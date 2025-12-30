Cette épicerie a déclassé Costco dans le cœur des Québécois en 2025
Le géant américain des clubs-entrepôts a perdu sa couronne. 👑
Si tu pensais que Costco régnait en maître absolu dans le cœur des Québécois et Québécoises, détrompe-toi. Une récente étude vient de révéler qu'une autre bannière d'épicerie a réussi l'exploit de détrôner le géant américain dans la Belle Province en 2025.
Selon le tout récent Indice de préférence des détaillants pour l'épicerie au Canada publié par dunnhumby, Maxi s'est hissé au sommet du palmarès au Québec, reléguant Costco au deuxième rang.
Cette analyse pancanadienne approfondie a été faite auprès de 6 000 consommatrices et consommateurs à travers le Canada et a passé au crible 28 grandes bannières d'épicerie, incluant les formats traditionnels, les magasins à rabais, les supercentres et les clubs-entrepôts.
Comment Maxi a-t-il réussi à battre Costco au Québec?
L'étude s'est appuyée sur cinq piliers essentiels qui influencent les décisions d'achat des consommateurs et consommatrices :
- le prix, les promotions et les récompenses;
- la qualité de l'assortiment;
- la rapidité et la commodité;
- l'expérience numérique;
- la constance et la fiabilité des opérations.
Même si les deux marques sont demeurées relativement stables par rapport à l’an dernier en ce qui concerne la performance de leurs piliers au Québec, Maxi continue de devancer largement l'Américaine sur le plan des prix, des promotions, des récompenses, ainsi que de la rapidité et de la commodité, selon l'étude.
Maxi, propriété du groupe Loblaw, a su tirer profit de cette réalité en misant sur une stratégie agressive d'économies, des circulaires bien fournies et des offres personnalisées alléchantes.
La bannière jaune et bleu a donc réussi à détrôner Costco en se positionnant comme le champion des rabais et de la commodité, deux éléments cruciaux pour les ménages québécois qui jonglent avec un budget serré.
Costco reste dominant... partout ailleurs au Canada
Ironiquement, pendant que Maxi ravit la vedette au Québec, Costco conserve sa position de numéro un à l'échelle nationale pour la deuxième année consécutive.
L'entreprise américaine brille particulièrement en matière de fiabilité opérationnelle, de perception de valeur globale et de force de ses prix dans les formats économiques et les marques maison.
Voici le classement national des épiceries les plus appréciées au Canada en 2025 :
- Costco
- Maxi (Loblaw)
- Food Basics (Metro)
- Real Canadian Superstore (Loblaw)
- No Frills (Loblaw)
- Super C (Metro)
- Walmart
- FreshCo (Sobeys)
- Dominion (Loblaw)
Malgré sa deuxième place au Québec, Costco demeure très performant dans la province, notamment pour la qualité de ses produits et la fiabilité de ses opérations. Mais l'avantage de Maxi sur les aspects directement liés aux économies et à la commodité a fait pencher la balance en sa faveur.
Qu'est-ce que ça dit sur nos habitudes d'épicerie?
Cette étude révèle une tendance de fond claire : en 2025, les Québécois et Québécoises privilégient massivement les détaillants qui leur permettent d'étirer leur dollar à son maximum.
Alors que le coût de la vie continue de grimper, les formats économiques et les bannières axées sur les bas prix dominent le marché, tandis que les chaînes plus traditionnelles peinent à maintenir leur part de marché.
Le rapport souligne d'ailleurs que le pilier « prix, promotions et récompenses » explique à lui seul près de la moitié des variations dans la performance financière et la fidélité de la clientèle des détaillants.
En d'autres mots, les épiceries qui communiquent clairement leurs économies, proposent des promotions fréquentes et offrent des programmes de récompenses performants réussissent à attirer davantage de clients et clientes, à augmenter leur part du portefeuille et à créer un lien émotionnel plus solide avec leur clientèle.
Pour les personnes aux revenus plus modestes, cette réalité se traduit par une préférence marquée pour les bannières qui transforment chaque visite en opportunité d'économiser.
