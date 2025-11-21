Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce produit de beauté qui a été vendu plus de 6000X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Des boîtes de livraisons Amazon Prime.

Vendredi fou 2025 : Ce produit de beauté d'Amazon populaire est à 53% de rabais.

Pixavril | Dreamstime
Éditrice Junior

Ça y est, la semaine des aubaines du Vendredi Fou 2025 fait déjà exploser les ventes sur Amazon Canada, et certaines trouvailles beauté se retrouvent soudainement au centre de l’attention dans la section des meilleures ventes. C’est le cas des patchs pour les yeux grace & stella, un ensemble de 24 masques hydratants conçus pour réduire les cernes, les poches et les signes de fatigue. Avec plus de 6 000 achats dans le dernier mois et une réduction de 53 %, ils figurent maintenant parmi les favoris de la plateforme.

À lire également : Cette déco des Fêtes #1 dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon est offerte à 37% de rabais

Promettant une action hydratante et apaisante pour donner un coup de boost immédiat au regard, leur formule végétalienne, sans parabène, sans phtalate et sans sulfate, est pensée pour convenir à tous les types de peau. Infusée de niacinamide et de glycérine, elle aide à lisser les ridules, à rafraîchir le contour des yeux et à atténuer les effets visibles du manque de sommeil ou de l’exposition au soleil.

Masques \u00e9nergisants pour les yeux grace & stella sur le site d'Amazon.

Vendredi fou 2025 : Les masques énergisants pour les yeux grace & stella sont en rabais sur le site d'Amazon.
Amazon Canada

Sans parfum et non testés sur les animaux, les masques sont simples à utiliser et s’intègrent facilement dans une routine du matin ou du soir. Leur format voyage permet de les emporter partout, que ce soit pour une escapade, une séance de détente ou un rituel beauté express avant un événement spécial.

Ce produit est aussi présenté comme une idée-cadeau polyvalente pour les Fêtes alors que c'est l'ajout parfait pour les bas de Noël ou les coffrets bien-être.

En ce moment, l’ensemble est offert à 18,95 $ plutôt que 40 $, un prix qui le rend particulièrement attrayant pour essayer ou offrir un soin qui promet un regard plus lumineux et reposé.

Masques énergisants pour les yeux - grace & stella 

Prix régulier : 40 $

Prix en rabais : 18,95 $

Rabais : 21,05 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

