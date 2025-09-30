Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre
Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰
Comme tous les mois, différentes prestations et divers crédits d’impôt sont versés aux Québécois et Québécoises, tant de la part de Revenu Québec, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec. En octobre, plusieurs de ces montants seront légèrement augmentés, au grand bonheur de ton portefeuille.
À lire également : L’inflation grimpe encore au Canada et le Québec est officiellement la pire province
D’entrée de jeu, on va se le dire : attendre un chèque par la poste, c’est loin d’être l’idéal, encore moins lorsque Postes Canada est en grève.
Pour t’éviter bien des tracas, le mieux reste de t’inscrire au dépôt direct. Comme ça, ton argent arrive directement dans ton compte bancaire, sans paperasse ni casse-tête.
Voici les prestations et crédits d’impôt qui ont reçu une petite augmentation de la part du gouvernement :
Programme Allocation-logement
Ce programme vise à donner un coup de main aux personnes à faible revenu dont le coût du logement prend une trop grosse part du budget, selon Revenu Québec.
Il s’adresse surtout aux personnes seules de 50 ans et plus, ainsi qu’aux parents monoparentaux avec au moins un enfant à charge.
Pour être admissible, voici les nouveaux revenus annuels à ne pas dépasser :
- 22 900 $ si tu vis seul.e et que tu as 50 ans ou plus
- 39 500 $ si tu es un parent monoparental avec un ou deux enfants
- 45 500 $ si tu as trois enfants ou plus
Le montant de l’aide dépend de ta situation financière et peut être de 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois. Les versements sont effectués dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Pour plus d’informations sur le Programme Allocation-logement, c’est par ici.
Sécurité de la vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est un revenu mensuel versé aux personnes de 65 ans et plus, peu importe leur parcours professionnel. Avec la hausse des prix, les montants ont été révisés pour la période d'octobre à décembre 2025. Voici les prestations maximales par mois :
- 65 à 74 ans : jusqu’à 740,09 $ si ton revenu annuel de 2024 est sous les 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 814,10 $ si ton revenu annuel de 2024 est sous les 154 196 $
En général, les personnes admissibles commencent à recevoir leurs paiements le mois suivant leur 65e anniversaire, sous forme de versements mensuels.
Prochain paiement prévu : 29 octobre 2025.
Pour en lire davantage sur la pension de la Sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une aide mensuelle non imposable destinée aux personnes de 65 ans et plus qui ont un revenu modeste et qui touchent déjà la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Le gouvernement du Canada a augmenté la cagnotte de 0,7 %,
Pour y avoir droit, il faut :
- avoir 65 ans ou plus;
- habiter au Canada;
- avoir un revenu annuel sous les seuils fixés, qui varient selon la situation familiale.
Pour la période d’octobre à décembre 2025, les sommes se situent entre 665,41 $ et 1 105,43 $ par mois, selon la situation.
Prochain versement : 29 octobre 2025.
Pour plus d’informations sur le Supplément de revenu garanti
Allocation
L’Allocation liée au Supplément de revenu garanti (SRG) ne s’adresse pas à toutes les personnes âgées, mais elle mérite d’être mentionnée. Il s’agit d’un montant mensuel non imposable destiné aux personnes de 60 à 64 ans qui vivent au Canada.
Pour en profiter, il faut déposer une demande entre six et onze mois avant ton 60e anniversaire. Si tu es déjà dans cette tranche d’âge et que tu n’as pas encore fait ta demande, tu peux toujours le faire.
Conditions d’admissibilité :
- avoir entre 60 et 64 ans;
- habiter au Canada et avoir la citoyenneté ou la résidence permanente;
- avoir vécu au moins 10 ans au pays depuis l’âge de 18 ans;
- avoir un ou une conjoint.e qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et qui est admissible au SRG;
- avoir un revenu annuel combiné de moins de 41 472 $.
Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu touches déjà cette aide, elle est automatiquement remplacée par l’Allocation au survivant.
Le montant a également été ajusté de 0,7 % pour la période d’octobre à décembre 2025, atteignant jusqu’à 1 405,50 $ par mois.
Prochain versement : 29 octobre 2025
Allocation du survivant
Ce paiement mensuel est destiné aux personnes de 60 à 64 ans qui vivent au Canada et qui ont perdu leur partenaire de vie. Pour être admissible, il faut être célibataire et ne pas vivre en union de fait avec une autre personne depuis le décès du conjoint ou de la conjointe.
La demande peut être présentée dès l’âge de 60 ans, jusqu’à onze mois avant son 60e anniversaire, ou à tout moment entre 60 et 64 ans.
Ton revenu annuel doit être inférieur au seuil maximal fixé pour l’Allocation au survivant, établi à 30 216 $.
Avec l'indexation de 0,7 % liée au coût de la vie, l’allocation peut atteindre jusqu’à 1 675,45 $ par mois, selon le revenu de l’année précédente.
Prochain versement : 29 octobre 2025
Pour plus d’informations sur le Régime canadien de soins dentaires
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive bientôt et voici combien tu peux recevoir ›
- Sécurité de la vieillesse : Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 814 $ en octobre 2025 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les célibataires du Québec en octobre 2025 ›
- Impôts 2025: Voici à quoi vont ressembler les taux d'imposition et les tranches de revenu ›
- Les tranches de revenu pour tes impôts 2025 au Canada sont sorties et voici quoi savoir ›
- Tu pourrais recevoir jusqu'à 200 $ de l'ARC cette semaine grâce à cette nouvelle prestation ›
- Les parents du Québec recevront jusqu'à 666 $ en septembre avec l'allocation pour enfants - Narcity ›