Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Vendredi fou 2025 : 11 des meilleurs deals du Best Buy avec plus de 150 $ de rabais

Tu peux enfin te payer tes articles de rêve!

La façade d'un Best Buy.

Vendredi fou 2025: 11 des meilleurs deals du Best Buy.

Jonathan Weiss | Dreamstime
Éditrice Junior

À l’occasion de la semaine du Vendredi fou 2025, Best Buy revient avec une vague de soldes majeurs qui feront plaisir autant aux amateur.trices de nouveautés électroniques qu’à celles et ceux qui souhaitent moderniser leurs appareils ménagers. C’est le moment idéal pour mettre la main sur des aubaines marquantes avant la période intense des achats des Fêtes.

À lire également : Vendredi fou d'Air Transat : 7 forfaits tout inclus pas chers pour t'évader dans le Sud

Les grandes marques comme Dyson, Samsung, Apple, Philips et KitchenAid figurent parmi les vedettes de cette promotion, avec plusieurs articles affichant des réductions dépassant les 150 $. Une sélection qui promet de belles trouvailles pour tous les besoins.

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Trottinette électrique Gyrocopters Flash 6.0

Trottinette \u00e9lectrique Flash 6.0 de Gyrocopters au Best Buy.

Trottinette électrique Flash 6.0 de Gyrocopters en rabais pour le Vendredi fou au Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 229,97 $

Économie : 570 $

Fin du solde : 4 décembre 2025

La trottinette électrique Flash 6.0 de Gyrocopters a été pensée pour simplifier les déplacements quotidiens autant pour les adolescent.e.s que pour les adultes. Avec ses pneus increvables de 8,5 pouces et sa vitesse pouvant atteindre 30 km/h, elle offre une conduite stable et prévisible sur la plupart des surfaces urbaines. Son autonomie pouvant aller jusqu’à 30 km en fait une option intéressante pour les trajets courts et moyens sans recharge intermédiaire, tandis que la certification UL 2272 ajoute une couche de sécurité recherchée par plusieurs. Une solution efficace pour les personnes qui veulent se déplacer autrement, sans entretien complexe.

C'est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Ordinateur de jeu ViprTech Stryker 1.0

Ordinateur de jeu ViprTech Stryker 1.0 sur le site de Best Buy.

Ordinateur de jeu ViprTech Stryker 1.0 en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 824,99 $

Économie : 175 $

Fin du solde : 2 décembre 2025

Le ViprTech Stryker 1.0 est un ordinateur conçu pour répondre aux besoins des joueur.euse.s qui veulent une machine performante prête à l'emploi. Il mise sur un processeur Ryzen 7, 32 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz et une carte graphique Radeon RX 580, un trio suffisamment solide pour soutenir la plupart des jeux populaires en 1080p. Le boîtier blanc avec panneaux en verre trempé et éclairage RVB donne un look propre et moderne, tout en laissant voir les composants internes. Le stockage NVMe de 1 To assure des chargements rapides, ce qui rend la navigation entre les jeux et les applications beaucoup plus fluide.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Téléviseur intelligent Tizen HDR DEL UHD 4K 65 po de Samsung

T\u00e9l\u00e9viseur intelligent 65 pouces Samsung sur le site de Best Buy.

Téléviseur intelligent 65 pouces Samsung en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 613,74 $

Économie : 350 $

Fin du solde : 27 novembre 2025

Proposant une image 4K nette grâce à sa technologie Crystal UHD et à l’intégration du HDR, le Samsung U8200F de 65 pouces met en valeur les couleurs vives et les détails fins des films et séries. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz, jumelé au Motion Xcelerator, assure une bonne fluidité lors des scènes plus dynamiques. On retrouve aussi le système Tizen, reconnu pour sa navigation simple et son accès rapide aux applications de diffusion. Les haut-parleurs intégrés livrent un son enveloppant pour une expérience télé complète, sans avoir besoin d’équipement supplémentaire.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Aspirateur-balai sans fil V8 Origin de Dyson

Aspirateur-balai sans fil V8 Origin de Dyson sur le site de Best Buy.

