6 moyens de faire de l'argent au Québec en donnant ton opinion
Oui, donner ton avis sur tout, ça peut être payant. 🤑
Pour certaines personnes, les fins de mois peuvent être relativement dures financièrement parlant, alors qu’elles sont toujours à la recherche du moindre dollar pour boucler leur budget. Or, il existe plusieurs méthodes pour gagner un petit lot d’argent au Québec, et ce, en simplement donnant ton opinion, qu’elle soit bonne ou mauvaise.
On t’a probablement déjà dit que ton opinion ne valait pas grand-chose aux yeux de telle ou telle personne ou que tu pouvais garder ton avis pour toi-même.
Ce serait une erreur, parce que ça peut te rapporter des bidous qui changent la donne pour tes finances, même si ce n’est qu’un petit 20 $ par mois. C’est quand même 20 piastres de plus que tu n’avais pas la veille.
Voici donc 9 manières de rapporter du fric dans tes coffres en donnant ton opinion.
Léger Opinion (LEO)
Qui n'a jamais entendu parler de la boite de sondage québécoise Léger Marketing. L'entreprise compte notamment la Léger Opinion ou LEO pour les intimes.
Le site web ou l'application sont disponibles entièrement en français et en anglais. Pour chaque sondage complété, tu amasses des points qui sont échangeables contre des diverses récompenses, comme des transferts PayPal et des cartes-cadeaux. Tu peux même faire des dons à des oeuvres de charité.
La majeure partie du temps, les coups de sondes durent de cinq à 20 minutes.
Le seuil minimal pour le retrait d'une récompense est de 20 $, soit 20 000 points.
Pour en savoir plus sur LEO, c'est par ici.
Ipsos i-Say Canada
Ipsos i-Say Canada est très similaire à LEO et elle est aussi disponible dans les deux langues officielles canadiennes.
Les sondages un un tantinet plus long que chez son penchant québécois, soit entre 10 à 20 minutes, mais le principe est le même : tu accumules des points pour chaque coup de sonde.
Les paiements se font exclusivement par cartes-cadeaux (Amazon, iTunes, épiceries, etc.) - avec un minimum de 5 $ d'accumulé pour un retrait - ou PayPal (minimum 25 $).
Les cartes-cadeaux et les cartes prépayées sont envoyées instantanément à l’adresse courriel associée à ton compte, tandis que les fonds PayPal, eux, sont transmis par courriel dans un délai de trois à quatre semaines après la commande.
Pour plus d'informations sur Ipsos i-Say Canada , c'est par ici.
Survey Junkie
Il s'agit d'une plateforme appartenant à l'entreprise de sondage américaine DISQO, qui s'occupe de recueillir moult opinions pour diverses compagnies.
Pour participer, les Canadiens et Canadiennes doivent être âgé.e.s d'au moins 18 ans. Les points récoltés en remplissant les sondages peuvent être échangés contre de l’argent comptant via PayPal ou virement bancaire, ainsi que des cartes-cadeaux pour Amazon, Walmart, Sephora, Starbucks et Visa, notamment. Les membres peuvent encaisser à partir de 5 $ américains, soit 500 points.
Selon la plateforme, en complétant au moins trois sondages par jour, tu peux gagner 40 $ par mois. L'entreprise l'indique elle-même sur son site Web, « tu ne deviendras pas riche en répondant à des sondages et ce n’est pas fait pour remplacer un emploi à temps plein, mais ça peut compléter ton revenu et te donner un petit plus de flexibilité dans ton budget ».
Pour plus d'informations sur Survey Junkie, c'est par ici.
École de la santé de l'Université Concordia
L'École de la santé de l'Université Concordia à Montréal est en constante recherches de personnes pour participer à leurs nombreuses recherches. C'est différent d'un sondage papier ou en ligne et un brin plus long, mais ça peut rapporter.
Tantôt tu pourrais te joindre à une étude sur l’impact de l’âge, de la pratique musicale et de l’expérience linguistique dans la perception des sons en milieu bruyant, tantôt à une recherche sur un cancer.
La plateforme est simple : tu magasines l'étude qui t'intéresse, tu contactes les chercheurs ou chercheuses et la suite dépendra si tu réponds aux critères ou non.
Attention : une rémunération n'est pas offerte à chacune des recherches. Toutefois, des sommes sont proposées dans la majorité des cas. Au moment d'écrire ces lignes, des compensations financières allant de 20 à 75 $ étaient offertes.
Pour plus d'informations sur les recherches de l'École de la santé de l'Université Concordia, c'est par ici.
Client.e mystère Lanla
Qui a déjà rêvé d'être un espion ou une espionne dans son jeune temps? En devenant client.e mystère, tu réaliserais tes souhaits, en quelque sorte.
Via le site Web ou l'application de l'entreprise Lanla, tu as le choix d'une panoplie de « missions » à mener dans divers commerces près de chez toi et ailleurs.
Tantôt, tu peux choisir d'aller évaluer le service à la clientèle d'une pharmacie, tantôt celui d'un restaurant haut de gamme.
Tout dépendant de la mission que tu as choisie, tu peux récolter des points (1000 points équivalent à 1 $) et/ou tu recevras un remboursement d'une dépense encourue, comme la visite d'un resto.
L'encaissement des dollars acquis avec le temps se fait directement par virement bancaire, à ta demande.
Pour en savoir plus sur Lanla, c'est par ici.
Google Opinion Rewards
Pour cette plateforme d'Alphabet, maison-mère de Google, tu dois absolument avoir l'application éponyme, Google Opinion Rewards.
Les couts sondages sont assez diversifiés, allant d'un simple sondage d’opinion à l'avis sur des hôtels ou encore des évaluations de commerces. Ce ne sont pas toutes les enquêtes qui offrent des crédits, mais en général, la somme diffèrent d'un coup de sonde à l'autre.
Au bout d'un certain seuil, tu pourras échanger et dépenser tes crédits sur Google Play ou te faire un virement par PayPal. Les crédits expirent au bout d'un an.
Pour en savoir plus sur Google Opinion Rewards, c'est par ici.
