Ce produit de beauté qui a été vendu plus de 6000X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais
Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄
Ça y est, la semaine des aubaines du Vendredi Fou 2025 fait déjà exploser les ventes sur Amazon Canada, et certaines trouvailles beauté se retrouvent soudainement au centre de l’attention dans la section des meilleures ventes. C’est le cas des patchs pour les yeux grace & stella, un ensemble de 24 masques hydratants conçus pour réduire les cernes, les poches et les signes de fatigue. Avec plus de 6 000 achats dans le dernier mois et une réduction de 53 %, ils figurent maintenant parmi les favoris de la plateforme.
Promettant une action hydratante et apaisante pour donner un coup de boost immédiat au regard, leur formule végétalienne, sans parabène, sans phtalate et sans sulfate, est pensée pour convenir à tous les types de peau. Infusée de niacinamide et de glycérine, elle aide à lisser les ridules, à rafraîchir le contour des yeux et à atténuer les effets visibles du manque de sommeil ou de l’exposition au soleil.
Vendredi fou 2025 : Les masques énergisants pour les yeux grace & stella sont en rabais sur le site d'Amazon.Amazon Canada
Sans parfum et non testés sur les animaux, les masques sont simples à utiliser et s’intègrent facilement dans une routine du matin ou du soir. Leur format voyage permet de les emporter partout, que ce soit pour une escapade, une séance de détente ou un rituel beauté express avant un événement spécial.
Ce produit est aussi présenté comme une idée-cadeau polyvalente pour les Fêtes alors que c'est l'ajout parfait pour les bas de Noël ou les coffrets bien-être.
En ce moment, l’ensemble est offert à 18,95 $ plutôt que 40 $, un prix qui le rend particulièrement attrayant pour essayer ou offrir un soin qui promet un regard plus lumineux et reposé.
Masques énergisants pour les yeux - grace & stella
Prix régulier :
40 $
Prix en rabais : 18,95 $
Rabais : 21,05 $
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
