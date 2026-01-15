16 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 18 février 2026
Profite des aubaines!
L'une des méthodes incontournable pour économiser quand vient le temps de faire l'épicerie, c'est la préparation. En magasinant les aubaines, tu peux vraiment faire une différence sur ta facture. Histoire de te donner de l'avance, on a repérés certaines des offres du Costco directement dans la circulaire papier. Les promotions débutent le 19 janvier, avec des dates de fin qui varient selon les articles : certaines offres prennent fin le 1er février, tandis que d’autres restent valides jusqu’au 15 février.
À lire également : Costco donne des coupons spéciaux offrant jusqu’à 33% de rabais : voici comment en profiter
On te présente donc seize produit en rabais, et on a même calculé leur prix par portion pour mieux comprendre ce que ces formats représentent réellement une fois à la maison. L’idée est de te donner des repères simples pour comparer, planifier et décider si ces achats s’intègrent vraiment à ta façon de faire l’épicerie.
Hummus aux poivrons rouges rôtis Fontaine Santé
Hummus Fontaine Santé aux poivrons rouges rôtis en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $ pour 2 x 675 g , soit 2 $ de rabais, du 19 janvier au 1er février 2026
Prix par unité : Environ 0,59 $ / 100 g
À base de pois chiches et de poivrons rouges rôtis, ce hummus offre une option facile à intégrer aux collations, aux lunchs ou aux plateaux à partager. Le format double de 675 g chacun est pratique pour en consommer sur plusieurs jours, et le rabais permet de réduire le coût d’un produit frais souvent acheté régulièrement.
Fromage parmesan râpé Kraft
Fromage parmesan râpé Kraft en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 13,99 $ plutôt que 17,49 $ pour 710 g, soit 3,50 $ de rabais, du 19 janvier au 1er février 2026
Prix par unité : Environ 1,97 $ / 100 g
Déjà râpé et prêt à utiliser, ce parmesan convient autant aux pâtes qu’aux salades. Le grand format permet d’en avoir sous la main pour plusieurs recettes, et le rabais rend ce produit de base plus intéressant à racheter.
Pizza Pops au pepperoni et au bacon suprême Pillsbury
Pizza Pops Pillsbury en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 17,49 $ plutôt que 21,99 $ pour 3 kg, soit 4,50 $ de rabais, du 19 janvier au 1er février 2026
Prix par unité : Environ 0,58 $ par unité
Pensés pour les repas rapides ou les fringales improvisées, ces Pizza Pops se préparent facilement au four ou au micro-ondes. Le paquet de 30 permet d'en avoir plus pour ton argent, et d'avoir des snacks à profusion.
Frappés protéinés Premier Protein (Vanille ou chocolat)
Frappés protéinés Premier Protein vanille en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 36,99 $ plutôt que 45,99 $ pour 18 bouteilles, soit 9 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 2,05 $ par bouteille
Avec 30 g de protéines par portion, ces frappés à la vanille ou au chocolat peuvent compléter un déjeuner ou servir de collation soutenante. Le format prêt à boire facilite l’intégration aux routines chargées, alors si tu as l'habitude d'en acheter, fait le plein au Costco!
Croustilles aux légumes de Terra
Croustilles Terra en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 5,99 $ plutôt que 8,49 $, soit 2,50 $ de rabais pour 453 g, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 1,76 $ / 100 g
Préparées à partir de différents légumes racines, ces croustilles offrent une alternative aux formats plus classiques. Le rabais rend ce sac plus accessible pour accompagner des lunchs, des plateaux ou des collations à partager.
Assortiment de barres Pure Protein
Barres Pure Protein en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 18,99 $ plutôt que 24,99 $, soit 6 $ de rabais pour 18 barres, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 1,12 $ par barre
Avec une teneur élevée en protéines par barre, cet assortiment te permet d'atteindre ton apport quotidien, même quand tes journées sont chargées.
Croustilles de maïs Tostitos
Croustilles Tostitos en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 4,49 $ plutôt que 6,49 $, soit 2 $ de rabais pour 826 g, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 0,80 $ / 100 g
Souvent choisies pour accompagner les trempettes ou les repas improvisés, ces croustilles de maïs conviennent bien aux occasions à partager. Avec ce format, tu en auras en bonne quantité pour tes nachos, même si la famille débarque à l'improviste.
