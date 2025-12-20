Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette déco dans les «meilleurs vendeurs» IKEA est 63% moins chère que sur Amazon

Elle a une note de 4,7 étoiles sur 5!

La façade d'un IKEA.

IKEA vend une décoration à 4,99 $.

Xi Zhang | Dreamstime
Éditrice Junior

Tu n'as pas exactement le pouce vert, mais tu as envie d'avoir de la verdure dans ton chez-toi pour ajouter un peu de vie à ton décor? Une visite au IKEA peut te permettre de mettre la main sur une trouvaille qui pourrait régler ton dilemme. Dans la section des meilleurs vendeurs du détaillant suédois, on trouve une plante artificielle en pot qui a tout pour enjoliver ton espace.

À lire également : Dollarama vend des produits de «skincare» coréens à mini-prix et voici nos trouvailles

Et à 4,99 $, la plante décorative FEJKA est non seulement jolie, mais elle est aussi affichée à une fraction du prix d'une option similaire sur Amazon.

La plante artificielle du IKEA. Droite : Le duo de plante artificielles vendus sur Amazon.

IKEA et Amazon vendent des plantes artificielles similaires
IKEA, Amazon

Avec une note de 4,7 étoiles sur 5 basée sur plus de 1739 internautes, c'est même une option qui est plus appréciée que le lot de deux plantes à 26,99 $ (13,50 $ chacune) du Amazon, qui cumule 4,2 étoiles sur 5 selon 226 avis.

Les acheteur.euse.s apprécient surtout l’effet décoratif de la plante IKEA, plusieurs la décrivant comme « très jolie d’aspect véritable » ou encore dotée d’une « belle apparence ». Certain.e.s soulignent qu’elle s’intègre facilement dans leur décor, mentionnant par exemple qu’elle « va bien sur une armoire » ou qu’elle « complète parfaitement [leur] décor ». Une personne note aussi qu’elle apporte « une ambiance apaisante » aux pièces.

Quelques opinions sont plus nuancées, indiquant que ce n’est « pas l’aspect le plus proche de la réalité », mais que la plante reste « jolie » et satisfaisante pour le prix. Dans l’ensemble, les commentaires sont positifs et mettent en valeur son rapport qualité-prix.

Avec ses 70 cm, son diamètre de 15 cm et son poids léger de 0.35 kg, elle est facile à déplacer et à intégrer dans un aménagement, alors lors de ta prochaine visite au IKEA, pense à y jeter un coup d'oeil.

La plante décorative FEJKA

Prix : 4,99 $

C'est ici pour te le procurer

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

trouvaillesamazon canadadécoration intérieureikea
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

