Remises en argent, taux d’intérêt : Voici les meilleures cartes de crédit au Canada en 2026
Tu voudras peut-être changer de carte... ou de banque! 🤯
Tu cherches la meilleure carte de crédit au Canada en 2026 parce que celle que tu utilises en ce moment est loin d’être avantageuse? Un nouveau palmarès vient de sortir et ça pourrait vraiment t’aider à trouver ce qui te convient, que tu veuilles accumuler des points de voyage, profiter de remises en argent ou avoir un faible taux d’intérêt.
La plateforme Ratehub a dévoilé récemment son classement des meilleures cartes de crédit pour l’année 2026 dans 16 catégories distinctes.
Que tu veuilles accumuler des récompenses de voyage, économiser sur l’essence et l’épicerie ou rembourser tes dettes plus rapidement, les cartes analysées par les expert.e.s en finances de Ratehub sont pensées pour refléter les habitudes de dépenses réelles de la population.
Chaque prix repose sur un système de notation détaillé ayant des critères précis pour chaque catégorie. L’analyse prend en compte des éléments, comme la flexibilité pour échanger les points, les frais annuels, les primes de bienvenue et même le nombre de personnes qui ont réellement fait une demande pour chaque carte.
Meilleure carte pour ses remises en argent
Carte Dividende CIBC Visa Infinite
La carte visa Dividende Infinite de CIBC demeure une valeur sûre et reprend la première place en 2026 pour une quatrième année consécutive.
Avec de très bons taux d’accumulation et une flexibilité d’échange appréciée, c’est une carte de choix pour toute personne qui veut des économies simples qui s’accumulent vite.
Tu obtiens notamment 4 % de remise en argent sur deux des catégories de dépenses les plus importantes, soit l’essence et l’épicerie, en plus d’un bonus de bienvenue pouvant atteindre 400 $ si tu fais ta demande en ligne.
Meilleure carte en général et lauréate du Prix du public
Pour la sixième année consécutive, la carte Amex Cobalt remporte le titre de meilleure carte de crédit à récompenses, et les Canadien.ne.s semblent bien d’accord, puisqu’elle a aussi décroché le Prix du public.
Avec un généreux cinq points par dollar sur la nourriture et l’épicerie, en plus d’avantages solides sur l’essence, le transport en commun et les voyages, cette carte est pensée pour les dépenses du quotidien. Les points peuvent être échangés contre des voyages, des cartes-cadeaux ou même transférés vers des programmes de fidélité populaires, comme Aéroplan.
Selon Ratehub, cette carte se démarque surtout pour sa flexibilité et ses avantages, comme les préventes Front of the Line et un ensemble d’assurances vraiment complet, incluant jusqu’à cinq millions de dollars en couverture médicale d’urgence en voyage.
Meilleure carte pour l’épicerie | Meilleure carte pour les restaurants
Carte American Express Or de la Banque Scotia
Oui, c’est encore la même! En plus, ce sont pour deux catégories de prix distinctes — meilleure carte pour l’épicerie et meilleure carte pour les restaurants. Ça fait donc quatre prix pour une même carte!
Si tu utilises ta carte à l’épicerie ou que tu commandes souvent de la bouffe, cette carte est faite pour toi. Tu peux accumuler jusqu’à six fois les points Scène+ dans certaines épiceries, comme IGA, et cinq fois les points sur les restaurants, la livraison de repas et même le divertissement.
Meilleure carte pour le voyage
Carte American Express Or de la Banque Scotia
Si tu rêves déjà à ta prochaine escapade, l’Amex Or de la Banque Scotia pourrait bien devenir ta nouvelle alliée voyage. Ratehub l’a couronnée meilleure carte de crédit de voyage au Canada pour 2026, et lui a aussi donné le titre de meilleure carte pour l’assurance voyage.
Aucuns frais de frais de transaction à l’étranger ne sont exigés, ce qui est une rareté, en plus d’inclure une assurance complète allant jusqu’à un million de dollars en couverture médicale d’urgence pour 25 jours.
Tu as également accès aux salons VIP dans les aéroports!
Meilleure carte haut de gamme
Carte Prestige Aéroplan d'American Express
La carte Amex Prestige Aéroplan arrive en tête cette année dans la catégorie haut de gamme grâce à ses avantages de voyage franchement solides et à ses taux d’accumulation vraiment généreux. Tu peux profiter de trois fois les points sur tes achats chez Air Canada, deux fois sur les restos et 1,25 fois sur tous tes autres achats.
