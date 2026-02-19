Voici combien d'heures tu dois travailler à Montréal pour payer ton loyer actuellement

Prépare-toi à faire du temps supplémentaire! 🤯

Des appartements à Montréal.

Afin de pouvoir payer ton ployé à Montréal actuellement, tu dois avoir un certain salaire horaire pour y arriver.

Kristof Lauwers | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec les avis de hausse de loyer qui commencent à apparaître dans ta boîte aux lettres ou ta boîte de courriel, il est tout à fait normal de te demander si tu auras les reins assez solides pour absorber cette augmentation et continuer à payer ton loyer chaque mois. Combien d’heures faut-il travailler pour y arriver financièrement si tu vis à Montréal? On a fait les calculs.

À lire également : On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada

Selon les plus récentes données d’analyse de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen en février 2026 pour un appartement non meublé d’une chambre s’élève à 1 615 $ et de 2 020 $ pour un 4 1/2.

Pour établir notre scénario, il faut garder en tête que, selon le gouvernement fédéral, un logement est considéré comme abordable lorsqu’un ménage consacre moins de 30 % de son revenu avant impôt aux frais de logement.

Il faut aussi tenir compte du nombre d’heures travaillées par mois. Dans notre exemple fictif, la personne travaille 37,5 heures par semaine, soit environ 150 heures par mois.

Pour déterminer le salaire à utiliser, on s’appuie sur le plus récent rapport de Statistique Canada, Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants, qui indique que les Québécois et Québécoises gagnent en moyenne 1 263,36 $ par semaine, soit 5 053,44 $ par mois. Cela représente environ 33,69 $ de l’heure sur une base de 37,5 heures par semaine.

Avec tout ça en tête, voici combien d'heures tu devrais travailler par mois pour payer ton loyer, selon le quartier ou l'arrondissement :

  • Ahuntsic-Cartierville
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 416 $
      • Revenu mensuel requis : 4 720 $
      • Heures à travailler : environ 140 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 1 790 $
      • Revenu mensuel requis : 5 967 $
      • Heures à travailler : environ 177 heures par mois
  • Ville-Marie
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 849 $
      • Revenu mensuel requis : 6 163 $
      • Heures à travailler : environ 183 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 544 $
      • Revenu mensuel requis : 8 480 $
      • Heures à travailler : environ 252 heures par mois
  • Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 403 $
      • Revenu mensuel requis : 4 677 $
      • Heures à travailler : environ 139 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 1 860 $
      • Revenu mensuel requis : 6 200 $
      • Heures à travailler : environ 184 heures par mois
  • Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 640 $
      • Revenu mensuel requis : 5 467 $
      • Heures à travailler : environ 162 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 081 $
      • Heures à travailler : environ 206 heures par mois
      • Revenu mensuel requis : 6 937 $
  • Le Sud-Ouest
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 864 $
      • Revenu mensuel requis : 6 213 $
      • Heures à travailler : environ 184 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 002 $
      • Heures à travailler : environ 198 heures par mois
      • Revenu mensuel requis : 6 673 $
  • Saint-Laurent
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 594 $
      • Revenu mensuel requis : 5 313 $
      • Heures à travailler : environ 158 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 113 $
      • Heures à travailler : environ 209 heures par mois
      • Revenu mensuel requis : 7 043 $
  • Le Plateau-Mont-Royal
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 640 $
      • Revenu mensuel requis : 5 467 $
      • Heures à travailler : environ 162 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 181 $
      • Revenu mensuel requis : 7 270 $
      • Heures à travailler : environ 216 heures par mois
  • Verdun
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 673 $
      • Revenu mensuel requis : 5 577 $
      • Heures à travailler : environ 166 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 291 $
      • Revenu mensuel requis : 7 637 $
      • Heures à travailler : environ 227 heures par mois
  • Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 420 $
      • Revenu mensuel requis : 4 733 $
      • Heures à travailler : environ 141 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 1 919 $
      • Revenu mensuel requis : 6 397 $
      • Heures à travailler : environ 190 heures par mois
  • Westmount
    • Pour un 3 1/2
      • Loyer : 1 651 $
      • Revenu mensuel requis : 5 503 $
      • Heures à travailler : environ 163 heures par mois
    • Pour un 4 1/2
      • Loyer : 2 453 $
      • Revenu mensuel requis : 8 177 $
      • Heures à travailler : environ 243 heures par mois

