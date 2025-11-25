Vendredi fou d'Air Transat : 7 forfaits tout inclus pas chers pour t'évader dans le Sud
Air Transat a lancé ses offres du Vendredi fou 2025, et plusieurs forfaits tout inclus donnent sérieusement envie de s’échapper du Québec avant que l’hiver prenne complètement le dessus. Pour te simplifier la vie, Narcity a rassemblé certaines des meilleures aubaines de voyage repérées cette année. Une belle chance de t’offrir un break avant les Fêtes ou de planifier une escapade qui va illuminer ton hiver.
Pour avoir accès à ces deals, assure-toi de faire ta réservation entre le 24 et le 30 novembre 2025. Tu pourras ainsi sélectionner des escapades prévues d'ici le 31 octobre 2026, à petits prix.
Comme toujours, on te suggère de vérifier les recommandations du gouvernement du Canada avant de réserver, histoire de partir l’esprit tranquille.
De Montréal à Puerto Plata, République dominicaine – Playabachata Hotel
Vue du Playabachata Hotel directement sur le bord de mer à Puerto Plata.
Rabais : 32 %
Prix : 1129 $ (1669 $)
Date : Du 20 au 27 janvier 2025
Nombre d’étoiles : 3 1/2
Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves d’une semaine à profiter du sable doré et d’une mer tranquille, ce complexe tout-inclus t’offre exactement ça. Le Playabachata Hotel est installé au cœur d’un immense domaine bordé de palmiers, avec deux piscines, quatre restaurants et plusieurs bars pour te laisser porter par le moment. Entre les sports nautiques, les activités quotidiennes et les options de détente comme le spa ou la plage quasi infinie, impossible de t’ennuyer. Les chambres sont spacieuses, les lieux sont animés et tu es à seulement quelques minutes de Puerto Plata si tu veux explorer un peu. Un bon mélange entre ambiance relax et options pour t’amuser.
De Montréal à Punta Cana, République dominicaine – VIK hotel Arena Blanca
Vue sur le VIK hotel Arena Blanca situé au bord de la plage de Bavaro.
Rabais : 24 %
Prix : 1149 $
(1509 $)
Date : Du 10 au 17 décembre 2025
Nombre d’étoiles : 3,5 étoiles
Pourquoi tu dois y aller : Ce complexe en bord de mer te plonge directement dans l’ambiance de Bavaro, avec ses eaux turquoise et sa longue plage bordée de palmiers. Le VIK hotel Arena Blanca combine simplicité, confort et accès direct à une foule d’activités : une grande piscine, des restaurants variés, cinq bars, un spa et même un miniclub si tu voyages en famille. C’est l’endroit parfait pour profiter du soleil, te détendre ou t’aventurer dans les environs grâce aux nombreuses excursions accessibles. Entre les soirées animées, les journées à la plage et la proximité avec un parc naturel, tu trouveras facilement le rythme qui te ressemble.
De Montréal à Samaná, République dominicaine – Bahia Principe Grand Samana
Vue du Bahia Principe Grand Samana avec sa terrasse et la mer de Samaná.
Rabais : 16 %
Prix : 1449 $
(1729 $)
Date : Du 7 au 14 décembre 2025
Nombre d’étoiles : 5 étoiles (adultes seulement)
Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves d’un séjour tranquille dans un cadre intime, ce complexe réservé aux adultes est parfait pour décrocher complètement. Installé au cœur de la luxuriante Samaná, le Bahia Principe Grand Samana t’offre des vues spectaculaires sur l’océan dès ton réveil, une piscine élégante et un accès direct à de petites plages charmantes. C’est l’endroit idéal pour te dorloter, profiter du spa Bahia, t’entraîner un peu ou simplement savourer un moment à deux dans une ambiance luxueuse et relaxante. Entre les restaurants, les espaces extérieurs baignés de soleil et le calme général du site, tu vas vraiment sentir que tu prends soin de toi.
