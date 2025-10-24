7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois en novembre 2025
Des versements qui tombent à point pour la saison froide! 💰
Novembre 2025 arrive à grands pas et avec lui, prestations gouvernementales et crédits d'impôt font leur entrée dans les comptes bancaires de milliers de Québécois et Québécoises. Ces versements proviennent de Revenu Québec, de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et de Retraite Québec.
À lire également : L'inflation grimpe encore au Canada et le Québec est officiellement la pire province
Que tu sois une personne seule, en couple, avec des enfants ou à la retraite, ces aides financières peuvent vraiment t'aider à boucler ton budget mensuel, surtout à l'approche de l'hiver.
Si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'inscrire au dépôt direct. C'est la méthode la plus rapide et sécuritaire pour recevoir ton argent directement dans ton compte, sans attendre le courrier ou te préoccuper des chèques égarés.
Sécurité de la vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) constitue un revenu mensuel garanti pour toutes les personnes de 65 ans et plus qui satisfont aux exigences de résidence au Canada. Aucun historique de travail n'est nécessaire — c'est une protection financière de base pour les aîné.e.s.
Les bonnes nouvelles : les prestations ont été ajustées de 0,7 % ce trimestre pour refléter l'augmentation du coût de la vie selon l'Indice des prix à la consommation.
Montants mensuels de novembre 2025 :
- Environ 740,10 $ par mois pour les bénéficiaires de 65 à 74 ans
- Environ 814,11 $ par mois pour ceux de 75 ans et plus
Le sais-tu? Si tu as 75 ans ou plus, tu bénéficies automatiquement d'une bonification de 10 % pour t'aider à faire face aux coûts additionnels qui accompagnent souvent l'âge avancé.
Pour vérifier ton admissibilité et gérer tes versements, rends-toi sur Mon dossier pour les particuliers du site de l'ARC et Mon dossier pour les citoyens de Revenu Québec.
Date de versement : 26 novembre 2025
Clique ici pour en apprendre davantage sur la Sécurité de la vieillesse.
Régime de rentes du Québec
Le Régime de rentes du Québec (RRQ) garantit un revenu de base aux personnes qui ont travaillé au Québec lorsqu'elles arrivent à la retraite. Par défaut, la rente débute à 65 ans, mais tu peux la réclamer dès 60 ans (avec une diminution) ou la reporter jusqu'à 72 ans (pour une augmentation).
Montants mensuels maximaux selon l'âge de ta demande :
- À 60 ans : 917,12 $/mois
- À 65 ans : 1 433 $/mois
- À 72 ans : 2 275,60 $/mois
Le montant que tu reçois dépend des cotisations que tu as accumulées pendant ta vie professionnelle. Par exemple, si tu as gagné 71 300 $ durant l'année d'imposition et que tu demandes ta rente à 65 ans, tu pourrais obtenir jusqu'à 17 196 $ annuellement.
Option avantageuse : Si tu continues de travailler après 65 ans, tu peux choisir de cesser de cotiser au RRQ. Ton employeur arrêtera également sa contribution, ce qui augmentera ton salaire net.
Date de versement : 28 novembre 2025
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un programme fédéral conçu pour aider les familles à assumer les coûts associés à l'éducation et au bien-être de leurs enfants. Si tu es le parent ou tuteur.trice principal.e d'un enfant de moins de 18 ans, tu pourrais y être admissible.
Le montant fluctue selon l'âge de l'enfant et ton revenu familial net, et peut atteindre presque 8 000 $ annuellement. Voici les montants maximaux si ton revenu familial est inférieur à 37 487 $ :
- 7 997 $ par an (666,41 $ par mois) pour un enfant de moins de 6 ans
- 6 748 $ par an (562,33 $ par mois) pour un enfant de 6 à 17 ans
Dès que ton revenu franchit ce seuil, les montants baissent progressivement.
