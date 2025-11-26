Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Vendredi fou 2025 : Tout ce que tu veux savoir sur les meilleurs soldes au Québec

Les soldes du Vendredi fou battent leur plein!

Un sapin de Noël. Droite : un centre commercial bondé.

Le Vendredi fou (Black Friday) arrive très bientôt et voici tout ce qu'il faut savoir en 2025.

@shahidanwarshah | Instagram, Viet9sd | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le jour officiel du Vendredi fou 2025 est à nos portes et les aubaines déferlent déjà partout au Québec. Avant de te lancer dans la recherche d’économies substantielles sur tes achats des Fêtes, voici absolument tout ce que tu dois connaître sur le Black Friday au Québec cette année.

À lire également : Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals

D’entrée de jeu, on va se le dire, avec une multitude de promotions disponibles tant en ligne qu’en magasin, il peut être difficile de s’y retrouver et de se perdre.

C’est quoi exactement le Vendredi fou?

Le « Black Friday », qu’on appelle aussi Vendredi fou dans la langue de Tremblay, représente l’un des événements commerciaux les plus attendus de l’année. On pourrait pratiquement dire que ça bat les soldes du Boxing Day, le lendemain de Noël.

Cette journée lance officiellement la saison des emplettes des Fêtes et incite les détaillants à proposer leurs réductions les plus agressives pour attirer un maximum de clients et de clientes.

Historiquement originaire des États-Unis, cette tradition s’est solidement implantée au Canada et au Québec, où les commerces rivalisent d’ingéniosité pour attirer les consommateur.rice.s avec des offres spectaculaires.

Le « Black Friday » 2025, c’est quand au juste?

Cette année, le Vendredi fou est le 28 novembre 2025. Il faut dire que la date change annuellement, mais suit toujours le même principe : elle arrive systématiquement le lendemain du jour de l’Action de grâce américain, qui a lieu le quatrième jeudi de novembre.

Voici à quelle date surviendra le Vendredi fou d’ici 2030 :

  • 2026 — 27 novembre
  • 2027 — 26 novembre
  • 2028 — 24 novembre
  • 2029 — 23 novembre
  • 2030 — 22 novembre

Toutefois, la bonne nouvelle, c’est que tu n’as pas besoin d’attendre cette date précise pour commencer à économiser, puisque de nombreuses entreprises débutent leurs ventes dans les jours, voire les semaines qui précèdent le Vendredi fou.

Est-ce férié le jour du Vendredi fou?

Si tu espérais avoir une journée de congé payé pour profiter d’une journée de magasinage, tu vas être déçu.e, car le Vendredi fou n’est absolument pas considéré comme un jour férié au Québec ou ailleurs au Canada.

Cela veut dire que la plupart des gens travaillent normalement ce jour-là, mais que les magasins demeurent ouverts.

Les aubaines du Vendredi fou ont-elles déjà commencé?

Absolument, et, pour certaines personnes, c’est même devenu une blague. La tendance actuelle veut que les promotions du Vendredi fou débutent bien avant la date officielle, se transformant plutôt en « Novembre fou ».

L’avantage d’acheter tôt? Tu évites les ruptures de stock et la frénésie de dernière minute!

Quelles sont les offres et les soldes du Vendredi fou?

Tout au long du mois de novembre au Québec, le Vendredi fou t’amène une tonne de rabais intéressants. C’est pas mal le moment parfait pour économiser en mettant la main sur des produits à prix réduit.

Par exemple, Amazon a lancé son Vendredi fou le 20 novembre dernier, avec des rabais allant jusqu’à 89 %. Tu peux trouver les meilleurs deals ici.

Narcity Québec t’a aussi préparé une liste de 19 idées cadeaux en méga rabais actuellement. Si tu tripes lululemon, sache que le solde du pré Vendredi fou est également lancé, et il y a des leggings à moins de 40 $.

La compagnie aérienne québécoise Air Transat a lancé dans les derniers jours ses offres du Vendredi fou 2025 et plusieurs tout inclus vers des destinations soleil sont actuellement en gros rabais.

Pour sa part, DavidsTea s’y est également pris d’avance, avec des rabais allant jusqu’à 70 %.

Du côté de Canadian Tire, il y a aussi un « pré-Vendredi fou » avec une garantie que les prix ne baisseront pas encore plus le 28 novembre. Néanmoins, le géant a aussi annoncé des rabais supplémentaires lors du jour J.

Pour une expérience détente ultime à offrir ou pour te gâter, Strøm spa nordique a également annoncé son solde allant jusqu’à 35 % de rabais.

Yves Rocher propose 30 % de rabais sur plus de 500 produits, jusqu’à 50 % sur des articles en liquidation et des promos spéciales sur les coffrets cadeaux.

La Montréalaise Pajar offre jusqu’à 50 % de réduction sur l’entièreté de son site Web du 25 novembre au 1er décembre, jour du Cyberlundi.

Du 28 novembre au 1er décembre, SPINCO lance des rabais sur les abonnements et les blocs de cours, incluant un tarif illimité à 185 $ pour quatre semaines qui restent garanti à vie tant que tu le renouvelles.

Même si plusieurs commerces ont déjà révélé une partie de leurs promos pour cette année, plusieurs autres offres du Vendredi fou restent encore à venir.

C’est quoi la différence avec le Cyberlundi?

Si le Vendredi fou attire toute l’attention, il ne faut surtout pas négliger son petit frère numérique : le « Cyber Monday », ou « Cyberlundi » en français. Cette année, ça tombe le lundi 1er décembre.

Comme son nom l’indique clairement, l’événement se concentre exclusivement sur les achats en ligne. Initialement créé pour encourager le commerce électronique, cet événement arrive immédiatement après le week-end du Vendredi fou.

Le Cyberlundi mise entièrement sur la vente en ligne. C’est l’occasion idéale pour celles et ceux qui préfèrent magasiner confortablement de la maison, en bobettes ou en robe de chambre.

Plusieurs détaillants proposent des promotions distinctes pour ces deux journées, te donnant ainsi deux chances différentes de dénicher des aubaines exceptionnelles.

Par exemple, l’entreprise Drunk Elephant offre 30 % de rabais sur tous ses produits pour le Cyberlundi, autant en ligne que chez Sephora et Pharmaprix.

Yves Rocher offre les mêmes rabais que lors du Vendredi fou, sauf que cette fois-ci, la livraison est complètement gratuite.

Conseils pour maximiser tes économies

Pour vraiment profiter au maximum du « Black Friday », voici quelques stratégies éprouvées : commence par dresser une liste précise de ce dont tu as besoin, compare les prix entre différents détaillants avant d’acheter, inscris-toi aux infolettres des magasins pour recevoir des codes promotionnels exclusifs, et n’hésite pas à magasiner tôt pour éviter les ruptures de stock.

Plusieurs cartes de crédit offrent également des promotions spéciales ou des remises en argent bonifiées durant cette période, alors vérifie les avantages de la tienne!

Profiteras-tu du Vendredi fou et du Cyberlundi pour faire ton magasinage des Fêtes?

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

