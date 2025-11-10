11 des meilleurs deals anticipés du Vendredi fou d'Amazon allant jusqu'à 77 % de rabais
Tu peux déjà en profiter!
Les rabais anticipés du Vendredi fou 2025 sont déjà bien lancés sur le site d'Amazon Canada. Le géant du commerce en ligne propose plusieurs jours consécutifs d’aubaines avant la journée officielle du Black Friday, qui aura lieu le jeudi 20 novembre cette année.
À lire également : Cette déco des Fêtes est dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon et elle est à 32% de rabais
Parmi les offres les plus attrayantes, on retrouve une foule de produits électroniques et ménagers. Que ce soit pour te faire plaisir ou commencer tes achats des Fêtes, Amazon Canada affiche en ce moment une sélection impressionnante d’articles à prix réduit. Écouteurs, haut-parleurs et plus encore sont proposés avec des réductions pouvant atteindre 77 %.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
JBL Vibe Beam Écouteurs sans fil Noir
Écouteurs sans fil JBL Vibe Beam noirs en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou
Prix régulier : 99,98 $
Prix en solde : 44,98 $
Rabais : 55 % (Réduction de 55 $)
Les écouteurs sans fil JBL Vibe Beam offrent un son puissant grâce à des haut-parleurs de 8 mm et un design fermé qui améliore les basses tout en isolant des bruits extérieurs. Leur conception ergonomique promettent un ajustement confortable, tandis que leur autonomie peut atteindre jusqu’à 32 heures (8 h dans les écouteurs et 24 h dans l’étui). Certifiés IP54, ils résistent à l’eau et à la poussière, et se rechargent rapidement pour deux heures d’écoute supplémentaires en seulement dix minutes. Compatibles avec l’application JBL Headphones, ils permettent de personnaliser le son selon tes préférences.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Monster Shock Plus Haut-parleur Bluetooth portable
Haut-parleur Bluetooth Monster Shock Plus en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou
Prix régulier : 129,99 $
Prix en solde : 39,98 $
Rabais : 69 % (Réduction de 90,01 $)
Ce haut-parleur Bluetooth portable Monster Shock Plus combine puissance et clarté avec un son stéréo de 30 W conçu pour offrir une expérience immersive, que tu écoutes de la musique, regardes un film ou joues à un jeu. Grâce à la technologie Bluetooth 5.4 et au jumelage TWS, il permet de connecter deux haut-parleurs pour un son synchronisé de 60 W. Il offre jusqu’à 15 heures d’autonomie et résiste à l’eau grâce à sa certification IPX6, ce qui en fait un compagnon idéal pour les sorties, la plage ou le camping. Avec son microphone intégré et ses multiples options de connectivité (AUX, carte TF, USB), tu peux écouter ta musique et passer des appels en toute liberté.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Monster Haut-parleur Bluetooth avec basses puissantes
Haut-parleur Bluetooth Monster en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou.
Prix régulier : 379,99 $
Prix en solde : 119,99 $
Rabais : 68 % (Réduction de 260 $)
Ce haut-parleur Bluetooth Monster scintillant combine puissance et ambiance avec un son de 120 W et des basses profondes. Grâce à la technologie Pure Sound, il offre une qualité audio riche et détaillée, soutenue par un tweeter de 5,1 cm et un caisson de basses de 13,3 cm. Ses six effets lumineux sur panneau complet créent un spectacle visuel immersif, parfait pour les soirées ou les sorties. Il offre jusqu’à 30 heures d’autonomie et peut jumeler deux haut-parleurs pour un son stéréo de 240 W. Avec ses ports AUX, USB et carte TF, il permet plusieurs modes d’écoute et peut aussi servir de banque d’alimentation d’urgence. Étanche IPX5, il résiste aux éclaboussures et accompagne tes activités en plein air.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Dyson Sèche-cheveux Supersonic Origin
Sèche-cheveux Dyson Supersonic Origin en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou
Prix régulier : 499,99 $
Prix en solde : 399,99 $
Rabais : 20 % (Réduction de 100 $)
Le populaire séchoir Dyson Supersonic Origin est en rabais et selon sa description, ce modèle aiderait à augmenter la douceur des cheveux jusqu’à 75 %, la brillance jusqu’à 132 % et à réduire les frisottis jusqu’à 61 %. Léger et précis, il permet un coiffage confortable, même sur cheveux épais ou bouclés. Utilisé avec le concentrateur de coiffage, il aide à lisser les mèches pour un résultat digne d’un salon à la maison.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Mélangeur Nutri-Ninja Auto-iQ
Mélangeur Nutri-Ninja Auto-iQ argent en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou.
