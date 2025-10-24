Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en novembre 2025

Des versements qui tombent à point pour la saison froide! 💰

De l'argent canadien.

Plusieurs crédits et prestations du gouvernement seront versés aux Québécois en novembre 2025.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Novembre 2025 arrive à grands pas et avec lui, prestations gouvernementales et crédits d'impôt font leur entrée dans les comptes bancaires de milliers de Québécois et Québécoises. Ces versements proviennent de Revenu Québec, de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et de Retraite Québec.

À lire également : L'inflation grimpe encore au Canada et le Québec est officiellement la pire province

Que tu sois une personne seule, en couple, avec des enfants ou à la retraite, ces aides financières peuvent vraiment t'aider à boucler ton budget mensuel, surtout à l'approche de l'hiver.

Si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'inscrire au dépôt direct. C'est la méthode la plus rapide et sécuritaire pour recevoir ton argent directement dans ton compte, sans attendre le courrier ou te préoccuper des chèques égarés.

Sécurité de la vieillesse

La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) constitue un revenu mensuel garanti pour toutes les personnes de 65 ans et plus qui satisfont aux exigences de résidence au Canada. Aucun historique de travail n'est nécessaire — c'est une protection financière de base pour les aîné.e.s.

Les bonnes nouvelles : les prestations ont été ajustées de 0,7 % ce trimestre pour refléter l'augmentation du coût de la vie selon l'Indice des prix à la consommation.

Montants mensuels de novembre 2025 :

  • Environ 740,10 $ par mois pour les bénéficiaires de 65 à 74 ans
  • Environ 814,11 $ par mois pour ceux de 75 ans et plus

Le sais-tu? Si tu as 75 ans ou plus, tu bénéficies automatiquement d'une bonification de 10 % pour t'aider à faire face aux coûts additionnels qui accompagnent souvent l'âge avancé.

Pour vérifier ton admissibilité et gérer tes versements, rends-toi sur Mon dossier pour les particuliers du site de l'ARC et Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.

Date de versement : 26 novembre 2025

Clique ici pour en apprendre davantage sur la Sécurité de la vieillesse.

Régime de rentes du Québec

Le Régime de rentes du Québec (RRQ) garantit un revenu de base aux personnes qui ont travaillé au Québec lorsqu'elles arrivent à la retraite. Par défaut, la rente débute à 65 ans, mais tu peux la réclamer dès 60 ans (avec une diminution) ou la reporter jusqu'à 72 ans (pour une augmentation).

Montants mensuels maximaux selon l'âge de ta demande :

  • À 60 ans : 917,12 $/mois
  • À 65 ans : 1 433 $/mois
  • À 72 ans : 2 275,60 $/mois

Le montant que tu reçois dépend des cotisations que tu as accumulées pendant ta vie professionnelle. Par exemple, si tu as gagné 71 300 $ durant l'année d'imposition et que tu demandes ta rente à 65 ans, tu pourrais obtenir jusqu'à 17 196 $ annuellement.

Option avantageuse : Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir de cesser de cotiser au RRQ. Ton employeur arrêtera également sa contribution, ce qui augmentera ton salaire net.

Date de versement : 28 novembre 2025

Toutes les informations sur le RRQ se trouvent ici.

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un programme fédéral conçu pour aider les familles à assumer les coûts associés à l'éducation et au bien-être de leurs enfants. Si tu es le parent ou tuteur.trice principal.e d'un enfant de moins de 18 ans, tu pourrais y être admissible.

Le montant fluctue selon l'âge de l'enfant et ton revenu familial net, et peut atteindre presque 8 000 $ annuellement. Voici les montants maximaux si ton revenu familial est inférieur à 37 487 $ :

  • 7 997 $ par an (666,41 $ par mois) pour un enfant de moins de 6 ans
  • 6 748 $ par an (562,33 $ par mois) pour un enfant de 6 à 17 ans

Dès que ton revenu franchit ce seuil, les montants baissent progressivement.

Particularité en garde partagée : Si tu partages la garde selon un ratio d'au moins 40 %/60 %, chaque parent obtient la moitié précise du montant calculé en fonction de son propre revenu familial net.

Important à savoir : Pour toucher l'ACE, tu dois avoir fourni une preuve de naissance et produire ta déclaration de revenus annuellement, même si tu n'as aucun revenu à déclarer.

Date de versement : 20 novembre 2025

Consulte ce lien pour tous les détails sur l'Allocation canadienne pour enfants.

Crédit d'impôt pour solidarité

Le crédit d'impôt pour solidarité est une aide automatique versée par Revenu Québec aux personnes disposant d'un revenu modeste. Si tu y es admissible, tu as normalement reçu un avis de détermination précisant ton montant pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026.

La fréquence des versements varie selon le total de ton crédit :

  • 240 $ ou moins : un versement unique (déjà reçu en juillet)
  • Entre 241 $ et 799 $ : versements trimestriels (incluant celui de novembre)
  • Plus de 800 $ : paiements mensuels jusqu'en juin 2026

Pour être admissible, ton revenu ne doit pas excéder 63 259 $ si tu es seul.e ou en famille monoparentale, et 68 992 $ si tu es en couple.

