Marché locatif : 2 des 10 meilleures villes canadiennes les plus abordables sont au Québec
Si jamais tu cherches une place où le loyer ne grugera pas tout ton budget. 👀
Avec la pression qui s'exerce sur les loyers partout au pays, trouver un appartement à prix raisonnable relève parfois du miracle, surtout dans les grands centres. Pourtant, un récent rapport immobilier révèle les dix marchés locatifs canadiens où le coût de la vie demeure parfaitement gérable. Et bonne nouvelle : deux de ces villes se trouvent au Québec.
C'est ce que montre la firme hypothécaire Nesto dans son analyse des 20 villes les moins chères du Canada, publiée début février. Pour dresser ce palmarès des villes les plus accessibles côté location, la firme s'est appuyée sur les données les plus récentes de la plateforme Rentals.ca, en tenant compte du loyer mensuel moyen et du revenu médian des ménages.
Résultat : si plusieurs villes albertaines et saskatchewanaises tirent leur épingle du jeu grâce à leurs économies énergétiques et agricoles, le Québec s'invite tout de même au sommet du classement avec deux villes bien distinctes.
Voici le top 10 complet des villes canadiennes les plus abordables pour les locataires en 2026 :
1. St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador
- Loyer mensuel moyen : 1 208 $
- Revenu médian des ménages : 86 373 $
2. Lloydminster, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 217 $
- Revenu médian des ménages : 112 591 $
3. Fort McMurray, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 371 $
- Revenu médian des ménages : 186 000 $
4. Medicine Hat, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 390 $
- Revenu médian des ménages : 75 612 $
5. Québec, Québec
- Loyer mensuel moyen : 1 493 $
- Revenu médian des ménages : 83 894 $
6. Regina, Saskatchewan
- Loyer mensuel moyen : 1 314 $
- Revenu médian des ménages : 106 546 $
7. Red Deer, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 549 $
- Revenu médian des ménages : 92 496 $
8. Lethbridge, Alberta
- Loyer mensuel moyen : 1 570 $
- Revenu médian des ménages : 76 648 $
9. Côte-Saint-Luc (Montréal), Québec
- Loyer mensuel moyen : 1 573 $
- Revenu médian des ménages : 84 679 $
10. Saskatoon, Saskatchewan
- Loyer mensuel moyen : 1 614 $
- Revenu médian des ménages : 96 329 $
