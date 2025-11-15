Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette trouvaille IKEA à 25 $ est LE « must » de Noël pour ton petit appart

Pas besoin de perdre ton espace pour plonger dans la magie de Noël!

La façade d'un IKEA.

IKEA offre une décoration de Noël à 25 $ parfaite pour les petits espaces.

Éditrice Junior

Quand on vit dans un petit appart ou qu’on manque simplement d’espace, installer un gros sapin de Noël peut vite devenir un vrai casse-tête. Si tu veux quand même ajouter une ambiance festive sans sacrifier la moitié de ton salon, IKEA a justement une trouvaille idéale.

À lire également : Cette déco des Fêtes #1 dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon est offerte à 37% de rabais

Il s’agit de VINERFINT, une plante artificielle en pot qui imite un mini sapin de Noël, vendue 24,99 $. Avec son diamètre de 15 cm et sa hauteur de 84 cm, il prend très peu de place, tout en étant assez grand pour accueillir quelques décorations et créer un joli coin des Fêtes. Et en bonus, tu peux dire adieu au ramassage d’aiguilles.

Le sapin VINERFINT chez IKEA. Droite : Le sapin VINERFINT d\u00e9cor\u00e9.

Le sapin VINERFINT chez IKEA.
IKEA

Fabriqué en plastique dont au moins 50 % est recyclé, ce sapin artificiel reste beau année après année sans demander aucun entretien. Que tu veuilles égayer ton entrée, un coin de ton salon ou même ton balcon, il apporte instantanément une touche chaleureuse inspirée du style scandinave.

Tu peux le déposer directement tel quel, mais il sera encore plus mis en valeur avec un cache-pot de ton choix. Un détail simple qui peut vraiment rehausser ta déco hivernale.

Bref, si tu cherches un sapin compact, pratique et réutilisable qui ne prend pas toute la place, celui-ci risque fort de devenir ton nouveau classique des Fêtes.

Sapin VINERFINT chez IKEA

Prix : 24,99 $

C'est ici pour te procurer cet article

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

