Voici combien d'heures tu dois travailler à Montréal pour payer ton loyer actuellement
Prépare-toi à faire du temps supplémentaire! 🤯
Avec les avis de hausse de loyer qui commencent à apparaître dans ta boîte aux lettres ou ta boîte de courriel, il est tout à fait normal de te demander si tu auras les reins assez solides pour absorber cette augmentation et continuer à payer ton loyer chaque mois. Combien d’heures faut-il travailler pour y arriver financièrement si tu vis à Montréal? On a fait les calculs.
Selon les plus récentes données d’analyse de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen en février 2026 pour un appartement non meublé d’une chambre s’élève à 1 615 $ et de 2 020 $ pour un 4 1/2.
Pour établir notre scénario, il faut garder en tête que, selon le gouvernement fédéral, un logement est considéré comme abordable lorsqu’un ménage consacre moins de 30 % de son revenu avant impôt aux frais de logement.
Il faut aussi tenir compte du nombre d’heures travaillées par mois. Dans notre exemple fictif, la personne travaille 37,5 heures par semaine, soit environ 150 heures par mois.
Pour déterminer le salaire à utiliser, on s’appuie sur le plus récent rapport de Statistique Canada, Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, qui indique que les Québécois et Québécoises gagnent en moyenne 1 263,36 $ par semaine, soit 5 053,44 $ par mois. Cela représente environ 33,69 $ de l’heure sur une base de 37,5 heures par semaine.
Avec tout ça en tête, voici combien d'heures tu devrais travailler par mois pour payer ton loyer, selon le quartier ou l'arrondissement :
- Ahuntsic-Cartierville
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 416 $
- Revenu mensuel requis : 4 720 $
- Heures à travailler : environ 140 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 1 790 $
- Revenu mensuel requis : 5 967 $
- Heures à travailler : environ 177 heures par mois
- Pour un 3 1/2
- Ville-Marie
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 849 $
- Revenu mensuel requis : 6 163 $
- Heures à travailler : environ 183 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 544 $
- Revenu mensuel requis : 8 480 $
- Heures à travailler : environ 252 heures par mois
- Pour un 3 1/2
- Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 403 $
- Revenu mensuel requis : 4 677 $
- Heures à travailler : environ 139 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 1 860 $
- Revenu mensuel requis : 6 200 $
- Heures à travailler : environ 184 heures par mois
- Pour un 3 1/2
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 640 $
- Revenu mensuel requis : 5 467 $
- Heures à travailler : environ 162 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 081 $
- Heures à travailler : environ 206 heures par mois
- Revenu mensuel requis : 6 937 $
- Pour un 3 1/2
- Le Sud-Ouest
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 864 $
- Revenu mensuel requis : 6 213 $
- Heures à travailler : environ 184 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 002 $
- Heures à travailler : environ 198 heures par mois
- Revenu mensuel requis : 6 673 $
- Pour un 3 1/2
- Saint-Laurent
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 594 $
- Revenu mensuel requis : 5 313 $
- Heures à travailler : environ 158 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 113 $
- Heures à travailler : environ 209 heures par mois
- Revenu mensuel requis : 7 043 $
- Pour un 3 1/2
- Le Plateau-Mont-Royal
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 640 $
- Revenu mensuel requis : 5 467 $
- Heures à travailler : environ 162 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 181 $
- Revenu mensuel requis : 7 270 $
- Heures à travailler : environ 216 heures par mois
- Pour un 3 1/2
- Verdun
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 673 $
- Revenu mensuel requis : 5 577 $
- Heures à travailler : environ 166 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 291 $
- Revenu mensuel requis : 7 637 $
- Heures à travailler : environ 227 heures par mois
- Pour un 3 1/2
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 420 $
- Revenu mensuel requis : 4 733 $
- Heures à travailler : environ 141 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 1 919 $
- Revenu mensuel requis : 6 397 $
- Heures à travailler : environ 190 heures par mois
- Pour un 3 1/2
- Westmount
- Pour un 3 1/2
- Loyer : 1 651 $
- Revenu mensuel requis : 5 503 $
- Heures à travailler : environ 163 heures par mois
- Pour un 4 1/2
- Loyer : 2 453 $
- Revenu mensuel requis : 8 177 $
- Heures à travailler : environ 243 heures par mois
- Pour un 3 1/2
C’est donc dire qu’avec un horaire « standard » de 150 heures par mois, une personne qui vit dans un 3 1/2 et qui gagne le salaire hebdomadaire moyen au Québec peut respecter la règle des 30 % dans des arrondissements comme Ahuntsic-Cartierville ou Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.
En revanche, dans des secteurs comme Ville-Marie ou Le Sud-Ouest, il faudrait travailler bien au-delà de 150 heures par mois pour que le loyer soit considéré comme abordable selon le seuil fédéral.
Quant aux loyers d’un 4 1/2, ça se corse davantage, puisqu’aucun quartier ou arrondissement analysé par liv.rent ne permet d’y vivre avec le salaire moyen établi par Statistique Canada en respectant la règle des 30 %.
Cela dit, si le ménage compte au moins deux revenus, la réalité change. Dans ce cas, le logement devient nettement plus accessible.
