Allocation pour enfants : Jusqu'à 666$ attendent les parents du Québec ce mois-ci
Ce n'est pas donné, avoir une famille!
Les familles québécoises peuvent compter ce mois-ci sur un autre versement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) de l'Agence du revenu du Canada (ARC), servant de soutien financier alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter.
À lire également : Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche
Si tu n’as pas encore configuré le dépôt direct, c’est le moment parfait pour le faire. Tu éviteras d’attendre qu’un chèque arrive par la poste et ton versement sera automatiquement déposé dans ton compte à chaque paiement.
L’allocation canadienne pour enfants est un programme fédéral de soutien financier destiné à aider les familles dans l’éducation de leurs enfants. Dès la naissance d’un bébé, les parents peuvent y être admissibles jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans.
Pour en bénéficier, il faut être la personne qui assume la responsabilité principale de l’enfant au quotidien. Dans la plupart des cas, la démarche est automatique : déclarer la naissance de ton enfant suffit à déclencher l’inscription.
Quel montant peux-tu recevoir?
Le montant de l’allocation canadienne pour enfants dépend de deux facteurs principaux : l’âge de tes enfants et le revenu net de ton ménage. Pour les familles à revenu modeste, cette aide peut vraiment alléger le budget mensuel.
Si ton revenu familial net pour 2024 est inférieur à 37 487 $, voici les montants maximaux auxquels tu peux t’attendre :
- 7 997 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
- 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)
Si ton revenu dépasse ce seuil, pas de panique : tu peux toujours recevoir une partie de l’allocation. Les montants sont simplement réduits graduellement selon ton revenu. Plusieurs familles de la classe moyenne continuent d’y avoir droit, même si le montant est moindre.
En cas de garde partagée (60 % / 40 %), le versement est divisé entre les deux parents. Chacun reçoit la moitié du montant, calculée selon sa propre situation financière.
Prochain versement : 20 novembre 2025
Tu veux en savoir plus sur l'allocation canadienne pour enfants? Rends-toi sur le site officiel de l'ARC pour tous les détails.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
