Voici combien paient les 15 emplois les plus populaires au Canada en 2026
Certains de ces postes paient plus de 90 000 $ par année.
Si tu cherches un nouveau job ou que tu penses changer de carrière, tu pourrais être intéressé par cette nouvelle liste des emplois les plus populaires au Canada en 2026, notamment en voyant les salaires impliqués. L’arrivée d’une nouvelle année est souvent synonyme de renouveau pour plusieurs personnes. C’est aussi bon pour les coupes de cheveux que pour la sphère professionnelle.
À lire également : Jusqu'à 2 870 $ versés cette année avec l'allocation aux travailleurs : Voici les dates
Randstad Canada a dévoilé le 5 janvier dernier son palmarès annuel des 15 métiers les plus en demande, des emplois qui proviennent de divers secteurs. Grosso modo, cette liste a pour objectif d’aider les personnes à la recherche d’un emploi à mieux comprendre les tendances du marché et à permettre aux entreprises de planifier leurs besoins en main-d’œuvre pour l’année.
Selon Patrick Poulin, président et directeur général de Randstad Canada, ce palmarès confirme une tendance, soit que « la technologie ne remplace pas l’humain », mais « revalorise les rôles relationnels et stratégiques ».
« Que ce soit en santé, en administration ou en commerce de détail, les employeurs recherchent avant tout des talents capables de naviguer entre l’efficacité technologique et l’intelligence émotionnelle », souligne-t-il par voie de communiqué.
Voici donc les 15 emplois les plus en demande au Canada pour 2026 selon Randstad, avec leurs salaires moyens :
- Associé ou associée aux ventes, représentant ou représentante aux ventes
- Salaire moyen de 71 792 $ par année
- Adjoint administratif ou adjointe administrative
- Salaire moyen de 55 496 $ par année
- Représentant ou représentante du service à la clientèle
- Salaire moyen de 54 080 $ par année
- Commis comptable et technicien ou technicienne en comptabilité
- Salaire moyen de 52 583 $ par année
- Réceptionniste
- Salaire moyen de 48 838 $ par année
- Tenancier ou tenancière de livres (aide-comptable)
- Salaire moyen de 58 543 $ par année
- Associé ou associée aux ventes au détail
- Salaire moyen de 38 231 $ par année
- Gérant ou gérante de magasin
- Salaire moyen de 73 166 $ par année
- Assistant ou assistante en pharmacie
- Salaire moyen de 47 386 $ par année
- Infirmier auxiliaire autorisé ou infirmière auxiliaire autorisée
- Salaire moyen de 46 449 $ par année
- Assistant ou assistante dentaire
- Salaire moyen de 53 639 $ par année
- Infirmier autorisé ou infirmière autorisée
- Salaire moyen de 92 566 $ par année
- Infirmier ou infirmière auxiliaire
- Salaire moyen de 68 320 $ par année
- Administrateur ou administratrice, commis de bureau
- Salaire moyen de 53 463 $ par année
- Opérateur ou opératrice de chariot élévateur
- Salaire moyen de 24,10 $ l'heure
Selon Randstad, des « impératifs économiques et démographiques bien précis » expliquent pourquoi ces emplois sont si recherchés au pays.
Les postes dans le secteur de la santé, comme les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires, les assistants dentaires et les assistants en pharmacie, sont en forte demande en raison du vieillissement de la population et des répercussions persistantes de la pandémie.
Même si plusieurs tâches répétitives sont maintenant automatisées, Randstad souligne que les jobs de bureaux listés dans son palmarès restent très recherchés, notamment en raison de leurs différentes compétences en résolution de problèmes, leur maîtrise des outils numériques et leur capacité de coordination humaine.
Bref, que tu travailles déjà dans l'un de ces domaines ou que tu penses y faire carrière, ces postes devraient continuer d'offrir de bonnes opportunités d'emploi au Canada cette année.
Cet article est une adaptation de l’article « Canada's most in-demand jobs for 2026 were revealed and here's how much the positions pay », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