Elle te donne aussi accès aux salons d’aéroport partout en Amérique du Nord, en plus de l’enregistrement prioritaire, de l’embarquement prioritaire, des bagages enregistrés gratuits et d’un laissez-passer compagnon quand tu dépenses 25 000 $ par année.
Meilleure carte pour l’essence
Carte Dividende CIBC Visa Infinite
Cette carte est idéale si tu passes beaucoup de temps sur la route, car elle t’offre 4 % de remise en argent à la pompe sur toute dépense de plus de 10 $, l’un des taux les plus élevés sur l’essence
Des économies à certaines stations d’essence sont également offertes.
Meilleure carte pour le transfert de solde
Il s’agit du premier choix de Ratehub pour les transferts de solde en 2026 pour une deuxième année consécutive, et la quatrième fois depuis 2020.
Tu peux transférer ton solde à un taux de 0 % d’intérêt sur une période allant jusqu’à dix mois et la carte vient aussi avec un taux régulier bas de 13,99 %. C’est un excellent outil si tu veux consolider et rembourser ce que tu dois sans accumuler d’intérêts. Elle inclut aussi un remboursement des frais annuels pendant deux ans.
Meilleure carte pour les étudiant.e.s
Si tu viens de te lancer dans le monde du crédit et que tu veux une carte simple qui t’en donne quand même beaucoup pour ton argent, la Mastercard PC décroche les honneurs en 2026 grâce à l’absence de frais, à son approbation facile et à son excellent potentiel d’accumulation.
Tu fais des points PC Optimum sur l’essence, l’épicerie et les achats en pharmacie, avec notamment 30 points par litre chez Esso et Mobil, ainsi que 25 points par dollar chez Pharmaprix.
Il n’y a aucune exigence de revenu et tes points n’expirent jamais, en plus de pouvoir être échangés dans plus de 4 500 commerces partout au pays.
Meilleure carte pour bâtir son crédit
Carte Mastercard Neo Crédit sécurisé
Tu veux donner un coup de pouce à ta cote de crédit? La Mastercard Neo Crédit sécurisé s’impose comme la meilleure option pour ça selon Ratehub, et ce pour une quatrième année consécutive.
C’est la seule carte garantie qui t’offre des remises en argent, soit 1 % sur l’essence et l’épicerie, et jusqu’à 15 % chez certains des 10 000 partenaires de Neo.
Les frais annuels sont de 96 $, et il suffit d’un dépôt de 50 $ pour commencer. Il n’y a pas de vérification de crédit trop poussée pour la majorité des demandeur.euse.s, et les outils comme le paiement automatique et le tableau de bord des dépenses t’aident à adopter de meilleures habitudes financières.
Meilleure carte à faible taux d’intérêt
Pour les personnes qui gardent souvent un solde, la Mastercard True Line MBNA représente des économies vraiment intéressantes et décroche encore une fois le prix de Ratehub pour la meilleure carte à faible taux d’ intérêt, une quatrième année de suite.
Elle n’a aucune exigence de revenu et demande des frais annuels de 39 $. Son taux d’intérêt permanent de 10,99 % figure parmi les plus bas sur le marché selon Ratehub. Ce taux ne bougera pas, peu importe ta cote de crédit, ton revenu ou le taux préférentiel.
Meilleure carte de crédit pour entreprise
Carte Marriott Bonvoy American Express
Cette carte Amex pour entreprise offre des avantages franchement solides, surtout pour les personnes qui voyagent souvent. Elle te donne cinq fois les points par dollar dans les hôtels Marriott, trois fois les points sur l’essence, les restaurants et les voyages, puis deux fois les points sur tout le reste.
Tu reçois aussi une nuit gratuite chaque année, une assurance voyage complète et des options d’échange flexibles pour réserver des hôtels ou des vols sans restrictions de dates.
Ratehub l’a d’ailleurs nommée meilleure carte de crédit d’entreprise pour 2026, particulièrement pour les petites équipes et les entrepreneur.e.s solos qui cherchent de la flexibilité et des avantages de voyage haut de gamme.
*Ceci est une adaptation de l’article « These are Canada's best credit cards for 2026, from cash back to travel rewards », publié sur Narcity Canada.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.