Aspirateur-balai sans fil V8 Origin de Dyson en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 349,99 $

Économie : 150 $

Fin du solde : 27 novembre 2025

Le Dyson n'a plus besoin d'introduction alors que c'est l'un des chouchous ménagers depuis des années. La version V8 Origin a été conçue pour rendre les nettoyages rapides beaucoup plus simples, grâce à sa conception sans fil et sa légèreté. Il se convertit en aspirateur portatif pour atteindre facilement les escaliers, les surfaces hautes ou les petits espaces. Équipé d’un système d’aspiration efficace, il capturerait jusqu’à 99,99 % de la poussière, ce qui aide à maintenir un environnement propre plus longtemps. Comme il est sans sac, vider le réservoir se fait en quelques secondes, ce qui évite les manipulations compliquées au quotidien.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Anneau intelligent Oura Ring 4

Anneau intelligent de sommeil et de mise en forme Ring 4 d'Oura sur le site de Best Buy.

Anneau intelligent de sommeil et de mise en forme Ring 4 d'Oura en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 470,59 $

Économie : 180 $

Fin du solde : 1 décembre 2025

L’Oura Ring 4 combine design discret et technologies de mesure avancées pour suivre plus de trente indicateurs liés à votre santé, comme le sommeil, le stress, la fréquence cardiaque et l’énergie quotidienne. Sa fabrication en titane lui confère une grande durabilité tout en restant légère au doigt. Grâce à la plateforme Smart Sensing, les capteurs ajustent leurs mesures selon vos habitudes, ce qui permet de mieux comprendre vos tendances physiologiques. Une option intéressante pour les personnes qui souhaitent surveiller leur bien-être sans porter de montre.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Casque d’écoute Bluetooth Studio Pro de Beats By Dr. Dre

Casque d\u2019\u00e9coute Studio Pro de Beats By Dr. Dre sur le site du Best Buy.

Casque d’écoute Studio Pro de Beats By Dr. Dre en rabais sur le site du Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 200,59 $

Économie : 270 $

Fin du solde : 30 novembre 2025

Un autre incontournable est le casque Studio Pro de Beats, qui mise sur une suppression active du bruit et est pensé pour réduire efficacement les sons environnants et créer une écoute plus précise. Lorsque nécessaire, le mode Transparence laisse filtrer les bruits extérieurs pour rester conscient de votre environnement sans retirer le casque. Offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie, il privilégie la polyvalence avec une connexion Bluetooth stable et une architecture acoustique développée pour offrir des voix claires et une basse contrôlée.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Portable Dell Latitude 7410 – Remis à neuf

Portable Dell Latitude 7410 remis \u00e0 neuf sur le site de Best Buy.

Portable Dell Latitude 7410 remis à neuf en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 394,99 $

Économie : 505 $

Le Dell Latitude 7410 remis à neuf est un portable professionnel conçu pour offrir une performance fiable au quotidien. Doté de 16 Go de mémoire vive et d’un disque SSD de 512 Go, il démarre rapidement et gère aisément les tâches plus exigeantes. Son processeur Intel i5 de 10e génération assure une utilisation fluide, tandis que l’écran 1080p de 14 pouces permet un affichage clair pour le travail ou la navigation. Comme tout produit reconditionné, il a été testé, nettoyé et vérifié pour garantir son bon fonctionnement, avec de légères marques possibles liées à son usage précédent.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

iPad Air M3 11 po 128 Go avec Wi-Fi 6E d’Apple

iPad Air M3 11 po d\u2019Apple sur le site de Best Buy.

iPad Air M3 11 po d’Apple en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 650,39 $

Économie : 150 $

Fin du solde : 2 décembre 2025

Besoin d'une tablette? L’iPad Air équipé de la puce M3 combine rapidité et efficacité dans un format léger qui se transporte facilement. Son écran Liquid Retina offre une image nette pour regarder du contenu, travailler ou créer, tandis que la caméra frontale de 12 Mpx optimisée pour les appels vidéo assure une bonne clarté lors des discussions. La compatibilité avec le Wi-Fi 6E améliore la stabilité de la connexion, surtout lors du multitâche ou du téléchargement de fichiers volumineux. Il fonctionne aussi avec l’Apple Pencil Pro et les accessoires comme le Magic Keyboard, ce qui permet de transformer la tablette en outil de travail polyvalent ou en espace créatif portable.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Friteuse à air chaud à deux paniers Philips série 3000

Friteuse \u00e0 air chaud double panier Philips s\u00e9rie 3000 sur le site de Best Buy.