Sauce marinara Rao’s
Sauce marinara Rao’s en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais pour 2 x 770 ml, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 0,68 $ / 100 g
Utilisée autant pour des pâtes simples que comme base de pizza ou de plats mijotés, cette sauce se distingue par sa courte liste d’ingrédients et son goût proche du fait maison. Elle convient bien aux personnes qui cherchent une option prête à l’emploi sans trop de compromis sur la qualité.
Ramen épicé à la carbonara Buldak de Samyang
Ramen Buldak carbonara en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,99 $ plutôt que 15,99 $, soit 4 $ de rabais pour 630 g, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 1 $ par portion
Parfait pour les amateurs et amatrices de saveurs relevées, ce ramen mise sur un mélange crémeux et piquant qui se démarque des versions plus classiques. Il convient bien aux repas rapides quand tu veux manger sur le pouce tout en ayant quelque chose de plus intense à te mettre sous la dent.
Yogourt grec Oikos
Yogourt grec Oikos en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 14,49 $ plutôt que 18,49 $ pour 24 pots, soit 4 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 0,59 $ / 100 g
Si les yogourts disparaissent rapidement chez toi, ce lot de 24 portions te permet d'espacer tes visites à l'épicerie. On y trouve quatre saveurs, soit lime, vanille, fraise et cerise, histoire de varier tes collations ou des petits déjeunes.
Frites Direct Style de Cavendish Style
Frites Cavendish Style en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 8,99 $ plutôt que 10,99 $ pour 2,25 kg, soit 2 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026Prix par unité : Environ 0,52 $ / 100 g
Conçues pour être cuites au four ou à la friteuse à air, ces frites offrent une option rapide pour accompagner un repas sans passer par la friture traditionnelle. Elles se gardent facilement au congélateur pour les soirs sans planification.
Café Mélange de la maison de Van Houtte - Capsules Keurig
Café Mélange de la maison Van Houtte en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 43,99 $ plutôt que 54,99 $ pour 80 capsules, soit 11 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 0,55 $ par capsule
Quand le café fait partie de la routine, ce mélange maison permet d’obtenir une tasse constante sans trop réfléchir au choix du matin. Avec 80 capsules Keurig, tu auras ta dose quotidienne durant plurieurs semaines avant d'en manquer.
Céréales granola recette originale Croque Nature de Quaker
Granola Croque Nature de Quaker en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 9,49 $ plutôt que 11,99 $ pour 1,8 kg, soit 2,50 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 0,53 $ / 100 g
Ce granola mise sur une saveur simple qui se marie bien avec tout, que ce soit du yogourt, des fruits ou du lait. Le gros sac est pratique quand le déjeuner se répète tous les jours et que le bol a tendance à se remplir un peu trop vite.
Cheddar marbré Kirkland Signature
Cheddar marbré Kirkland Signature en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,99 $ plutôt que 14,99 $ pour 1,15 kg, soit 3 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 1,04 $ / 100 g
Avec son mélange de cheddar blanc et orange, ce bloc dépanne autant pour les sandwichs que pour les recettes qui demandent du fromage fondant. C’est le genre de produit qu’on coupe, qu’on râpe et qu’on ressort souvent du frigo sans avoir à planifier.
Guacamole minis biologique de Wholly Guacamole
Guacamole minis Wholly Guacamole en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,99 $ plutôt que 15,99 $ pour 12 portions, soit 4 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 1,75 $ / 100 g
Les portions individuelles évitent de devoir finir un gros contenant trop vite ou de le voir brunir au frigo. C’est pratique pour accompagner un lunch, ajouter à un bol ou servir en petite quantité sans gaspillage.
Assortiment de pâtes Antonio Amato
Assortiment de pâtes Antonio Amato en rabais chez Costco
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 12,99 $ pour 9 paquets, soit 3 $ de rabais, du 19 janvier au 15 février 2026
Prix par unité : Environ 0,22 $ / 100 g
Avoir plusieurs formes de pâtes sous la main simplifie pas mal les soupers de semaine, surtout quand on aime varier les sauces ou improviser avec ce qu’il reste au frigo. Cet assortiment permet de changer sans multiplier les sacs dans le garde-manger.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
