Ces 3 universités du Québec sont dans le top 20 des meilleures au Canada en 2026
L'UQAM s'y retrouve-t-elle, tu penses?
Il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour se magasiner un établissement d'études supérieures, que tu sortes du cégep ou que tu veuilles retourner sur les bancs d'école. Un nouveau classement vient de dévoiler quelles sont les meilleures universités au Canada en 2026, et le Québec peut se vanter d’y être très bien représenté. Tu voudras peut-être y étudier, qui sait!
C'est du moins ce que l'on peut conclure en feuilletant le plus récent palmarès de CourseCompare, une plateforme spécialisée en orientation et en formation postsecondaire.
Contrairement à plusieurs classements traditionnels axés surtout sur la recherche et la réputation académiques, CourseCompare évalue la capacité des universités à préparer concrètement les étudiantes et étudiants au marché du travail.
L’analyse repose notamment sur les taux de placement, les partenariats industriels, les réseaux d’emploi, la qualité de l’enseignement, la vie sur le campus et le financement.
L’Université de Toronto au sommet
Sans grande surprise, l’Université de Toronto domine encore le classement en 2026. L’établissement conserve sa première position pour une deuxième année consécutive, notamment grâce à son impressionnant éventail de plus de 700 programmes de premier cycle, à ses liens étroits avec de grandes entreprises comme Google, Amazon et Apple, ainsi qu’à son vaste réseau de plus de 560 000 diplômées et diplômés.
Ces connexions offrent aux étudiantes et étudiants un accès privilégié à des stages coopératifs, des stages en entreprise, des projets appliqués et des incubateurs de jeunes pousses, un élément fortement valorisé dans la méthodologie de CourseCompare.
McGill encore deuxième, mais toujours dans l’élite canadienne
Pour une deuxième année consécutive, la représentation québécoise débute dès la seconde place du palmarès, grâce à l'Université McGill, au cœur de Montréal depuis plus de 200 ans.
L’institution se démarque par son excellence en recherche, notamment en neurosciences, en médecine et en sciences du climat, ainsi que par la diversité de sa communauté étudiante, qui accueille des personnes provenant de plus de 150 pays.
Avec un ratio d’environ 16 étudiantes et étudiants par membre du corps enseignant et un fonds de dotation de près de 1,9 milliard de dollars, McGill offre un encadrement académique solide.
Environ 80 % des personnes diplômées du baccalauréat en commerce trouvent un emploi dans les six mois suivant la fin de leurs études.
L’Université de Montréal est la seule université québécoise francophone à briller dans le top 20. Sa position est notamment renforcée par la présence de centres de recherche de calibre mondial ainsi que par ses collaborations avec des organisations majeures, comme Desjardins, la Banque Nationale et le Cirque du Soleil.
L'Université Concordia, également située à Montréal, ferme la marche du top 20. L’établissement anglophone est notamment reconnu pour sa Faculté des beaux-arts, l’une des plus importantes au pays, et pour son District 3 Innovation Hub, qui collabore avec plus de 150 entreprises et jeunes pousses afin de connecter les étudiantes et étudiants à des projets concrets et à des occasions d’emploi.
Le top 20 des meilleures universités au Canada en 2026
Selon CourseCompare, voici les 20 meilleures universités canadiennes cette année :
- Université de Toronto (Ontario)
- Université McGill (Québec)
- Université de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)
- Université de l’Alberta (Alberta)
- Université de Calgary (Alberta)
- Université de Montréal (Québec)
- Université McMaster (Ontario)
- Université Western (Ontario)
- Université Queen’s (Ontario)
- Université d’Ottawa (Ontario)
- Université de Waterloo (Ontario)
- Université Dalhousie (Nouvelle-Écosse)
- Université de la Saskatchewan (Saskatchewan)
- Université du Manitoba (Manitoba)
- Université Simon Fraser (Colombie-Britannique)
- Université de Victoria (Colombie-Britannique)
- Université de Guelph (Ontario)
- Université York (Ontario)
- Université Wilfrid Laurier (Ontario)
- Université Concordia (Québec)
», qui a été publié à l'origine sur Narcity Canada.