Date de versement : 5 novembre 2025

Trouve toutes les informations sur le Crédit d'impôt pour solidarité ici.

Programme Allocation-logement

Tu trouves que ton loyer gruge une part trop importante de ton budget? Le programme Allocation-logement de Revenu Québec pourrait te venir en aide. Cette assistance s'adresse particulièrement aux personnes seules de 50 ans et plus, ainsi qu'aux parents monoparentaux ayant au moins un enfant à charge.

Pour être admissible, ton revenu annuel ne doit pas dépasser :

  • 22 900 $ si tu vis seul.e et as 50 ans ou plus
  • 39 500 $ pour un parent monoparental avec un ou deux enfants
  • 45 500 $ si tu as trois enfants ou plus

L'aide mensuelle peut s'élever à 100 $, 150 $ ou 170 $ selon ta situation financière. Les versements arrivent durant les cinq premiers jours de chaque mois.

Bon à savoir : Cette aide est calculée automatiquement lors de ta déclaration de revenus, mais tu dois avoir produit ta déclaration pour en bénéficier.

Clique ici pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement.

Régime canadien de soins dentaires

L'objectif de cette aide est de réduire les frais liés aux soins dentaires pour les ménages admissibles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $. Si tu es concerné.e, tu as peut-être déjà reçu une lettre par la poste avec un code de demande personnalisé et les instructions pour t’inscrire.

Le montant accordé varie selon trois critères :

  • les frais dentaires réellement payés;
  • les tarifs établis par le Régime;
  • ton revenu familial net ajusté.

Le versement est effectué une fois la demande traitée, en fonction de la date de soumission et des délais administratifs.

Attention! Une erreur dans les calculs de revenus, admise par Santé Canada, fait en sorte que quelque 70 000 personnes ne sont plus admissible au RCSD.

Pour plus d'informations sur le Régime canadien de soins dentaires, c'est par ici.

Prestation canadienne pour les personnes handicapées

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est un soutien de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Elle s’adresse aux personnes de 18 à 64 ans reconnues comme ayant un handicap et approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Pour être admissible, il faut avoir produit une déclaration de revenus pour 2024 et résider légalement au Canada.

La prestation peut atteindre 2 400 $ par année, soit 200 $ par mois, un montant indexé à l’inflation.

Pour recevoir le plein montant, ton revenu familial net doit être sous les 33 000 $ si tu vis seul ou sous les 46 500 $ si tu es en couple. Une partie du revenu de travail est exclue du calcul : 10 000 $ pour une personne seule et 14 000 $ pour un couple. Au-delà de ces seuils, le montant versé diminue progressivement.

Les versements seront déposés le troisième jeudi de chaque mois.

Date du versement : 20 novembre 2025

Pour plus de renseignements sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.

From Your Site Articles
prestations et créditsagence du revenu du canadarevenu québecretraite québecarc mon dossier
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

6 crédits d'impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir en juin 2025

Un petit extra qui fait toujours plaisir à ton portefeuille! 💰

7 crédits et prestations qui seront versés aux Québécois en septembre 2025

C'est ton porte-monnaie qui sera content! 💰

8 crédits d'impôt et prestations que les Québécois peuvent recevoir en juillet 2025

Un petit extra qui peut faire du bien au porte-monnaie!💰

Grève de la STM : Voici TOUS les jours de grève annoncés en novembre jusqu’à maintenant

Rendu-là, reste chez toi!

Toyota, Hyundai, Ford : 100 000 véhicules rappelés pour plusieurs problèmes différents

Plusieurs VUS populaires se retrouvent dans cette longue liste.

Régime canadien de soins dentaires : Une erreur prive l'accès à 70 000 personnes

Tu n'es peut-être plus admis au programme.

Les chauffeurs de la STM confirment une grève de 3 jours en novembre

Oui, EN PLUS de celle déjà annoncée en novembre par les employés de soutien. 🤯

3 1/2 à louer à Montréal : Voici le salaire idéal pour t'en payer un selon l'arrondissement

Les revenus exigés varient énormément d'un bout à l'autre de la métropole.

Une grosse vente d'entrepôt Pajar débarque à Montréal avec des rabais allant jusqu'à 70 %

À toi les aubaines sur les manteaux, bottes, chaussures et plus!

7 choses à faire à Montréal ce week-end pour impressionner ta date ou ta gang

Frissons et plaisirs seront au rendez-vous!

Signes religieux en garderie : Québec imposera de nouvelles règles à certaines éducatrices

Le gouvernement affirme vouloir agir dans l'intérêt des enfants.

Le changement d'heure est pour bientôt au Québec - Voici ce que tu dois savoir

Une heure de sommeil de plus... ou de party d'Halloween! 🔥🤫

Ces 9 joueurs des Canadiens de Montréal ont les plus gros chèques de paie en 2025-2026

Ils sont les mieux payés de l'équipe! 🤑