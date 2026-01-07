Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Une action collective approuvée contre Ticketmaster au Québec : Voici ce qu'il faut savoir

On reproche notamment à l'entreprise d'imposer des « frais abusifs ».

Le site Web de Ticketmaster

Ticketmaster fait face à une action collective au Québec en raison de frais « abusifs »

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

La Cour supérieure du Québec vient d’autoriser une action collective contre Ticketmaster, accusée d’avoir imposé des frais abusifs et disproportionnés. Si tu as acheté des billets pour un spectacle ou un événement sportif au Québec au cours des dernières années, reste bien attentif, parce que ça pourrait te concerner. On t’explique tout.

Dans une décision rendue le 5 janvier dernier, la juge Eleni Yiannakis conclut que les plaignantes et plaignants remplissent les critères requis pour intenter un recours collectif.

Si le groupe obtient gain de cause au fond, des remboursements compensatoires pourraient être accordés aux personnes concernées.

Pourquoi y a-t-il une action collective contre Ticketmaster?

Le demandeur, Felipe Morales, reproche à Ticketmaster de facturer différents frais, notamment des frais de service ou de traitement de commande, sans que la valeur réelle des services rendus justifie les montants exigés, selon les documents judiciaires.

Il soutient que ces frais augmentent en fonction du prix du billet, même si le service offert demeure essentiellement le même, ce qui créerait une disproportion importante au détriment des personnes consommatrices.

La firme montréalaise Paquette Gadler, qui représente M. Morales, affirme que Ticketmaster a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur ainsi qu’au Code civil du Québec en imposant ces frais.

Selon Paquette Gadler, ces frais sont « excessifs, déraisonnables, abusifs et disproportionnés ».

Qui est touché par cette action collective contre Ticketmaster?

L’action collective concerne toutes les personnes au Québec qui ont acheté des billets par l’entremise de Ticketmaster depuis le 26 juillet 2021 et qui ont payé des frais jugés excessifs.

À noter que les billets achetés au Québec peuvent viser un spectacle ou un événement sportif tenu n’importe où en Amérique du Nord, que ce soit dans la province, ailleurs au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.

Si le recours est accueilli au fond, Ticketmaster pourrait être forcée de rembourser la portion des frais qui dépasse le coût réel des services rendus, avec intérêts. Les dommages punitifs ont toutefois été écartés à ce stade.

Il est possible de s’inscrire à l’action collective directement sur le site Web de la firme Paquette Gadler.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

