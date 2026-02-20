Marché locatif : 2 des 10 meilleures villes canadiennes les plus abordables sont au Québec

Si jamais tu cherches une place où le loyer ne grugera pas tout ton budget. 👀

Des logements. Droite : une affiche « à louer ».

Deux des dix villes le splus abordables au Canada pour louer un appartement sont au Québec.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec, Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec la pression qui s'exerce sur les loyers partout au pays, trouver un appartement à prix raisonnable relève parfois du miracle, surtout dans les grands centres. Pourtant, un récent rapport immobilier révèle les dix marchés locatifs canadiens où le coût de la vie demeure parfaitement gérable. Et bonne nouvelle : deux de ces villes se trouvent au Québec.

C'est ce que montre la firme hypothécaire Nesto dans son analyse des 20 villes les moins chères du Canada, publiée début février. Pour dresser ce palmarès des villes les plus accessibles côté location, la firme s'est appuyée sur les données les plus récentes de la plateforme Rentals.ca, en tenant compte du loyer mensuel moyen et du revenu médian des ménages.

Résultat : si plusieurs villes albertaines et saskatchewanaises tirent leur épingle du jeu grâce à leurs économies énergétiques et agricoles, le Québec s'invite tout de même au sommet du classement avec deux villes bien distinctes.

Voici le top 10 complet des villes canadiennes les plus abordables pour les locataires en 2026 :

1. St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador

  • Loyer mensuel moyen : 1 208 $
  • Revenu médian des ménages : 86 373 $

2. Lloydminster, Alberta

  • Loyer mensuel moyen : 1 217 $
  • Revenu médian des ménages : 112 591 $

3. Fort McMurray, Alberta

  • Loyer mensuel moyen : 1 371 $
  • Revenu médian des ménages : 186 000 $

4. Medicine Hat, Alberta

  • Loyer mensuel moyen : 1 390 $
  • Revenu médian des ménages : 75 612 $

5. Québec, Québec

  • Loyer mensuel moyen : 1 493 $
  • Revenu médian des ménages : 83 894 $

6. Regina, Saskatchewan

  • Loyer mensuel moyen : 1 314 $
  • Revenu médian des ménages : 106 546 $

7. Red Deer, Alberta

  • Loyer mensuel moyen : 1 549 $
  • Revenu médian des ménages : 92 496 $

8. Lethbridge, Alberta

  • Loyer mensuel moyen : 1 570 $
  • Revenu médian des ménages : 76 648 $

9. Côte-Saint-Luc (Montréal), Québec

  • Loyer mensuel moyen : 1 573 $
  • Revenu médian des ménages : 84 679 $

10. Saskatoon, Saskatchewan

  • Loyer mensuel moyen : 1 614 $
  • Revenu médian des ménages : 96 329 $

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