C’est donc dire qu’avec un horaire « standard » de 150 heures par mois, une personne qui vit dans un 3 1/2 et qui gagne le salaire hebdomadaire moyen au Québec peut respecter la règle des 30 % dans des arrondissements comme Ahuntsic-Cartierville ou Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

En revanche, dans des secteurs comme Ville-Marie ou Le Sud-Ouest, il faudrait travailler bien au-delà de 150 heures par mois pour que le loyer soit considéré comme abordable selon le seuil fédéral.

Quant aux loyers d’un 4 1/2, ça se corse davantage, puisqu’aucun quartier ou arrondissement analysé par liv.rent ne permet d’y vivre avec le salaire moyen établi par Statistique Canada en respectant la règle des 30 %.

Cela dit, si le ménage compte au moins deux revenus, la réalité change. Dans ce cas, le logement devient nettement plus accessible.

From Your Site Articles
augmentation de loyerloyer à montréalsalaire minimumstatistique canadalocation d'appartementhausse du coût de la viehausse des prix des loyers
QuébecCanadaMarché immobilier
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Louer un 4 1/2 à Montréal: On a calculé le salaire que tu dois​ gagner pour te le permettre

L'écart entre le secteur au loyer moyen le plus cher et le plus abordable dépasse 900 $/mois.

Voici combien tu dois gagner pour te permettre un 3 1/2 à Montréal en août 2025

Quand c'est plus abordable de vivre au centre-ville que dans Saint-Henri.

3 1/2 à louer à Montréal : Voici le salaire idéal pour t'en payer un selon l'arrondissement

Les revenus exigés varient énormément d'un bout à l'autre de la métropole.

Voici combien tu dois gagner pour louer un 4 1/2 à Montréal sans crier famine en septembre

Prêt à hypothéquer un rein?

Voyage dans le Sud : Voici des pays où ton dollar canadien vaut le plus (et le moins) cher

Selon l’endroit choisi, la différence peut être plus grande que tu penses.

Tu peux réclamer jusqu’à 100 $ si tu as acheté des cartes de crédit prépayées au Québec

Même pas besoin de reçu!

Tu pourrais perdre ton passeport canadien pour 7 raisons que tu n’imagines même pas

« Spoiler » : ton passeport ne t’appartient pas vraiment. 😬

Ce produit de beauté est le vendeur #1 sur Amazon et Costco l’offre pour 29 % moins cher

À toi la bonne aubaine!

Loto-Québec cherche 6 gagnants qui ne savent peut-être pas qu’ils ont remporté jusqu’à 1 M$

Fouille dans tes tiroirs, parce qu'un l'un de ces billets pourrait être le tien.

Ces 14 employeurs au Québec sont parmi les meilleurs au pays pour les jeunes adultes

Si jamais tu sors des études postsecondaires, tu sais où appliquer!

Impôts : Comment réclamer le crédit pour frais de scolarité au Québec et récupérer un max

Des centaines de dollars peuvent se cacher dans tes frais d'études!

Cette maison à vendre pour 1,2 M$ au Québec semble tout droit sortie d’un roman fantastique

Non ce n’est pas de l’IA, mais on pourrait s’y méprendre!

7 activités entre 0 $ et 5 $ pour profiter de ton week-end à Montréal sans te ruiner

Oui, on te dit comment manger des pâtes gratuitement!

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Le pays de l'érable a maintenant QUATRE médailles d'OR!🥇🇨🇦