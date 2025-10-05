Voici les 7 provinces les moins chères avec la meilleure qualité de vie au Canada en 2025
Avec la flambée des prix des maisons et un coût de la vie qui grimpe partout au Canada, dénicher une province où s’installer sans se ruiner devient un vrai casse-tête. Selon ton budget, tu pourrais envisager de quitter le Québec pour la Colombie-Britannique, la Saskatchewan ou même la Nouvelle-Écosse. Pour t'aider à faire un choix qui a du bon sens, un tout nouveau palmarès révèle les endroits où la qualité de vie rime encore avec accessibilité.
Pour arriver à ses fins, MovingWaldo a analysé les prix de l'immobilier, les loyers moyens et le coût de la vie dans toutes les provinces canadiennes pour établir ce classement 2025 des endroits les plus abordables au pays.
La méthodologie prend en compte les données de l’Association canadienne de l’immobilier (ACI) pour les prix des propriétés, de la plateforme Zumper pour les loyers d'appartements d'une chambre, et de Numbeo pour le coût de la vie. Quant à la qualité de vie, elle est évaluée selon les opportunités d'emploi, l'éducation, la santé, la sécurité et l'environnement.
Voici le top 7 des provinces canadiennes les plus abordables et où il fait bon vivre en 2025 :
1. Terre-Neuve-et-Labrador
- Coût de la vie : 2 411,87 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 977 $ par mois
- Prix médian d'une propriété : 340 600 $
Terre-Neuve-et-Labrador décroche la première place comme province la plus abordable au Canada en 2025. Cette province de la taille de la Californie offre un équilibre parfait entre vie urbaine et rurale.
Avec des installations modernes, une scène culinaire en plein essor et des paysages côtiers à couper le souffle, la province attire de plus en plus de familles. L'économie repose sur les ressources naturelles : mines, hydroélectricité, pétrole, gaz et pêche.
Le gros avantage? Les frais de scolarité postsecondaires sont parmi les plus bas en Amérique du Nord, ce qui en fait un endroit idéal pour fonder une famille.
2. Nouveau-Brunswick
- Coût de la vie : 2 341,21 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 100 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 328 400 $
Le Nouveau-Brunswick se classe deuxième grâce à son marché immobilier accessible et ses services essentiels économiques. L'eau, le gaz et l'électricité coûtent beaucoup moins cher que la moyenne nationale, indique MovingWaldo.
Pourquoi c'est si abordable? La faible demande en logements due au peu d'emplois dans certaines régions fait chuter les prix. Pour ceux qui cherchent à acheter sans se ruiner, c'est une option sérieuse.
Le coût de la vie global est nettement inférieur à celui d'autres provinces, ce qui permet aux résident.e.s de mieux joindre les deux bouts.
3. Saskatchewan
- Coût de la vie : 2 531,25 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 295 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 372 200 $
La Saskatchewan offre un marché immobilier très accessible comparé à d'autres provinces canadiennes. Cette abordabilité s'étend aussi aux dépenses quotidiennes, en faisant un choix intelligent pour les personnes soucieuses de leur budget.
Bonus : la Saskatchewan est la province la plus ensoleillée du Canada avec 2 000 à 2 500 heures de soleil par année. Parfait pour les familles qui aiment passer du temps dehors.
4. Manitoba
- Coût de la vie : 2 696,70 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 495 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 395 913 $
Le Manitoba regorge de nature avec ses forêts luxuriantes, sa toundra et ses plus de 100 000 lacs. Sa capitale, Winnipeg, est reconnue pour ses hivers glacials, mais aussi pour ses prix immobiliers parmi les plus bas des grandes villes canadiennes.
L'économie manitobaine prospère grâce à l'agriculture, la manufacture et les mines
L'atout majeur? Les tarifs d'hydroélectricité exceptionnellement bas de Manitoba Hydro, l'Hydro-Québec local, qui possède une capacité de production de plus de 5 000 MW.
5. Île-du-Prince-Édouard
- Coût de la vie : 2 718,14 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 268 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 377 400 $
La plus petite province canadienne est aussi l'une des plus abordables. Sa faible population contribue à la grande disponibilité de logements à prix raisonnables.
L'Î.-P.-É. est célèbre pour ses plages de sable magnifiques, ses pommes de terre et ses homards. Les eaux chaudes du golfe du Saint-Laurent atteignent environ 20°C en juillet et août, idéales pour la baignade.
Pour les cyclistes, le Confederation Trail offre des parcours exceptionnels pour tous les niveaux d'habileté.
6. Québec
- Coût de la vie : 2 665,56 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 1 695 $ par mois
- Prix moyen d'une propriété : 561 381 $
Le marché immobilier québécois est diversifié, offrant des options pour tous types d'acheteurs. Des condos modernes en ville aux maisons spacieuses en banlieue, il y en a pour tous les goûts.
Le coût de la vie au Québec reste généralement inférieur à celui de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Les dépenses comme l'épicerie, le transport et les services publics sont plus économiques, rendant la vie plus abordable pour les résidents, selon MovingWaldo.
7. Nouvelle-Écosse
- Coût de la vie : 3 101,53 $ par mois
- Loyer d'un appart d'une chambre : 2 200 $ par mois
- Prix moyen d'une maison : 438 800 $
La Nouvelle-Écosse gagne en popularité auprès des Canadiens des provinces au coût de la vie plus dispendieux et qui cherchent des options de logements abordables. Bien que la location reste relativement coûteuse et que les dépenses générales, comme l'épicerie, soient plus élevées, acheter une propriété demeure beaucoup plus accessible qu'en Ontario et dans l'Ouest canadien.
La Nouvelle-Écosse offre des côtes atlantiques magnifiques, de belles plages et des sentiers panoramiques. Pour ceux et celles qui apprécient la nature et la vie côtière, c'est une opportunité relativement abordable d'acheter une maison.
