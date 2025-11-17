Costco fait un gros solde de pré-Vendredi fou en ligne avec des rabais allant jusqu'à 200 $
Pas besoin d’attendre le jour officiel du « Black Friday ». 👀
Pas besoin d’attendre au vendredi 28 novembre 2025 pour profiter des aubaines du Vendredi fou. Cette année encore, plusieurs détaillants, dont Costco, lancent leurs rabais bien avant la date officielle. En ligne ou à l’entrepôt, une grande sélection d’articles profite déjà de réductions majeures, avec des baisses de prix pouvant atteindre 200 $ et même plus.
Les offres actuelles couvrent plusieurs catégories, et si tu n’es pas encore membre Costco, c’est une occasion intéressante pour le devenir, sachant que d’autres promotions seront mises de l’avant le jour même du Vendredi fou.
Fitbit Charge 6
La montre intelligente Fitbit Charge 6 en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 80 $
Prix : 140,59 $
(219,99 $ + 0,60 $ d’écofrais)
La Fitbit Charge 6 offre un ensemble complet de fonctionnalités pour suivre ta santé et tes activités au quotidien. Tu y retrouves un écran AMOLED lumineux, plus de 40 modes d’exercice, un GPS intégré ainsi qu’un tableau de bord santé détaillé qui permet de surveiller l’oxygène sanguin, la variabilité de la fréquence cardiaque et la température de la peau. Elle propose aussi des alertes d’appels et de textos, une autonomie allant jusqu’à sept jours et la compatibilité avec plusieurs applications Google comme Maps, Portefeuille et les commandes YouTube Music. Son design robuste résiste à la poussière et à l’eau jusqu’à 50 m.
Motorola G 5G – Téléphone intelligent déverrouillé de 128 Go (2024
Le téléphone Motorola G 5G (2024) vert sauge en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 20 $
Prix : 190,12 $
(209,99 $ + 0,13 $ d’écofrais)
Ce Motorola G 5G propose une combinaison intéressante de performance et d’endurance pour un appareil de cette gamme. Son grand écran HD+ de 6,6 po offre une bonne clarté pour le visionnement, tandis que le processeur Snapdragon de première génération assure une utilisation fluide au quotidien. Tu profites aussi d’une batterie de 5 000 mAh conçue pour tenir toute la journée, d’un espace de stockage de 128 Go extensible et d’un système de caméras comprenant un objectif principal de 50 Mpx. Le tout fonctionne sous Android 14, avec des haut-parleurs calibrés Dolby Atmos et une connectivité Bluetooth 5.1.
Proform – Elliptique Carbon EL
L’elliptique Proform Carbon EL en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 200 $
Prix : 799,99 $
(999,99 $)
Grâce à ses 18 niveaux de résistance numérique et à son système SmartAdjust, le Proform Carbon EL s’adapte automatiquement à ton effort pour proposer une séance plus naturelle. Son écran multicolore de cinq pouces affiche clairement les données d’entraînement, tandis que la compatibilité avec iFIT permet d’accéder à une vaste bibliothèque de séances guidées. Avec ses haut-parleurs intégrés, son support pour appareil et sa conception robuste pouvant supporter jusqu’à 125 kg, cet elliptique est pensé pour un usage régulier et motivant.
CHEF iQ – autocuiseur intelligent avec WIFI intégré
L’autocuiseur intelligent CHEF iQ avec WIFI intégré en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 45 $
Prix : 174,99 $
(219,99 $)
Le CHEF iQ combine une grande capacité de 5,7 L avec des fonctions intelligentes qui facilitent la préparation des repas. Son écran LCD clair rend les réglages simples à utiliser, tandis que l’appareil offre l’accès à des centaines de recettes guidées directement depuis l’application. Tu peux explorer de nombreux préréglages de cuisson, profiter du relâchement automatique de la pression et cuisiner dans une marmite antiadhésive pensée pour un nettoyage rapide. Un outil pratique pour gagner du temps en cuisine tout en diversifiant tes plats.