De Montréal à Playa Blanca, Panama – Grand Decameron Panamá
Complexe du Grand Decameron Panamá au bord de la plage de Playa Blanca.
Rabais : 17 %
Prix : 1569 $ (1889 $)
Date : Du 5 au 12 décembre 2025
Nombre d’étoiles : 4 étoiles
Pourquoi tu dois y aller : Ce vaste complexe tout-inclus est parfait si tu veux profiter d’une semaine complète entre plage, piscines et activités sans jamais manquer d’options. Avec ses dix piscines, ses nombreux restaurants et bars, son immense plage de sable pâle et son parc aquatique, tu peux facilement passer tes journées à alterner détente, baignade et découvertes culinaires. Le site offre aussi une ambiance vivante avec des sports nautiques, des animations et un décor tropical qui fait décrocher instantanément. Que tu sois en couple, en famille ou entre ami.e.s, c’est une destination où chaque journée peut avoir une vibe différente, entre calme, exploration ou fun total.
De Montréal à Puerto Vallarta, Mexique – Friendly Fun Vallarta
Plage du Friendly Fun Vallarta à Puerto Vallarta.
Rabais : 36 %
Prix : 1479 $
(2329 $)
Date : Du 18 au 25 février 2025
Nombre d’étoiles : 4 étoiles
Pourquoi tu dois y aller : Ce complexe tout-inclus situé directement sur la plage t’offre un mélange parfait entre ambiance festive et détente au soleil. Entre les piscines avec vue sur l’océan, les activités comme le kayak ou la plongée en apnée et les animations qui rythment la journée, tu ne manqueras jamais d’options pour t’amuser. Les enfants ont leur miniclub et leur piscine, tandis que les adultes peuvent profiter du spa ($) ou de la salle d’exercice avant une soirée remplie de spectacles ou de repas variés dans les restaurants du site. C’est l’endroit idéal si tu veux passer une semaine dynamique, goûter à la gastronomie locale et revenir avec une tonne de souvenirs.
De Montréal à Riviera Maya, Mexique – Catalonia Yucatan Beach
Piscines du Catalonia Yucatan Beach à Riviera Maya.
Rabais : 31 %
Prix : 1599 $
(2319 $)
Date : Du 18 au 25 janvier 2025
Nombre d’étoiles : 4 étoiles
Pourquoi tu dois y aller : Situé sur l’une des plus belles plages de la péninsule du Yucatán, ce complexe tout-inclus te donne accès à un cadre tropical où détente, gastronomie et activités se rejoignent. Entre les quatre piscines, les restaurants variés, les nombreux bars et le miniclub pour les enfants, tu peux autant profiter de moments tranquilles que de journées bien remplies. Le site est parfait si tu veux combiner soleil, sports nautiques, spectacles en soirée et exploration, puisque tu es tout près de cenotes renommés et même des ruines de Tulum. C’est un excellent choix pour découvrir la Riviera Maya tout en profitant du confort d’un resort complet.
De Montréal à Puerto Plata, République dominicaine – Casa Marina Beach & Reef
Bassins et vue sur l’océan au Casa Marina Beach & Reef à Puerto Plata.
Rabais : 21 %
Prix : 1149 $
(1449 $)
Date : Du 20 au 27 janvier 2025
Nombre d’étoiles : 3,5 étoiles
Pourquoi tu dois y aller : Ce complexe en bord de mer est l’endroit parfait si tu veux combiner ambiance tropicale, activités variées et accès direct à l’océan. Entre les piscines sculptées dans la roche, les cinq restaurants, les bars et les nombreuses activités proposées, tu peux autant passer des journées relax qu’explorer les environs avec des excursions comme la visite d’Isla Bonita ou les cascades de Damajagua. Le site est idéal pour les voyages en famille ou entre ami.e.s, avec un miniclub, une mini-discothèque et même un service de garde ($). Après une journée bien remplie, tu vas adorer revenir dans une chambre confortable avec vue sur le jardin ou l’océan pour vraiment décrocher.
