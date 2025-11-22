DavidsTea offre des deals du Vendredi fou et ce thé iconique des Fêtes est à 50% de rabais
C'est le temps de faire des réserves pour tes matins « cosy »!
Même si la date officielle du Vendredi Fou 2025 est le 28 novembre, il reste que plusieurs entreprises débutent les aubaines en avance. Justement, plusieurs classiques d’hiver reviennent en force chez DavidsTea, et certains formats géants deviennent soudainement beaucoup plus abordables.
C’est notamment le cas du sac de 250 g du thé Canne craquante, un mélange festif qui est réduit de 50 %, soit une économie qui donne envie de remplir le garde-manger pour toute la saison froide.
Canne craquante, c’est un thé noir ultra-gourmand où la menthe poivrée rencontre des notes de chocolat blanc crémeux, des morceaux de canne de bonbon et même de petites perles de sucre en forme de flocons de neige. Le résultat? Une tasse sucrée et festive, avec une finale rafraîchissante grâce au goût de menthe. Parfait pour réchauffer un matin d’hiver ou accompagner un film quétaine Hallmark dans des couvertures.
Le mélange affiche une faible teneur en caféine, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes qui veulent un petit remontant sans trop d’intensité. La marque propose même de l’utiliser en latte, ou encore de l’ajouter à une recette maison de lait de poule pour une touche vraiment décadente.
Avec une note de 4,4 étoiles basée sur plus de 500 avis, il semble que les amateur.trice.s reviennent année après année.
À 29,95 $ plutôt que 59,90 $ pour 250 g, ce sac format généreux permet de tenir tout l’hiver sans se priver, ou de créer un cadeau gourmand à offrir à quelqu’un qui rêve déjà des biscuits à la menthe et du chocolat chaud.
