Vendredi fou 2025 : 11 des meilleurs deals du Best Buy avec plus de 150 $ de rabais
Tu peux enfin te payer tes articles de rêve!
À l’occasion de la semaine du Vendredi fou 2025, Best Buy revient avec une vague de soldes majeurs qui feront plaisir autant aux amateur.trices de nouveautés électroniques qu’à celles et ceux qui souhaitent moderniser leurs appareils ménagers. C’est le moment idéal pour mettre la main sur des aubaines marquantes avant la période intense des achats des Fêtes.
À lire également : Vendredi fou d'Air Transat : 7 forfaits tout inclus pas chers pour t'évader dans le Sud
Les grandes marques comme Dyson, Samsung, Apple, Philips et KitchenAid figurent parmi les vedettes de cette promotion, avec plusieurs articles affichant des réductions dépassant les 150 $. Une sélection qui promet de belles trouvailles pour tous les besoins.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
Trottinette électrique Gyrocopters Flash 6.0
Trottinette électrique Flash 6.0 de Gyrocopters en rabais pour le Vendredi fou au Best Buy.
Prix en solde : 229,97 $
Économie : 570 $
Fin du solde : 4 décembre 2025
La trottinette électrique Flash 6.0 de Gyrocopters a été pensée pour simplifier les déplacements quotidiens autant pour les adolescent.e.s que pour les adultes. Avec ses pneus increvables de 8,5 pouces et sa vitesse pouvant atteindre 30 km/h, elle offre une conduite stable et prévisible sur la plupart des surfaces urbaines. Son autonomie pouvant aller jusqu’à 30 km en fait une option intéressante pour les trajets courts et moyens sans recharge intermédiaire, tandis que la certification UL 2272 ajoute une couche de sécurité recherchée par plusieurs. Une solution efficace pour les personnes qui veulent se déplacer autrement, sans entretien complexe.
C'est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Ordinateur de jeu ViprTech Stryker 1.0
Ordinateur de jeu ViprTech Stryker 1.0 en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 824,99 $
Économie : 175 $
Fin du solde : 2 décembre 2025
Le ViprTech Stryker 1.0 est un ordinateur conçu pour répondre aux besoins des joueur.euse.s qui veulent une machine performante prête à l'emploi. Il mise sur un processeur Ryzen 7, 32 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz et une carte graphique Radeon RX 580, un trio suffisamment solide pour soutenir la plupart des jeux populaires en 1080p. Le boîtier blanc avec panneaux en verre trempé et éclairage RVB donne un look propre et moderne, tout en laissant voir les composants internes. Le stockage NVMe de 1 To assure des chargements rapides, ce qui rend la navigation entre les jeux et les applications beaucoup plus fluide.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Téléviseur intelligent Tizen HDR DEL UHD 4K 65 po de Samsung
Téléviseur intelligent 65 pouces Samsung en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 613,74 $
Économie : 350 $
Fin du solde : 27 novembre 2025
Proposant une image 4K nette grâce à sa technologie Crystal UHD et à l’intégration du HDR, le Samsung U8200F de 65 pouces met en valeur les couleurs vives et les détails fins des films et séries. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz, jumelé au Motion Xcelerator, assure une bonne fluidité lors des scènes plus dynamiques. On retrouve aussi le système Tizen, reconnu pour sa navigation simple et son accès rapide aux applications de diffusion. Les haut-parleurs intégrés livrent un son enveloppant pour une expérience télé complète, sans avoir besoin d’équipement supplémentaire.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Aspirateur-balai sans fil V8 Origin de Dyson
Aspirateur-balai sans fil V8 Origin de Dyson en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 349,99 $
Économie : 150 $
Fin du solde : 27 novembre 2025
Le Dyson n'a plus besoin d'introduction alors que c'est l'un des chouchous ménagers depuis des années. La version V8 Origin a été conçue pour rendre les nettoyages rapides beaucoup plus simples, grâce à sa conception sans fil et sa légèreté. Il se convertit en aspirateur portatif pour atteindre facilement les escaliers, les surfaces hautes ou les petits espaces. Équipé d’un système d’aspiration efficace, il capturerait jusqu’à 99,99 % de la poussière, ce qui aide à maintenir un environnement propre plus longtemps. Comme il est sans sac, vider le réservoir se fait en quelques secondes, ce qui évite les manipulations compliquées au quotidien.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Anneau intelligent Oura Ring 4
Anneau intelligent de sommeil et de mise en forme Ring 4 d'Oura en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 470,59 $
Économie : 180 $
Fin du solde : 1 décembre 2025
L’Oura Ring 4 combine design discret et technologies de mesure avancées pour suivre plus de trente indicateurs liés à votre santé, comme le sommeil, le stress, la fréquence cardiaque et l’énergie quotidienne. Sa fabrication en titane lui confère une grande durabilité tout en restant légère au doigt. Grâce à la plateforme Smart Sensing, les capteurs ajustent leurs mesures selon vos habitudes, ce qui permet de mieux comprendre vos tendances physiologiques. Une option intéressante pour les personnes qui souhaitent surveiller leur bien-être sans porter de montre.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Casque d’écoute Bluetooth Studio Pro de Beats By Dr. Dre
Casque d’écoute Studio Pro de Beats By Dr. Dre en rabais sur le site du Best Buy.
