Ces 4 prestations ont augmenté en octobre et seront versées cette semaine aux Québécois
Un peu d'argent pour arrondir la fin du mois = OUI! 💸
Bonne nouvelle pour ton portefeuille : quatre prestations gouvernementales versées cette semaine aux Québécois et Québécoises par l'Agence du revenu du Canada (ARC) ont connu une augmentation en octobre. Ces versements tombent à point pour notamment arrondir les fins de mois des personnes qui peinent à joindre les deux bouts.
À lire également : L'inflation grimpe encore au Canada et le Québec est officiellement la pire province
Petit conseil pratique : si tu reçois encore tes prestations par chèque, pense à t'inscrire au dépôt direct. Avec Postes Canada qui traverse régulièrement des périodes difficiles, c'est la façon la plus simple et rapide de recevoir ton argent directement dans ton compte bancaire.
Voici les prestations et crédits augmentés qui seront versés cette semaine :
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse est un revenu mensuel accessible aux Canadiens et Canadiennes de 65 ans et plus, peu importe qu'ils et elles aient travaillé ou non durant leur vie. Suite à l'indexation liée au coût de la vie, les montants ont été ajustés pour la période d'octobre à décembre 2025.
Voici les prestations maximales mensuelles selon l'âge :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 740,09 $ (si le revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $)
- 75 ans et plus : jusqu'à 814,10 $ (si le revenu annuel de 2024 est inférieur à 154 196 $)
Les personnes admissibles reçoivent généralement leur premier paiement le mois suivant leur 65e anniversaire, puis mensuellement par la suite.
Date du prochain versement : 29 octobre 2025
Consulte tous les détails sur la pension de la Sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une prestation mensuelle non imposable qui vient compléter la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes à faible revenu. Le gouvernement fédéral a bonifié cette aide de 0,7 % pour la période d'octobre à décembre 2025.
Les critères d'admissibilité incluent :
- Avoir 65 ans ou plus
- Résider au Canada
- Recevoir déjà la pension de la SV
- Avoir un revenu annuel sous les seuils établis (qui varient selon ta situation familiale)
Pour les trois prochains mois, les montants oscillent entre 665,41 $ et 1 105,43 $ par mois, selon ta situation personnelle.
Date du prochain versement : 29 octobre 2025
Découvre tous les détails sur le Supplément de revenu garanti
Allocation
Cette allocation mensuelle non imposable s'adresse spécifiquement aux personnes de 60 à 64 ans qui vivent au Canada. Pour en bénéficier, tu dois faire ta demande entre six et onze mois avant ton 60e anniversaire. Si tu es déjà dans cette tranche d'âge et que tu n'as pas encore présenté de demande, il n'est pas trop tard.
Pour être admissible, tu dois :
- Avoir entre 60 et 64 ans
- Habiter au Canada et détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent
- Avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans depuis l'âge de 18 ans
- Avoir un conjoint ou une conjointe qui reçoit la pension de la SV et qui est admissible au SRG
- Avoir un revenu annuel combiné inférieur à 41 472 $
À noter : si ton ou ta partenaire décède alors que tu reçois déjà cette aide, elle est automatiquement remplacée par l'Allocation au survivant.
Grâce à l'indexation de 0,7 % pour octobre à décembre 2025, le montant maximal atteint maintenant 1 405,50 $ par mois.
Date du prochain versement : 29 octobre 2025
Allocation au survivant
Cette prestation mensuelle s'adresse aux personnes de 60 à 64 ans résidant au Canada qui ont perdu leur conjoint ou conjointe. Pour y avoir droit, tu dois être célibataire et ne pas vivre en union de fait avec une autre personne depuis le décès de ton partenaire.
Tu peux présenter ta demande dès l'âge de 60 ans (ou jusqu'à onze mois avant ton anniversaire), et ce, à tout moment entre 60 et 64 ans.
Condition de revenu : ton revenu annuel doit être inférieur à 30 216 $, soit le seuil maximal établi pour cette allocation.
Avec l'augmentation de 0,7 % appliquée pour tenir compte du coût de la vie, le montant maximal peut atteindre 1 675,45 $ par mois, calculé en fonction de ton revenu de l'année précédente.
Date du prochain versement : 29 octobre 2025
Consulte toutes les informations sur l'Allocation au survivant
Programme Allocation-logement
Bien que cette aide ne fasse pas partie des versements prévus cette semaine, le Programme Allocation-logement a lui aussi été augmenté ce mois-ci et mérite d'être mentionné.
Cette aide financière de Revenu Québec vise à soutenir les personnes à faible revenu dont les frais de logement représentent une part trop importante du budget. Elle s'adresse principalement aux personnes seules de 50 ans et plus, ainsi qu'aux familles monoparentales avec au moins un enfant à charge.
Pour y être admissible, voici les nouveaux seuils de revenus annuels à respecter :
- 22 900 $ si tu vis seul.e et as 50 ans ou plus
- 39 500 $ si tu es parent monoparental avec un ou deux enfants
- 45 500 $ si tu as trois enfants ou plus
L'aide mensuelle varie selon ta situation financière et peut être de 100 $, 150 $ ou 170 $ par mois. Les versements sont effectués dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.