Le changement d’heure arrive cette semaine au Québec : Voici tout ce que tu dois savoir

Moins d'heures de sommeil, mais plus de soleil! 🌞🌸

Vue sur Montréal.

Le Québec changera bientôt l'heure pour l'heure d'été, cette semaine.

Marc Bruxelle| Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mois de mars est officiellement lancé et qui dit mars dit arrivée du printemps, mais aussi ce moment où l’on se demande : « Le changement d’heure au Québec, c’est bientôt, non? » Si la question t’a traversé l’esprit, tu as vu juste, puisque les Québécoises et Québécois passeront à l’heure d’été dès cette semaine.

À lire également : 7 choses que la ville de Montréal peut t’aider à payer pour te faire économiser

Hélas! Même si avancer l’heure rime avec plus de lumière à l’extérieur, surtout en soirée, il faut admettre qu’il faudra faire le deuil d’une heure de sommeil le week-end prochain.

Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur le changement d’heure au Québec vers l’heure avancée de l’Est.

À quelle date est prévu le changement d’heure au Québec?

En 2026, le passage à l’heure avancée d’été au Québec, soit à l’UTC moins 4 heures, aura lieu dans la nuit du samedi 7 mars au dimanche 8 mars, à 2 h. À ce moment précis, il faudra avancer les quadrants de ton micro-ondes, ton four et tes horloges d’une heure pour passer directement à 3 h.

Malheureusement, si tu es en train de dormir, tu perdras une heure de sommeil. Et pour les personnes qui comptaient sortir entre ami.e.s le samedi soir et « closer » le bar, eh bien les établissements arrêteront de servir de l’alcool une heure plus tôt. Aucun privilège, même pour le changement d’heure.

La bonne nouvelle dans tout ça : ce petit décalage annonce enfin des soirées plus lumineuses. Pour te donner une idée, à Montréal, le soleil se couchera, le 7 mars, à 17 h 49, mais à 18 h 50 le lendemain, selon MétéoMédia.

Quand aura lieu le prochain changement d’heure au Québec en 2026?

Après avoir avancé l’heure au printemps, le prochain changement se fera à l’automne. Cette fois, il faudra reculer les horloges dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, toujours à 2 h.

C’est donc dire que les partys d’Halloween pourront durer un brin plus longtemps cette année, en revenant à l’heure normale de l’Est, soit l’UTC moins 5 heures.

Pour les personnes plus sages, une heure de sommeil supplémentaire sera gagnée!

Pourquoi changeons-nous l’heure en mars?

C’est une question que de plus en plus de personnes se posent. Il faut dire que le processus a été mis en place afin de permettre aux provinces et aux territoires canadiens de maximiser leur temps d’ensoleillement.

Au pays, il n’y a que la Saskatchewan et le Yukon qui ont aboli ce genre de changement, ainsi que certaines zones de la Colombie-Britannique et la Basse-Côte-Nord, au Québec. Ces régions restent à l’heure normale, soit celle de l’hiver.

Dans le Nord, l’île Southampton, au Nunavut, fait aussi partie de ces rares endroits qui gardent l’heure normale à longueur d’année.

Pour rappel, un projet de loi a été déposé en Ontario, afin que la province dise adieu au changement d’heure, à condition que le Québec et l’État de New York fassent la même chose.

Au Québec, le gouvernement a lancé une consultation publique en ligne pour connaître l’avis de la population sur une possible abolition du changement d’heure dans la province.

Les résultats ont été sans appel : parmi les 214 000 personnes qui ont participé, 91 pour cent se sont dites en faveur de l’abolition du changement d’heure.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
changement d'heurechangement d'heure au québechalloweenheure avancéeautomnegouvernement du québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le changement d'heure arrive cette semaine au Québec et voici quoi savoir

Une heure de plus pour dormir, on ne dit pas non!

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

Le changement d’heure au Québec est proche, sauf pour CETTE région

L'heure supplémentaire de sommeil n'est pas pour tout le monde!

Prévisions météo : Le début de l'hiver va frapper fort au Québec

Profite de l'automne, la transition saisonnière ne sera pas de tout repos.

Cette plage de rêve au Québec est à mettre sur ta bucket list de l'été 2026

Ton été s'annonce ✨magique✨!

Ces 5 joueurs des Canadiens de Montréal attendent un bébé en 2026

La famille du Tricolore va s'agrandir bien au-delà de la glace cette année. 🍼

Cette jolie ville de l’Ontario vaut la visite pour ses plages dignes du Sud

À toi les vacances au bord de l'eau! 🌊

9 activités GRATUITES à Montréal qui méritent une place sur ta bucket list en mars

Des sorties à ne pas manquer!

9 des restos les plus « overrated » à Montréal et où aller manger à la place

Sors ta « bucket list »!

8 activités GRATUITES à Québec pour remplir ta « bucket list » en mars

Sors ton agenda!

7 choses que la ville de Montréal peut t’aider à payer pour te faire économiser

Des produits de tous les jours qui peuvent finir par te coûter cher!

Cette trouvaille IKEA à moins de 10 $ a une note de 4,8/5 et c'est un «must» d'organisation

Pas cher ET utile? Oui svp!

Voici les meilleures cartes de crédit au Canada en 2026 selon tes besoins

Certaines cartes valent le détour, selon ton profil!