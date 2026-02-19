Sécurité de la vieillesse : Un dépôt allant jusqu'à 816 $ arrive très bientôt au Québec

À point pour arrondir ta fin du mois!

De l'argent canadien.

Le dépôt de la pension de la Sécurité de la vieillesse arrive très bientôt dans le compte des Québécois.

Bonne nouvelle pour les personnes retraitées du Québec : le versement de février de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) de l’Agence du revenu du Canada (ARC) arrive très bientôt dans les comptes bancaires. Si tu as 65 ans ou plus, tu pourrais toucher jusqu’à 816 $, une somme qui tombe à point dans un contexte où le coût de la vie reste élevé, peu importe ton âge.

Avant que l’argent ne tombe, c’est le moment idéal de t’assurer que ton dépôt direct est bien en place. Ça évite les mauvaises surprises — retards postaux, erreurs d’adresse — et ton paiement arrive directement là où tu en as besoin.

Les montants de la pension de la SV sont révisés chaque trimestre selon l’indice du coût de la vie. Pour le premier trimestre de 2026, une indexation de 0,3 % a été appliquée, ce qui se traduit concrètement par une légère hausse des prestations.

Voici les montants maximaux auxquels tu pourrais avoir droit :

  • 65 à 74 ans : jusqu’à 742,31 $ par mois (si ton revenu 2024 était inférieur à 148 451 $)
  • 75 ans et plus : jusqu'à 816,54 $ par mois (si ton revenu 2024 était inférieur à 154 196 $)

À noter aussi : le seuil de récupération fiscale a été relevé à 95 323 $ pour 2026, comparativement à 93 454 $ l'année précédente. Résultat : davantage de retraité·e·s pourront encaisser leur pleine prestation sans subir de réduction.

Qui peut recevoir ce versement?

L'admissibilité à la pension de la Sécurité de la vieillesse repose sur trois critères fondamentaux : ton statut légal, ta résidence et, bien sûr, ton âge.

Si tu vis au Canada, tu dois détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e, et avoir habité au pays pendant au moins dix ans après l'âge de 18 ans. Tu vis maintenant à l'extérieur du Canada? La barre est plus haute : il faut avoir résidé au pays un minimum de 20 ans après ta majorité.

La bonne nouvelle, c'est que, dans la plupart des cas, aucune demande n'est nécessaire. Le gouvernement fédéral examine automatiquement tes déclarations de revenus et t'inscrit au programme si tu y es admissible.

Dans la vie de tous les jours, tu peux mentir sur ton âge, mais rien n'échappe au fisc.

Comment t'assurer de ne pas manquer ton paiement?

Service Canada inscrit généralement les personnes admissibles de manière automatique dès leurs 64e printemps. Une lettre de confirmation est ensuite envoyée pour confirmer que les versements débuteront le mois suivant le 65e anniversaire.

Si tu approches de cet âge et que tu n'as reçu aucune communication, contacte Service Canada sans tarder pour régulariser ta situation avant que le prochain versement ne soit traité.

Pour recevoir ton argent le plus rapidement possible, opte pour le dépôt direct — c'est la méthode la plus sûre et la plus rapide, surtout dans un contexte où le service postal peut parfois être imprévisible.

Date du prochain versement : mercredi le 25 février 2026

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et les montants auxquels tu as droit, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.

