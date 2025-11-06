Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Allocation pour enfants : Jusqu'à 666$ attendent les parents du Québec ce mois-ci

Ce n'est pas donné, avoir une famille!

De l'argent canadien.

En novembre, jusqu'à 666$ attendent les parents du Québec avec l'allocation canadienne pour enfants (ACE).

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les familles québécoises peuvent compter ce mois-ci sur un autre versement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) de l'Agence du revenu du Canada (ARC), servant de soutien financier alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter.

À lire également : Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Si tu n’as pas encore configuré le dépôt direct, c’est le moment parfait pour le faire. Tu éviteras d’attendre qu’un chèque arrive par la poste et ton versement sera automatiquement déposé dans ton compte à chaque paiement.

L’allocation canadienne pour enfants est un programme fédéral de soutien financier destiné à aider les familles dans l’éducation de leurs enfants. Dès la naissance d’un bébé, les parents peuvent y être admissibles jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans.

Pour en bénéficier, il faut être la personne qui assume la responsabilité principale de l’enfant au quotidien. Dans la plupart des cas, la démarche est automatique : déclarer la naissance de ton enfant suffit à déclencher l’inscription.

Quel montant peux-tu recevoir?

Le montant de l’allocation canadienne pour enfants dépend de deux facteurs principaux : l’âge de tes enfants et le revenu net de ton ménage. Pour les familles à revenu modeste, cette aide peut vraiment alléger le budget mensuel.

Si ton revenu familial net pour 2024 est inférieur à 37 487 $, voici les montants maximaux auxquels tu peux t’attendre :

  • 7 997 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
  • 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)

Si ton revenu dépasse ce seuil, pas de panique : tu peux toujours recevoir une partie de l’allocation. Les montants sont simplement réduits graduellement selon ton revenu. Plusieurs familles de la classe moyenne continuent d’y avoir droit, même si le montant est moindre.

En cas de garde partagée (60 % / 40 %), le versement est divisé entre les deux parents. Chacun reçoit la moitié du montant, calculée selon sa propre situation financière.

Prochain versement : 20 novembre 2025

Tu veux en savoir plus sur l'allocation canadienne pour enfants? Rends-toi sur le site officiel de l'ARC pour tous les détails.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
allocation canadienne pour enfantsagence du revenu du canadacout de la vieprestations et créditsAgence du revenu du Canada
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ attendent les parents du Québec en novembre 2025

Parce que ça coûte cher, une famille.

Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ versés aux parents du Québec dans les prochains jours

Un coup de pouce qui tombe à pic 💰

Les parents peuvent recevoir jusqu'à 648 $ ce mois-ci avec cette allocation pour enfants

Plusieurs familles sont admissibles! 💰🤑

Le parents peuvent recevoir jusqu'à 648 $ ce mois-ci avec cette allocation pour enfants

De nombreuses familles sont admissibles! 💰🤑

Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada

À prendre en considération si tu planifies un voyage cet hiver!

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Certains sont pour les 18 ans et +. 👀🔥

26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025

Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 voyages tout inclus dans le Sud de 945 $ et 1 199 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Le plein de soleil avant les Fêtes? OUI, SVP!

Grève à la STM : 2 autres jours SANS transport en commun prévus ce mois-ci - Voici quand

À GO, on s'arrache les cheveux.🧑🏽

Forbes a dévoilé les meilleurs employeurs au monde - Voici le #1 au Québec

29 compagnies canadiennes sont dans le top mondial, et 7 sont au Québec!

5 mesures du budget fédéral 2025 qui vont VRAIMENT impacter le portefeuille des Québécois

Recevras-tu un chèque surprise comme l'an passé? 🤑

Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal

OUI, tu peux (et veux) y aller dès cette semaine! 🎄✨