Cette déco dans les «meilleurs vendeurs» IKEA est 63% moins chère que sur Amazon
Elle a une note de 4,7 étoiles sur 5!
Tu n'as pas exactement le pouce vert, mais tu as envie d'avoir de la verdure dans ton chez-toi pour ajouter un peu de vie à ton décor? Une visite au IKEA peut te permettre de mettre la main sur une trouvaille qui pourrait régler ton dilemme. Dans la section des meilleurs vendeurs du détaillant suédois, on trouve une plante artificielle en pot qui a tout pour enjoliver ton espace.
Et à 4,99 $, la plante décorative FEJKA est non seulement jolie, mais elle est aussi affichée à une fraction du prix d'une option similaire sur Amazon.
IKEA et Amazon vendent des plantes artificielles similaires IKEA, Amazon
Avec une note de 4,7 étoiles sur 5 basée sur plus de 1739 internautes, c'est même une option qui est plus appréciée que le lot de deux plantes à 26,99 $ (13,50 $ chacune) du Amazon, qui cumule 4,2 étoiles sur 5 selon 226 avis.
Les acheteur.euse.s apprécient surtout l’effet décoratif de la plante IKEA, plusieurs la décrivant comme « très jolie d’aspect véritable » ou encore dotée d’une « belle apparence ». Certain.e.s soulignent qu’elle s’intègre facilement dans leur décor, mentionnant par exemple qu’elle « va bien sur une armoire » ou qu’elle « complète parfaitement [leur] décor ». Une personne note aussi qu’elle apporte « une ambiance apaisante » aux pièces.
Quelques opinions sont plus nuancées, indiquant que ce n’est « pas l’aspect le plus proche de la réalité », mais que la plante reste « jolie » et satisfaisante pour le prix. Dans l’ensemble, les commentaires sont positifs et mettent en valeur son rapport qualité-prix.
Avec ses 70 cm, son diamètre de 15 cm et son poids léger de 0.35 kg, elle est facile à déplacer et à intégrer dans un aménagement, alors lors de ta prochaine visite au IKEA, pense à y jeter un coup d'oeil.
La plante décorative FEJKA
Prix : 4,99 $
