Salaire brut annuel nécessaire (en respectant le ratio d'endettement de 35 %)

  • Environ 153 257 $ par année

Pour un condominium à 490 000$

Mise de fonds minimale requise

Les condominiums suivent les mêmes règles de mise de fonds que les maisons unifamiliales.

  • 5 % de 490 000 $ = 24 500 $

Montant à financer par hypothèque

  • 490 000 $ - 24 500 $ = 465 500 $

Versement hypothécaire mensuel (taux d'intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)

  • Environ 2 718 $ par mois

Salaire brut annuel nécessaire (en respectant le ratio d'endettement de 35 %)

  • Environ 93 154 $ par année

Ces calculs représentent une estimation basée uniquement sur les versements hypothécaires. Ils n'incluent pas les taxes municipales et scolaires, les frais de chauffage, l'assurance habitation, ni les coûts d'entretien que tout propriétaire doit prévoir dans son budget.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
marché immobilier à montréalprix des maisons à montréalsalaire au québecmaisons à vendre au québecmaisons à vendre à montréalassociation professionnelle des courtiers immobiliers du québecapciq
MontréalMarché immobilierCanadaAvis et communiquésMarché immobilierMarché immobilierQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Tu dois gagner CE salaire pour te payer une maison ou un condo à Montréal en octobre 2025

T'es mieux de commencer à économiser tout de suite...

Voici quel salaire gagner pour acheter une maison ou un condo à Montréal en mai 2025

As-tu les moyens d'être propriétaire dans la métropole? 🧐

Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Montréal en septembre 2025

On est loin du salaire minimum, disons.

Voici le salaire annuel minimum à gagner pour acheter une maison à Montréal

Ce n'est pas pour tous les portefeuilles...

On a comparé les rabais du Maxi VS Super C et voici les meilleurs « deals » de la semaine

La vie coûte cher, alors profite des aubaines!

Cette déco des Fêtes est dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon et elle est à 32% de rabais

Il n'est jamais trop tôt pour les décos des Fêtes!

Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Si ça peut t'éviter une (grosse) dépense avant les Fêtes. 🥴

Le Zoo de Granby fait un clin d’œil à Taylor Swift et c’est du génie

Sauver les animaux + avoir le style de Taylor Swift = OUI! 😍

6 emplois en télétravail chez Desjardins, nommé meilleur employeur au Québec selon Forbes

Jamais trop tard pour changer de job!

Tu dois gagner CE salaire pour te payer une maison ou un condo à Québec en novembre 2025

Québec, « fier fief de la francophonie » et ville de moins en moins abordable.

Ce « resort» au Québec offre suite, circuit thermal, 2 repas et plus pour 199 $/personne

Ce n'est pas plus cher qu'une journée spa et resto!

Ce resto de Trois-Rivières sert des fruits de mer à volonté pour le prix d’un 3 services

À ce prix, c’est OUI!

Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes

Qui bat Montréal? Longueuil? Drummondville? Saint-Louis-du-Ha! Ha!?

Les ventes de maisons et condos à Québec ont explosé en octobre – Voici quoi savoir

Québec se transforme-t-elle en Montréal?