Voici les meilleures cartes de crédit au Canada en 2026 selon tes besoins
Certaines cartes valent le détour, selon ton profil!
La hausse du coût de la vie pousse bien des personnes à revoir leurs priorités financières, et choisir la bonne carte de crédit en 2026 peut réellement avoir un impact sur ton budget annuel. Que tu cherches à économiser à l’épicerie, à maximiser tes voyages ou simplement à profiter d’un taux d’intérêt plus bas, il existe une option adaptée à ta réalité.
À lire également : Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026
Le 15 janvier dernier, Milesopedia a dévoilé son palmarès annuel des meilleures cartes de crédit au Canada. La plateforme, qui analyse près de 200 cartes offertes sur le marché canadien depuis 2015, a comparé les produits selon plusieurs critères : la valeur des récompenses, les assurances incluses, les frais annuels, les partenaires des programmes ainsi que les conditions d’admissibilité.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, garde en tête qu’une carte de crédit demeure avantageuse seulement si le solde est payé en entier chaque mois. Autrement, les intérêts peuvent rapidement annuler tous les avantages accumulés.
Voici un tour d'horizon de sept catégories du palmarès 2026 qui méritent ton attention.
Meilleure carte pour les remises en argent : Carte Visa Infinite Momentum Scotia
Prime de bienvenue : jusqu'à 200 $ de remise en argent
Dans un contexte où chaque dollar compte, cette carte se distingue par un taux de remise en argent particulièrement avantageux sur les dépenses les plus courantes.
Tu obtiens notamment 4 % de remise en argent sur les achats à l’épicerie, les abonnements et les paiements de factures, 2 % sur l’essence et les transports, ainsi que 1 % sur toutes les autres dépenses.
Autre avantage : il est possible d’appliquer la remise en crédit sur ton compte dès que tu as accumulé 25 $, sans devoir attendre la fin de l’année. La carte est acceptée dans la grande majorité des commerces au pays comme à l’étranger.
Pour en savoir plus sur la carte, c'est par ici.
Meilleure carte pour l'épicerie : Carte American Express Or de la Banque Scotia
Prime de bienvenue : jusqu'à 45 000 Points Scène+
Si l’épicerie occupe une grande part de ton budget mensuel, cette carte propose l’un des taux d’accumulation les plus élevés du marché dans cette catégorie.
Elle permet d’obtenir six points Scène+ par dollar dépensé chez IGA et cinq points par dollar dans les autres épiceries admissibles.
Les récompenses sont flexibles et peuvent être utilisées de différentes façons. En prime, la carte comprend une couverture d’assurance voyage complète.
Pour en savoir plus sur la carte, c'est par ici.
Meilleure carte pour les restaurants : Carte Cobalt American Express
Prime de bienvenue : jusqu'à 15 000 Points-Privilèges
Tu commandes souvent au restaurant ou en livraison? La Cobalt American Express est difficile à battre dans cette catégorie.
Elle permet d’obtenir l’équivalent de 5 % en points sur chaque dollar dépensé dans les restaurants, les bars et les plateformes de livraison de nourriture.
Aucun revenu minimum n’est exigé pour y avoir accès, ce qui la rend accessible à un vaste public. Côté récompenses, dès que tu accumules 1 000 points, soit l’équivalent de 10 $, tu peux les appliquer directement en crédit sur ton compte.
Pour en savoir plus sur la carte, c'est par ici.
Meilleure carte à faible taux d'intérêt : Carte Visa minima Scotia
Prime de bienvenue : tu peux obtenir un taux d’intérêt de 0,99 % sur les transferts de solde pendant neuf mois
Toutes les cartes ne s’adressent pas uniquement aux personnes qui remboursent leur solde en entier chaque mois.
Si tu conserves parfois un solde d’un mois à l’autre, le taux d’intérêt devient un critère déterminant. La Carte Visa minima Scotia propose un taux annuel fixe de 13,99 % sur les achats, les avances de fonds et les transferts de solde, soit bien en dessous de la moyenne du marché, qui tourne généralement autour de 19,99 %.
Acceptée partout dans le monde, elle représente une option intéressante pour les personnes qui souhaitent réduire leur facture d’intérêts.
Pour en savoir plus sur la carte, c'est par ici.
Meilleure carte pour les récompenses voyage : Carte Visa Infinite TD Classe ultime Voyages
Prime de bienvenue : jusqu'à 165 000 Points Primes TD
Tu accumules huit points par dollar dépensé lorsque tu réserves un voyage sur Expedia, ce qui en fait l’un des taux les plus élevés du marché dans cette catégorie.
La carte comprend aussi un crédit voyage annuel de 100 $, des protections d’assurance pour les déplacements et les achats, et elle est acceptée dans les commerces partout dans le monde. Une option logique pour les voyageurs et les voyageuses qui veulent rentabiliser chaque escapade.
Pour en savoir plus sur la carte, c'est par ici.
Meilleure carte pour les étudiant.e.s : Carte Dividendes CIBC Visa pour étudiants
Prime de bienvenue : jusqu'à 150 $ de remise en argent
Trouver une carte de crédit intéressante quand on est aux études, c’est souvent un casse-tête. Celle-ci simplifie l’équation : aucuns frais annuels, aucun revenu minimum exigé et des catégories de remise en argent pensées pour les dépenses quotidiennes des étudiants et des étudiantes.
Elle donne aussi accès gratuitement au programme SPC, qui offre des rabais dans une foule de commerces populaires auprès des jeunes. Les protections d’assurance incluses sont adaptées à cette réalité, et la carte est acceptée partout au Canada comme à l’étranger.
Pour en savoir plus sur la carte, c'est par ici.
Meilleure carte pour les jeunes professionnels : Carte Mastercard Platine de la Banque Nationale
Prime de bienvenue : jusqu'à 150 $ de remise en argent
Tu viens de décrocher ton premier vrai emploi, mais tu ne réponds pas encore aux critères de revenus des cartes haut de gamme? La Mastercard Platine de la Banque Nationale vient justement combler ce vide.
Sans revenu minimum requis, elle permet d’accumuler jusqu’à deux points par dollar dépensé à l’épicerie et au restaurant, deux catégories clés dans le quotidien des jeunes professionnel.le.s.
Elle comprend aussi de bonnes protections d’assurance pour les voyages et les achats, en plus d’être acceptée pratiquement partout.
Pour en savoir plus sur la carte, c'est par ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026 ›
- Le crédit sur la TPS/TVH va augmenter en 2026 : Voici de combien ›
- Ces 3 universités du Québec sont dans le top 20 des meilleures au Canada en 2026 ›
- Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes ›
- Voici les meilleurs cégeps du Québec en 2026 pour ces 13 programmes populaires ›