Friteuse à air chaud double panier Philips série 3000 en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 99,99 $

Économie : 150 $

Fin du solde : 4 décembre 2025

La friteuse Philips série 3000 à deux paniers est conçue pour préparer plusieurs aliments simultanément sans multiplier les appareils. Ses deux tiroirs permettent d’ajuster les portions selon les besoins, que ce soit pour un accompagnement d’un côté et un plat principal de l’autre. Grâce à la technologie RapidAir, la cuisson se fait rapidement tout en donnant des textures dorées avec beaucoup moins de gras que les méthodes traditionnelles. L’option de synchronisation du temps de cuisson assure que les deux sections terminent en même temps, ce qui simplifie l’organisation des repas quotidiens.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Batteur sur socle à tête inclinable de luxe de KitchenAid

Batteur sur socle KitchenAid Deluxe sur le site du Best Buy.

Batteur sur socle KitchenAid Deluxe en rabais sur le site du Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 299,99 $

Économie : 200 $

Fin du solde : 4 décembre 2025

Si tu adores faire de la popote, jette un œil sur le batteur KitchenAid Deluxe, conçu pour faciliter la préparation des pâtes et des mélanges plus denses grâce à son moteur de 300 W et à son bol de 4,5 pintes pouvant accueillir de grandes quantités. Son mécanisme à tête inclinable permet d’ajouter les ingrédients et de retirer les accessoires en un seul geste, ce qui rend l’utilisation plus simple au quotidien. Avec ses dix vitesses, il s’adapte aussi bien aux tâches délicates qu’aux préparations plus consistantes. Fabriqué en acier inoxydable et doté d’une finition Rouge empire exclusive à Best Buy, il offre une durabilité solide et un style distinctif sur le comptoir.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Mélangeur sur socle Nutri Ninja avec tasses Nutri Ninja

M\u00e9langeur Nutri Ninja Duo Auto iQ sur le site de Best Buy.

Mélangeur Nutri Ninja Duo Auto iQ en rabais sur le site de Best Buy.

Best Buy

Prix en solde : 149,99 $

Économie : 150 $

Fin du solde : 4 décembre 2025

Le Nutri Ninja Duo Auto iQ a été conçu pour simplifier la préparation de boissons et de mélanges plus consistants grâce à son moteur de 1300 W. La technologie Auto iQ automatise les séquences de pulsation, de mélange et de pause pour obtenir une texture uniforme sans devoir surveiller l’appareil. Les lames d’extraction Nutri Ninja Pro traitent efficacement fruits, légumes et glace pour créer des boissons lisses et nutritives. Le mélangeur est accompagné de tasses Nutri Ninja pratiques pour emporter vos préparations, ce qui en fait un choix polyvalent tant pour les smoothies du matin que pour les sauces ou purées rapides.

C’est ici pour trouver le produit sur le site Internet de Best Buy

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
solde best buyvendredi fou best buyélectroniques vendredi fouvendredi fou 2025best buy
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

11 des meilleurs deals du pré-Vendredi fou d’Amazon allant jusqu’à 77 % de rabais

Les électroniques sont VRAIMENT pas chers!

14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 80 %

600 $ d'économie sur un seul achat? OUI SVP!

Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals

Les aubaines vont jusqu'à 89% de rabais!

Costco fait un gros solde de pré-Vendredi fou en ligne avec des rabais allant jusqu'à 200 $

Pas besoin d’attendre le jour officiel du « Black Friday ». 👀

19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama en novembre

Entre les idées de cadeaux de Noël à petit prix et les trouvailles beauté de marque, ça vaut vraiment le détour ce mois-ci.✨

Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026

Bon à savoir pour ta déclaration! 💸

Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

C'est le temps d'être stratégique pour payer moins d'impôt l'an prochain. 👀

Shein et AliExpress volent les photos d'une Québécoise pour vendre des copies de ses designs

« Ils ont carrément pris mes photos, et maintenant, les gens pensent que c’est moi qui copie ces sites-là. »

7 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir en décembre 2025

Des centaines de dollars pourraient atterrir dans ton compte avant Noël. 💸

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Action collective de 6,5 M$ : Voici quoi faire si tu as acheté du lait Silk ou Great Value

Ces produits avaient mené à la mort de deux personnes au pays.

Baisse des cotisations au RRQ et au RQAP: Voici combien tu économiseras en 2026

Salut, les paies un brin plus généreuses! 🤑

Vendredi fou 2025 : Tout ce que tu veux savoir sur les meilleurs soldes au Québec

Les soldes du Vendredi fou battent leur plein!

Cette pâtisserie virale au Québec lance le 1er calendrier de l’avent au monde avec l'IA

Ton nouveau « bestie » pendant tout le mois, qui t'offre des desserts décadents chaque jour.