Prix en solde : 200,59 $
Économie : 270 $
Fin du solde : 30 novembre 2025
Un autre incontournable est le casque Studio Pro de Beats, qui mise sur une suppression active du bruit et est pensé pour réduire efficacement les sons environnants et créer une écoute plus précise. Lorsque nécessaire, le mode Transparence laisse filtrer les bruits extérieurs pour rester conscient de votre environnement sans retirer le casque. Offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie, il privilégie la polyvalence avec une connexion Bluetooth stable et une architecture acoustique développée pour offrir des voix claires et une basse contrôlée.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Portable Dell Latitude 7410 – Remis à neuf
Portable Dell Latitude 7410 remis à neuf en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 394,99 $
Économie : 505 $
Le Dell Latitude 7410 remis à neuf est un portable professionnel conçu pour offrir une performance fiable au quotidien. Doté de 16 Go de mémoire vive et d’un disque SSD de 512 Go, il démarre rapidement et gère aisément les tâches plus exigeantes. Son processeur Intel i5 de 10e génération assure une utilisation fluide, tandis que l’écran 1080p de 14 pouces permet un affichage clair pour le travail ou la navigation. Comme tout produit reconditionné, il a été testé, nettoyé et vérifié pour garantir son bon fonctionnement, avec de légères marques possibles liées à son usage précédent.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
iPad Air M3 11 po 128 Go avec Wi-Fi 6E d’Apple
iPad Air M3 11 po d’Apple en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 650,39 $
Économie : 150 $
Fin du solde : 2 décembre 2025
Besoin d'une tablette? L’iPad Air équipé de la puce M3 combine rapidité et efficacité dans un format léger qui se transporte facilement. Son écran Liquid Retina offre une image nette pour regarder du contenu, travailler ou créer, tandis que la caméra frontale de 12 Mpx optimisée pour les appels vidéo assure une bonne clarté lors des discussions. La compatibilité avec le Wi-Fi 6E améliore la stabilité de la connexion, surtout lors du multitâche ou du téléchargement de fichiers volumineux. Il fonctionne aussi avec l’Apple Pencil Pro et les accessoires comme le Magic Keyboard, ce qui permet de transformer la tablette en outil de travail polyvalent ou en espace créatif portable.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Friteuse à air chaud à deux paniers Philips série 3000
Friteuse à air chaud double panier Philips série 3000 en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 99,99 $
Économie : 150 $
Fin du solde : 4 décembre 2025
La friteuse Philips série 3000 à deux paniers est conçue pour préparer plusieurs aliments simultanément sans multiplier les appareils. Ses deux tiroirs permettent d’ajuster les portions selon les besoins, que ce soit pour un accompagnement d’un côté et un plat principal de l’autre. Grâce à la technologie RapidAir, la cuisson se fait rapidement tout en donnant des textures dorées avec beaucoup moins de gras que les méthodes traditionnelles. L’option de synchronisation du temps de cuisson assure que les deux sections terminent en même temps, ce qui simplifie l’organisation des repas quotidiens.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Batteur sur socle à tête inclinable de luxe de KitchenAid
Batteur sur socle KitchenAid Deluxe en rabais sur le site du Best Buy.
Prix en solde : 299,99 $
Économie : 200 $
Fin du solde : 4 décembre 2025
Si tu adores faire de la popote, jette un œil sur le batteur KitchenAid Deluxe, conçu pour faciliter la préparation des pâtes et des mélanges plus denses grâce à son moteur de 300 W et à son bol de 4,5 pintes pouvant accueillir de grandes quantités. Son mécanisme à tête inclinable permet d’ajouter les ingrédients et de retirer les accessoires en un seul geste, ce qui rend l’utilisation plus simple au quotidien. Avec ses dix vitesses, il s’adapte aussi bien aux tâches délicates qu’aux préparations plus consistantes. Fabriqué en acier inoxydable et doté d’une finition Rouge empire exclusive à Best Buy, il offre une durabilité solide et un style distinctif sur le comptoir.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Mélangeur sur socle Nutri Ninja avec tasses Nutri Ninja
Mélangeur Nutri Ninja Duo Auto iQ en rabais sur le site de Best Buy.
Prix en solde : 149,99 $
Économie : 150 $
Fin du solde : 4 décembre 2025
Le Nutri Ninja Duo Auto iQ a été conçu pour simplifier la préparation de boissons et de mélanges plus consistants grâce à son moteur de 1300 W. La technologie Auto iQ automatise les séquences de pulsation, de mélange et de pause pour obtenir une texture uniforme sans devoir surveiller l’appareil. Les lames d’extraction Nutri Ninja Pro traitent efficacement fruits, légumes et glace pour créer des boissons lisses et nutritives. Le mélangeur est accompagné de tasses Nutri Ninja pratiques pour emporter vos préparations, ce qui en fait un choix polyvalent tant pour les smoothies du matin que pour les sauces ou purées rapides.
C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- Vendredi fou d’Amazon Canada : 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement ›
- Lululemon dévoile son solde du pré Vendredi fou et il y a des leggings à moins de 40 $ ›
- Canadian Tire a lancé son solde du pré-Vendredi fou et voici 13 des meilleurs deals ›
- Vendredi fou 2025 : Tout ce que tu veux savoir sur les meilleurs soldes au Québec ›
- Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals ›
- Costco fait un gros solde de pré-Vendredi fou en ligne avec des rabais allant jusqu'à 200 $ ›
- 11 des meilleurs deals du pré-Vendredi fou d’Amazon allant jusqu’à 77 % de rabais ›