Chefman Crema Supreme – Machine à espresso
La machine à espresso Chefman Crema Supreme en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 160 $
Prix : 339,99 $
(499,99 $)
Combinant un moulin à meules coniques doté de 30 réglages de mouture avec une infusion semi-automatique qui permet d’ajuster le volume et la température selon tes préférences, la machine à espresso Chefman Crema Supreme est à mettre sur ton radar. Sa buse à vapeur intégrée facilite la préparation de lattés et de cappuccinos onctueux, tandis que la pompe de 15 bars garantit un espresso dense et aromatique. Avec un réservoir d’eau amovible de trois litres, cette machine est pensée pour un usage régulier et polyvalent, que ce soit pour un espresso rapide ou des boissons plus élaborées.
Flex Fold – Dispositif de thérapie par panneau de corps à lumière rouge
Le dispositif de thérapie Flex Fold à lumière rouge en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 130 $
Prix : 449,99 $
(579,99 $)
La mode des soins de la peau est à la lumière rouge depuis quelques années déjà et le Flex Fold, qui utilise des puces DEL de qualité médicale pour offrir une thérapie lumineuse efficace, est en rabais en ligne au Costco. Grâce à sa combinaison de lumière rouge (660 nm) et d’infrarouge proche (850 nm), l’appareil cible autant la surface de la peau que les tissus plus profonds. Il est conçu pour atténuer les signes de vieillissement, réduire l’acné et soulager les muscles endoloris ou tendus. En plus de favoriser la relaxation, la technologie DEL améliorerait la texture de la peau, tout en restant facile à utiliser à la maison.
Ninja CREAMi – Deluxe Sorbetière 11-en-1
La sorbetière Ninja CREAMi Deluxe 11-en-1 en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 60 $
Prix : 239,99 $
(299,99 $)
La Ninja CREAMi Deluxe permet de transformer une grande variété de bases congelées en desserts glacés lisses et personnalisés. Avec ses bacs XL qui offrent 50 % plus de capacité que ceux du modèle original, tu peux préparer plus de portions en une seule fois. Ses onze programmes facilitent la création de crème glacée, sorbet, gelato, slush et autres gâteries, tandis que la machine te donne un contrôle total sur les ingrédients et la texture. Elle comprend quatre bacs de 24 oz avec couvercles, ce qui te permet de préparer plusieurs saveurs à l’avance et de les conserver facilement.
Dreame – robot aspirateur et laveur E30 Ultra
Le robot aspirateur et laveur Dreame E30 Ultra en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 100 $
Prix : 519,99 $
(619,99 $)
Si tu souhaites déléguer une partie de ton ménage, sache que le Dreame E30 Ultra combine aspiration puissante et lavage automatisé pour un entretien complet des planchers sans effort. Avec une puissance d’aspiration de 7 000 Pa et une vadrouille autonettoyante qui se soulève automatiquement sur les tapis, il s’adapte aux différentes surfaces de la maison. Sa station gère autant le vidage de la poussière que le nettoyage et le séchage des vadrouilles, ce qui simplifie l’entretien quotidien. L’appareil couvre jusqu’à 2 150 pi² par charge, offre une autonomie pouvant atteindre 280 minutes et propose un balayage humide ou sec selon les besoins.
Bestar – Bureau Upstand de 61 cm × 122 cm à hauteur réglable
Le bureau Upstand de Bestar en rabais sur le site du Costco.
Rabais : 100 $
Prix : 299,99 $
(399,99 $)
Le bureau Upstand de Bestar est conçu pour offrir une surface de travail polyvalente qui s’adapte facilement à ta posture, que tu préfères travailler assis.e ou debout. Sa hauteur se règle en douceur entre 71,1 cm et 114,3 cm, et il est équipé de prises étanches comprenant une prise d’alimentation et deux ports USB pour brancher tes appareils sans encombre. La surface en mélamine résistante aux rayures et aux taches, combinée à un choix de plusieurs couleurs, en fait un poste de travail pratique et durable. Fabriqué au Canada, il arrive prêt à assembler.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.