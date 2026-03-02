Le changement d’heure arrive cette semaine au Québec : Voici tout ce que tu dois savoir
Moins d'heures de sommeil, mais plus de soleil! 🌞🌸
Le mois de mars est officiellement lancé et qui dit mars dit arrivée du printemps, mais aussi ce moment où l’on se demande : « Le changement d’heure au Québec, c’est bientôt, non? » Si la question t’a traversé l’esprit, tu as vu juste, puisque les Québécoises et Québécois passeront à l’heure d’été dès cette semaine.
Hélas! Même si avancer l’heure rime avec plus de lumière à l’extérieur, surtout en soirée, il faut admettre qu’il faudra faire le deuil d’une heure de sommeil le week-end prochain.
Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur le changement d’heure au Québec vers l’heure avancée de l’Est.
À quelle date est prévu le changement d’heure au Québec?
En 2026, le passage à l’heure avancée d’été au Québec, soit à l’UTC moins 4 heures, aura lieu dans la nuit du samedi 7 mars au dimanche 8 mars, à 2 h. À ce moment précis, il faudra avancer les quadrants de ton micro-ondes, ton four et tes horloges d’une heure pour passer directement à 3 h.
Malheureusement, si tu es en train de dormir, tu perdras une heure de sommeil. Et pour les personnes qui comptaient sortir entre ami.e.s le samedi soir et « closer » le bar, eh bien les établissements arrêteront de servir de l’alcool une heure plus tôt. Aucun privilège, même pour le changement d’heure.
La bonne nouvelle dans tout ça : ce petit décalage annonce enfin des soirées plus lumineuses. Pour te donner une idée, à Montréal, le soleil se couchera, le 7 mars, à 17 h 49, mais à 18 h 50 le lendemain, selon MétéoMédia.
Quand aura lieu le prochain changement d’heure au Québec en 2026?
Après avoir avancé l’heure au printemps, le prochain changement se fera à l’automne. Cette fois, il faudra reculer les horloges dans la nuit du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, toujours à 2 h.
C’est donc dire que les partys d’Halloween pourront durer un brin plus longtemps cette année, en revenant à l’heure normale de l’Est, soit l’UTC moins 5 heures.
Pour les personnes plus sages, une heure de sommeil supplémentaire sera gagnée!
Pourquoi changeons-nous l’heure en mars?
C’est une question que de plus en plus de personnes se posent. Il faut dire que le processus a été mis en place afin de permettre aux provinces et aux territoires canadiens de maximiser leur temps d’ensoleillement.
Au pays, il n’y a que la Saskatchewan et le Yukon qui ont aboli ce genre de changement, ainsi que certaines zones de la Colombie-Britannique et la Basse-Côte-Nord, au Québec. Ces régions restent à l’heure normale, soit celle de l’hiver.
Dans le Nord, l’île Southampton, au Nunavut, fait aussi partie de ces rares endroits qui gardent l’heure normale à longueur d’année.
Pour rappel, un projet de loi a été déposé en Ontario, afin que la province dise adieu au changement d’heure, à condition que le Québec et l’État de New York fassent la même chose.
Au Québec, le gouvernement a lancé une consultation publique en ligne pour connaître l’avis de la population sur une possible abolition du changement d’heure dans la province.
Les résultats ont été sans appel : parmi les 214 000 personnes qui ont participé, 91 pour cent se sont dites en faveur de l’abolition du changement d’heure.