Particularité en garde partagée : Si tu partages la garde selon un ratio d'au moins 40 %/60 %, chaque parent obtient la moitié précise du montant calculé en fonction de son propre revenu familial net.
Important à savoir : Pour toucher l'ACE, tu dois avoir fourni une preuve de naissance et produire ta déclaration de revenus annuellement, même si tu n'as aucun revenu à déclarer.
Date de versement : 20 novembre 2025
Consulte ce lien pour tous les détails sur l'Allocation canadienne pour enfants.
Crédit d'impôt pour solidarité
Le crédit d'impôt pour solidarité est une aide automatique versée par Revenu Québec aux personnes disposant d'un revenu modeste. Si tu y es admissible, tu as normalement reçu un avis de détermination précisant ton montant pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026.
La fréquence des versements varie selon le total de ton crédit :
- 240 $ ou moins : un versement unique (déjà reçu en juillet)
- Entre 241 $ et 799 $ : versements trimestriels (incluant celui de novembre)
- Plus de 800 $ : paiements mensuels jusqu'en juin 2026
Pour être admissible, ton revenu ne doit pas excéder 63 259 $ si tu es seul.e ou en famille monoparentale, et 68 992 $ si tu es en couple.
Date de versement : 5 novembre 2025
Trouve toutes les informations sur le Crédit d'impôt pour solidarité ici.
Programme Allocation-logement
Tu trouves que ton loyer gruge une part trop importante de ton budget? Le programme Allocation-logement de Revenu Québec pourrait te venir en aide. Cette assistance s'adresse particulièrement aux personnes seules de 50 ans et plus, ainsi qu'aux parents monoparentaux ayant au moins un enfant à charge.
Pour être admissible, ton revenu annuel ne doit pas dépasser :
- 22 900 $ si tu vis seul.e et as 50 ans ou plus
- 39 500 $ pour un parent monoparental avec un ou deux enfants
- 45 500 $ si tu as trois enfants ou plus
L'aide mensuelle peut s'élever à 100 $, 150 $ ou 170 $ selon ta situation financière. Les versements arrivent durant les cinq premiers jours de chaque mois.
Bon à savoir : Cette aide est calculée automatiquement lors de ta déclaration de revenus, mais tu dois avoir produit ta déclaration pour en bénéficier.
Clique ici pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement.
Régime canadien de soins dentaires
L'objectif de cette aide est de réduire les frais liés aux soins dentaires pour les ménages admissibles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $. Si tu es concerné.e, tu as peut-être déjà reçu une lettre par la poste avec un code de demande personnalisé et les instructions pour t’inscrire.
Le montant accordé varie selon trois critères :
- les frais dentaires réellement payés;
- les tarifs établis par le Régime;
- ton revenu familial net ajusté.
Le versement est effectué une fois la demande traitée, en fonction de la date de soumission et des délais administratifs.
Attention! Une erreur dans les calculs de revenus, admise par Santé Canada, fait en sorte que quelque 70 000 personnes ne sont plus admissible au RCSD.
Pour plus d'informations sur le Régime canadien de soins dentaires, c'est par ici.
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) est un soutien de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Elle s’adresse aux personnes de 18 à 64 ans reconnues comme ayant un handicap et approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Pour être admissible, il faut avoir produit une déclaration de revenus pour 2024 et résider légalement au Canada.
La prestation peut atteindre 2 400 $ par année, soit 200 $ par mois, un montant indexé à l’inflation.
Pour recevoir le plein montant, ton revenu familial net doit être sous les 33 000 $ si tu vis seul ou sous les 46 500 $ si tu es en couple. Une partie du revenu de travail est exclue du calcul : 10 000 $ pour une personne seule et 14 000 $ pour un couple. Au-delà de ces seuils, le montant versé diminue progressivement.
Les versements seront déposés le troisième jeudi de chaque mois.
Date du versement : 20 novembre 2025
Pour plus de renseignements sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, c'est par ici.