Prix régulier : 139,98 $
Prix en solde : 84,99 $
Rabais : 39 % (Réduction de 54,99 $)
Ce mélangeur compact mise sur la puissance de 1000 W et la technologie Auto-iQ pour simplifier la préparation de smoothies, jus et purées. Ses programmes intelligents s’adaptent automatiquement au type d’ingrédients pour offrir un mélange parfaitement lisse, sans effort. Les lames d’extraction Nutri Ninja Pro tournent à grande vitesse pour libérer un maximum de nutriments et de vitamines. Livré avec trois tasses de formats différents munies de couvercles hermétiques, il permet d’emporter tes boissons où que tu ailles.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Aspirateur balai sans fil
Aspirateur balai sans fil MQDXE en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou
Prix régulier : 499,99 $
Prix en solde : 128,99 $
Rabais : 74 % (Réduction de 371 $)
Pensé pour un nettoyage complet et efficace, cet aspirateur balai sans fil combine une aspiration de 550 W et une autonomie pouvant atteindre 55 minutes. Sa batterie rechargeable et remplaçable permet de nettoyer toute la maison sans interruption. La brosse anti-nœuds élimine facilement les poils d’animaux et les débris sur les tapis ou les planchers durs, tandis que la tête flexible à éclairage LED aide à repérer la poussière dans les zones sombres. Léger et compact, il se range facilement et s’adapte aux petits espaces.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Robot aspirateur
Robot aspirateur MAMNV en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou.
Prix régulier : 699,99 $
Prix en solde : 159,99 $
Rabais : 77 % (Réduction de 540 $)
Facile à utiliser et silencieux, ce robot aspirateur MAMNV combine aspiration et lavage pour un entretien complet des sols. Il convient aux planchers durs, tapis à poils courts et tuiles, et peut être contrôlé via l’application mobile, la télécommande ou la commande vocale avec Alexa et Google Home. Grâce à sa puissance d’aspiration variable et à son réservoir de 450 ml, il élimine efficacement les poils d’animaux et la poussière du quotidien.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Machine à expresso automatique Philips avec mousseur à lait
Machine à expresso Philips 2200 Series en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou.
Prix régulier : 749,99 $
Prix en solde : 399,97 $
Rabais : 47 % (Réduction de 350,02 $)
Pour savourer un espresso riche ou un café allongé à la maison, cette machine automatique Philips 2200 Series en rabais est toute indiquée. Son écran tactile intuitif permet de choisir la boisson désirée en un seul geste, tandis que le mousseur à lait classique crée une mousse onctueuse pour les cappuccinos. Son broyeur 100 % céramique assure une mouture précise sans surchauffe, et le joint d’arôme conserve la fraîcheur des grains plus longtemps. Facile à entretenir, elle est équipée d’un groupe d’infusion amovible et d’un filtre AquaClean qui limite les besoins en détartrage.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Friteuse à air Ninja
Friteuse à air Ninja AF101C en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou.
Prix régulier : 149,99 $
Prix en solde : 89,99 $
Rabais : 40 % (Réduction de 60 $)
Cuisiner plus sainement devient simple avec cette friteuse à air Ninja AF101C, qui réduit jusqu’à 75 % de la graisse par rapport à la friture traditionnelle. Sa large plage de température, de 40,6 °C à 204,4 °C, permet aussi bien de déshydrater des fruits que de préparer des aliments croustillants à la perfection. Son panier antiadhésif de 3,8 litres et son support multicouche optimisent la cuisson et le séchage, tandis que toutes les pièces se lavent au lave-vaisselle pour un entretien rapide.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Système de caméras extérieur
Système de caméras Extérieur 4 Blink XR en rabais durant l’offre anticipée du Vendredi fou.
Prix régulier : 259,99 $
Prix en solde : 99,99 $
Rabais : 62 % (Réduction de 160 $)
Ce système de caméra Blink XR offre une couverture étendue et une autonomie impressionnante pour surveiller ton espace extérieur en toute simplicité. Grâce à la technologie XR, les caméras peuvent être installées jusqu’à 300 mètres du module de synchronisation, tout en maintenant une connexion 70 % plus stable et une transmission vidéo 20 % plus rapide que le Wi-Fi standard. Alimentées par des piles au lithium incluses, elles fonctionnent jusqu’à deux ans sans recharge. Faciles à configurer via l’application Blink, elles permettent de visualiser, d’armer ou de désarmer jusqu’à dix appareils, et de sauvegarder les vidéos dans le nuage ou sur carte MicroSD.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Montre intelligente
Montre intelligente MMBX en promotion durant l’offre anticipée du Vendredi fou sur le site d’Amazon Canada.
Prix régulier : 79,99 $
Prix en solde : 29,99 $
Rabais : 63 % (Réduction de 50 $)
Polyvalente et élégante, cette montre intelligente MMBX permet de passer des appels, de lire les messages et de suivre ta santé en continu. Compatible avec Android et iOS, elle offre un écran tactile HD de 1,8 pouce et plus de 100 modes sportifs pour un suivi précis de l’activité physique. Dotée de la technologie Bluetooth 5.3, elle assure des appels clairs grâce à son micro et haut-parleur intégrés. Elle surveille la fréquence cardiaque, le sommeil et les calories brûlées, tout en offrant des cadrans personnalisables. Son autonomie varie de 7 à 15 jours selon l’usage.
C’est ici pour trouver le produit sur le site d’Amazon Canada
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.