6 voyages tout inclus dans le Sud de 865 $ à 1 275 $ autres que Cuba au départ de Montréal
L'été continue!
L’automne peut bien faire tomber les feuilles, mais personne ne t’oblige à le passer en chandail de laine. Pendant que la grisaille s’installe ici, plusieurs tout inclus dans le Sud t’attendent déjà avec leurs piscines turquoise, leurs buffets à volonté et leurs palmiers qui remplacent avantageusement les érables. Entre le Mexique et la République dominicaine, les offres de dernière minute ne manquent pas : on a repéré sept voyages au départ de Montréal, entre 865 $ et 1 275 $ pour octobre et novembre 2025.
Du Playabachata Spa Resort à Puerto Plata jusqu’au BlueBay Grand Esmeralda à la Riviera Maya, ces complexes quatre étoiles et plus ont tout ce qu’il faut pour transformer ton automne en été.
Riviera Maya - Mexique
Le Riu Lupita à Riviera Maya au Mexique a quatre piscines.
Hôtel : Riu Lupita (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1175 $ par adulte en occupation double
Date : Du 25 novembre au 2 décembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Niché au cœur de jardins tropicaux verdoyants, le Riu Lupita offre une expérience relaxante à Playa del Carmen, avec un service tout inclus et un accès à un club de plage privé. Les vacancières et vacanciers peuvent profiter de quatre piscines, d’un spa, de terrains de tennis, de basketball et de volleyball, ainsi que d’activités nautiques comme le kayak et la planche à voile. L’hôtel propose aussi un miniclub pour enfants, des spectacles et une cuisine variée dans ses restaurants italiens, mexicains et de grillades. À seulement quelques minutes du centre de Playa del Carmen, c’est l’endroit parfait pour combiner détente, gastronomie et aventures tropicales.
Puerto Plata - République dominicaineL'hôtel Playabachata Spa Resort en République dominicaine.
Hôtel : Playabachata Spa Resort (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 865 $ par adulte en occupation double
Date : Du 4 au 11 novembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Le Playabachata Spa Resort à Puerto Plata est parfait pour une semaine de détente au bord de la mer des Caraïbes. Directement situé sur la plage, l’hôtel se distingue par ses piscines scintillantes entourées de bars et de restaurants, son ambiance familiale et son miniclub supervisé pour les enfants. Entre siroter un cocktail dans l’un des quatre bars, déguster des plats internationaux ou typiques dans les cinq restaurants, et profiter d’un programme d’activités animé, il est possible de trouver son bonheur. Que ce soit pour te relaxer sous les palmiers ou explorer les environs tropicaux, cet établissement allie confort, gastronomie et loisirs à prix intéressant.
Riviera Maya - Mexique
La piscine entourée de chaises longues du Viva Maya By Wyndham au Mexique.
Hôtel : Viva Maya By Wyndham (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1229 $ par adulte en occupation double
Date : Du 27 octobre au 3 novembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Situé directement sur la plage de Playa del Carmen, le Viva Maya By Wyndham est un complexe de 604 chambres qui combine ambiance locale, confort et activités variées. Avec ses sept restaurants et trois bars, tu pourras savourer des repas internationaux et des cocktails à volonté dans le cadre de la formule tout-inclus. Les invité.e.s peuvent aussi profiter d’activités quotidiennes, de spectacles en soirée, d’un club pour enfants, d’un cours d’initiation à la plongée sous-marine et du Wi-Fi sur tout le site. L’hôtel se trouve à proximité de la Quinta Avenida et du centre-ville, parfait pour explorer ou simplement te détendre au bord de la mer.
Punta Cana - République dominicaine
Le resort et la plage du Vik Hotel Arena Blanca en République dominicaine.
Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1059 $ par adulte en occupation double
Date : Du 10 au 17 novembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Situé sur la superbe plage de Bávaro à Punta Cana, le Vik Hotel Arena Blanca offre une escapade tout-inclus parfaite pour les couples et les familles. L’endroit séduit par son ambiance conviviale, ses chambres colorées et ses nombreuses activités : tennis, volleyball, kayak, plongée en apnée, planche à voile ou encore cours de danse. Tu peux savourer des soupers à la carte illimités, des collations 24 h sur 24 et des boissons locales à volonté. Pendant que les enfants s’amusent au miniclub ou à la minidisco, les adultes peuvent relaxer sur la plage, siroter un cocktail au Pub Carnaval ou tenter leur chance au casino du site. Un séjour qui promet détente, soleil et divertissement sous les palmiers.
Riviera Maya - Mexique
Le resort et la plage du BlueBay Grand Esmeralda au Mexique.
Hôtel : BlueBay Grand Esmeralda (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1249 $ par adulte en occupation double
Date : Du 12 au 19 novembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves d’une semaine sous le soleil de la Riviera Maya, le BlueBay Grand Esmeralda a tout ce qu’il faut pour te faire décrocher. Installé directement sur la plage, ce complexe chic allie design moderne et ambiance relax. Tu pourras passer tes journées à lézarder au bord d’une immense piscine, siroter un cocktail les pieds dans le sable ou tester les restos tout-inclus qui servent du matin au soir. Pendant ce temps, les enfants s’éclatent au miniclub et les adultes profitent des boissons à volonté ou d’une balade sur la plage. À seulement 15 minutes de Playa del Carmen, c’est l’endroit parfait pour combiner vacances, bonne bouffe et vibes mexicaines.
Punta Cana - République dominicaine
La piscine du Riu Bambu.
Hôtel : Riu Bambu (⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1275 $ par adulte en occupation double
Date : Du 18 au 25 novembre 2025
Pourquoi tu dois y aller : Posé sur la plage d’Arena Gorda, l’hôtel t’offre tout ce qu’on attend d’un tout inclus dans le Sud : des piscines étincelantes, des bars à cocktail un peu partout et un accès direct à une mer turquoise digne d’une carte postale. Les plus jeunes s’amusent au miniclub pendant que les adultes peuvent essayer la planche à voile, le kayak ou se détendre au parc aquatique Splash Water World. Et si t’as envie de faire la fête, les légendaires soirées Riu à la piscine te feront oublier qu’on est en novembre. Bref, un spot parfait pour combiner farniente, fiesta et palmiers.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
