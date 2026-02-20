Statistique Canada embauche et offre jusqu’à 61 761 $ par année sans exiger de diplôme
Pas de diplôme? Pas de problème! Il y a des postes dans une soixantaine de villes.
Tu aimerais te trouver un emploi au Québec qui paye assez bien sans demander aucun diplôme? Statistique Canada est présentement à la recherche de commis au recrutement dans plusieurs régions du Québec pour soutenir le recensement de la population. Montréal, Laval, Lévis, Rimouski, Val-d'Or, Shawinigan, Drummondville… les postes sont répartis aux quatre coins de la province, et il y en a probablement un près de chez toi. Toutefois, tu dois faire vite si ça t'intéresse : la date limite pour postuler arrive rapidement.
En quoi consiste l'emploi
En tant que commis au recrutement, tu seras au cœur des opérations qui permettent au recensement de la population de fonctionner. Concrètement, tu pourrais être appelé.e à promouvoir les possibilités d'emploi dans ta région en affichant du matériel promotionnel, à contacter des candidat.e.s par téléphone pour évaluer leurs demandes, à saisir et mettre à jour des dossiers de recrutement, à coordonner des entrevues et à répondre aux demandes écrites et téléphoniques. Dans certains cas, tu pourrais aussi effectuer des évaluations de langue seconde pour du personnel sous la Loi sur la statistique.
C'est un rôle varié, ancré dans le travail d'équipe, qui demande de la rigueur, un bon sens de la communication et une aisance avec les outils informatiques.
Salaire et type de poste
Les postes de niveau CR-04 offrent un salaire allant de 57 217 $ à 61 761 $ par année. Les emplois sont temporaires ou intérimaires, selon les besoins opérationnels, et peuvent être en présentiel ou en télétravail selon le poste à pourvoir. Même si ces postes sont temporaires, ils constituent une belle porte d'entrée pour qui souhaite explorer la fonction publique fédérale.
Conditions d’admissibilité
Bonne nouvelle : aucun diplôme d'étude supérieure n'est requis. Il suffit d'avoir complété deux années d'études secondaires, ou de présenter une combinaison équivalente d'études, de formation et d'expérience. Du côté de l'expérience, tu dois avoir travaillé dans un environnement administratif, que ce soit en présentiel ou en virtuel, et être à l'aise avec des outils informatiques de base comme le courriel, le traitement de texte ou les tableurs.
Tu dois être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e, et tu devras obtenir une cote de fiabilité. Il est aussi important d'habiter à moins de 45 km du lieu de travail et être à l’aise avec les outils informatiques. Les personnes issues des communautés autochtones sont fortement encouragées à postuler.
Lieux d'embauche
Des postes sont disponibles dans de nombreuses villes du Québec, notamment Montréal, Lachute, Laval, Alma, Lévis, Sept-Îles, Saint-Eustache, Mirabel, Montebello, Thetford Mines, Saguenay, Victoriaville, Rouyn-Noranda, Drummondville, Gaspé et plusieurs autres. Il est conseillé de sélectionner tous les lieux de travail qui t'intéressent lors de ta candidature, car les choix de lieu peuvent influencer le filtrage des candidatures.
Comment postuler
Les candidatures se font en ligne sur le site de Statistique Canada. Attention : le curriculum vitae seul ne suffit pas. Tu devras répondre à un questionnaire de présélection en détaillant concrètement comment tu réponds à chaque critère. Le gouvernement recommande d'utiliser le modèle STAR (Situation, Tâche, Actions, Résultats) pour structurer tes réponses. L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour rédiger ta candidature est strictement interdite.
La date limite pour soumettre ta candidature est le 7 mars 2026.
Commis au recrutement
Salaire : Entre 57 217 $ à 61 761 $ par année
Compagnie : Statistique Canada
Date limite pour postuler : Le 7 mars 2026 - 23 h 59 (Heure du Pacifique)
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.