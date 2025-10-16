Voici le salaire annuel qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 23 villes du Québec
Avec tes revenus, tu peux devenir proprio, mais pas n'importe où.
Devenir propriétaire de sa première propriété, c’est un moment fort dans une vie. Si tu magasines la municipalité idéale, sais-tu si tu as les moyens d’habiter où tu le souhaites vraiment? Après tout, ton salaire annuel ne te permet peut-être pas d’acheter une maison unifamiliale dans telle ou telle région. Par chance, certaines villes du Québec restent plus abordables que d’autres.
C’est du moins ce que révèle le troisième bilan trimestriel de 2025 de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), pour les mois de juillet, août et septembre.
On y apprend notamment que 22 690 propriétés ont été vendues lors du dernier trimestre, soit une hausse de 11 % par rapport à l’an dernier et le niveau le plus élevé depuis 2020.
Le baromètre résidentiel indique que le prix médian d’une maison unifamiliale a augmenté de 9 % pour atteindre 490 000 $, alors que celui des copropriétés de 6 % pour se situer à 399 900 $.
« Dans un contexte où la rareté persistante de l’inventaire devient un phénomène préoccupant, plusieurs marchés locaux continuent de manquer cruellement de propriétés à vendre. Cette situation exerce une pression considérable sur les acheteurs, qui doivent souvent agir rapidement pour mettre la main sur une propriété », souligne par communiqué Hélène Bégin, économiste-experte, marché immobilier et économie du Québec, à l’APCIQ.
Parmi les données analysées de l’APCIQ, l’écart est frappant : il faut gagner environ 78 669 $ de plus par année pour s’acheter une maison à Montréal plutôt qu’à Thetford Mines.
Abitibi-Témiscamingue
- Rouyn-Noranda
- Prix médian - 340 000 $
- Salaire annuel minimum - 64 738 $
- Val-d'Or
- Prix médian - 400 000 $
- Salaire annuel minimum - 76 164 $
Bas-Saint-Laurent
- Rivière-du-Loup
- Prix médian - 320 000 $
- Salaire annuel minimum - 60 931 $
- Rimouski
- Prix médian - 377 000 $
- Salaire annuel minimum - 71 784 $
Capitale-Nationale
- Québec
- Prix médian - 455 000 $
- Salaire annuel minimum - 86 635 $
Centre-du-Québec
- Victoriaville
- Prix médian - 358 500 $
- Salaire annuel minimum - 68 262 $
- Drummondville
- Prix médian - 400 000 $
- Salaire annuel minimum - 76 164 $
Chaudière-Appalaches
- Thetford Mines
- Prix médian - 210 000 $
- Salaire annuel minimum - 39 986 $
Côte-Nord
- Baie-Comeau
- Prix médian - 235 000 $
- Salaire annuel minimum - 44 746 $
- Sept-Îles
- Prix médian - 323 500 $
- Salaire annuel minimum - 61 597 $
Estrie
- Sherbrooke
- Prix médian - 460 000 $
- Salaire annuel minimum - 87 587 $
- Granby
- Prix médian - 490 000 $
- Salaire annuel minimum - 93 301 $
Lanaudière
- Joliette
- Prix médian - 447 050 $
- Salaire annuel minimum - 85 123 $
Laurentides
- Mont-Tremblant
- Prix médian - 530 000 $
- Salaire annuel minimum - 100 616 $
- Sainte-Adèle
- Prix médian - 521 000 $
- Salaire annuel minimum - 98 993 $
- Saint-Sauveur
- Prix médian - 610 000 $
- Salaire annuel minimum - 115 047 $
Mauricie
- Shawinigan
- Prix médian - 295 000 $
- Salaire annuel minimum - 56 172 $
- Trois-Rivières
- Prix médian - 365 000 $
- Salaire annuel minimum - 69 499 $
Montréal
- Montréal
- Prix médian - 630 000 $
- Salaire annuel minimum - 118 655 $
Montérégie
- Salaberry-de-Valleyfield
- Prix médian - 450 000 $
- Salaire annuel minimum - 85 684 $
- Saint-Hyacinthe
- Prix médian - 462 150 $
- Salaire annuel minimum - 87 996 $
Outaouais
- Gatineau
- Prix médian - 495 000 $
- Salaire annuel minimum - 94 253 $
Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Saguenay
- Prix médian - 350 000 $
- Salaire annuel minimum - 66 643 $
Pour estimer le revenu annuel minimal nécessaire à l’achat d’une maison dans chacune de ces villes, Narcity Québec s’est appuyé sur la règle selon laquelle le gouvernement du Canada recommande de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut aux frais liés au logement.
Les calculs sont également basés sur les conditions hypothécaires standard au pays. On a opté pour une mise de fonds minimale de 5 % et un taux d’intérêt de 5 % également.
