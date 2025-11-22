Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

DavidsTea offre des deals du Vendredi fou et ce thé iconique des Fêtes est à 50% de rabais

Même si la date officielle du Vendredi Fou 2025 est le 28 novembre, il reste que plusieurs entreprises débutent les aubaines en avance. Justement, plusieurs classiques d’hiver reviennent en force chez DavidsTea, et certains formats géants deviennent soudainement beaucoup plus abordables.

C’est notamment le cas du sac de 250 g du thé Canne craquante, un mélange festif qui est réduit de 50 %, soit une économie qui donne envie de remplir le garde-manger pour toute la saison froide.

Le thé Canne craquante en rabais chez DavidsTea.
Canne craquante, c’est un thé noir ultra-gourmand où la menthe poivrée rencontre des notes de chocolat blanc crémeux, des morceaux de canne de bonbon et même de petites perles de sucre en forme de flocons de neige. Le résultat? Une tasse sucrée et festive, avec une finale rafraîchissante grâce au goût de menthe. Parfait pour réchauffer un matin d’hiver ou accompagner un film quétaine Hallmark dans des couvertures.

Le mélange affiche une faible teneur en caféine, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes qui veulent un petit remontant sans trop d’intensité. La marque propose même de l’utiliser en latte, ou encore de l’ajouter à une recette maison de lait de poule pour une touche vraiment décadente.

Avec une note de 4,4 étoiles basée sur plus de 500 avis, il semble que les amateur.trice.s reviennent année après année.

À 29,95 $ plutôt que 59,90 $ pour 250 g, ce sac format généreux permet de tenir tout l’hiver sans se priver, ou de créer un cadeau gourmand à offrir à quelqu’un qui rêve déjà des biscuits à la menthe et du chocolat chaud.

Le thé Canne craquante en rabais chez DavidsTea

Prix régulier : 59,90 $

Prix en rabais : 29,95 $

Rabais : 29,95 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site de DavidsTea


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

trouvailles davids tea vendredi fou 2025
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

